Разочарование вместо работы: мошенники скрываются на сайтах с вакансиями

В московской полиции сообщили о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с вакансиями. Злоумышленники обещают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя, но после получения денег перестают выходить на связь. Особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии, признают HR-специалисты. Однако есть несколько правил, которые могут помочь соискателям не только не стать жертвами мошенников, но и не нарваться на недобросовестных работодателей. Подробности — в материале «Известий».

Исчезли с деньгами

В московской полиции сообщили о всплеске случаев мошенничества на сайтах и в группах в соцсетях с вакансиями. «Существует большое количество сайтов с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями, в том числе сайты бесплатных объявлений или группы в социальных сетях. Такие площадки зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь», — сообщают в полиции.

Так, мошенники обещают предоставить за вознаграждение заинтересованным в работе людям контакты прямого работодателя, но, после того как требуемая ими сумма поступает на счет, перестают выходить на связь.

Разочарование вместо работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На днях жертвой такого обмана стала 49-летняя жительница Зеленограда. В одной из социальных сетей женщина увидела объявление о работе. Решив откликнуться на вакансию, она позвонила по указанному номеру телефона. Ответивший на звонок «посредник» пообещал помочь ей с трудоустройством, предоставив прямой контакт работодателя. Впрочем, не бесплатно — за информацию он попросил вознаграждение в размере 19 тыс. рублей. Однако найти работу женщине это не помогло — после того как она перевела указанную сумму, собеседник перестал выходить на связь. И такой мошенничество в Зеленограде, увы, происходит не впервые: ранее по аналогичной схеме житель города перевёл злоумышленникам 70 тыс. рублей.

Пользуются сложной ситуацией

Необходимо помнить о том, что на рынке труда таких контактов в принципе никто не предоставляет, тем более за деньги, подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. «А те, кто предоставляет, — это мошенники. Кроме того, даже если есть прямые контакты, то писать напрямую или тем более звонить в принципе не принято — это сделает только хуже для соискателя. Есть некая этика, по которой человека берут на работу», — отметил он.

К сожалению, нечистые на руку люди, которые используют сайты по поиску работы для своих мошеннических действий, были и будут всегда, считает независимый HR-эксперт Ольга Глухова. По ее словам, особенно активно мошенники стали играть на желании людей найти работу с началом пандемии.

Разочарование вместо работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сейчас мало вакансий, а резюме много. На одну вакансию с зарплатой ниже среднего в день приходят по 500–600 откликов. На какие-то интересные вакансии — под тысячу в день. Ситуация такова, что HR-специалисты не в состоянии сами открыть и посмотреть все отклики, поэтому многие из них создают выборочные воронки — то есть отсеивают несмотря на резюме по каким-то определенным параметрам (опыту, квалификации, последнему месту работы и т.д.). Нужно понимать, что среди тысячи резюме в лучшем случае будут просмотрены 10, затем будет сделан один звонок с приглашением приехать на собеседование. И вот такой напряженной ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, — описывает ситуацию Ольга Глухова.

Борются своими силами

Популярные онлайн-площадки, где размещаются вакансии, в свою очередь, ведут активную работу по предотвращению появления мошенников на своих сайтах. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авито», во избежание подобных ситуаций сотни алгоритмов анализируют все объявления на наличие возможных нарушений. Например, чтобы понять, правильно ли человек определил категорию, в которой размещено объявление, недостаточно проанализировать только текст самой публикации. Робот смотрит на соответствие всех параметров и либо пропускает объявление, либо отправляет его на доработку автору, уточняют в компании.

— В «Авито» анализируют не только само объявление, но и контекст, в котором оно было опубликовано. Это происходит в двух направлениях: анализируется вся история объявлений на учетной записи (история объявлений пользователя) и все связанные учетные записи (другие учетные записи того же пользователя). Эта работа позволяет понять, какие нарушения были у человека раньше, не пытается ли он разместить одно и то же объявление несколько раз или не является ли данный аккаунт новым аккаунтом уже заблокированного пользователя. Компания предпринимает необходимые технологические и юридические меры для ограничения размещения товаров, продажа которых нарушает требования законодательства РФ и правил сайта.

Разочарование вместо работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Многоэтапная модерация действует и в SuperJob, сообщила «Известиям» директор департамента компании по работе с соискателями Елена Никифорова.

— Мы проверяем работодателя на этапе регистрации и каждую публикуемую вакансию, поэтому риск встретить мошенников на нашей площадке сведен к минимуму. Стоит отметить, что наиболее распространенные способы обмана как раз рассчитаны на человеческую невнимательность и основаны на методах социальной инженерии. В связи с этим мы регулярно через все каналы SuperJob рассказываем пользователям о мерах безопасности при поиске работы в интернете. Увидев подозрительную вакансию, соискатели круглосуточно могут обратиться в службу поддержки и безопасности. По итогам проверки мы блокируем недобросовестных пользователей.

Вычислить обманщиков

Однако страдают соискатели не только от откровенных мошенников, но и от недобросовестных работодателей. Проблема неправомерных объявлений о работе является сегодня одной из главных на рынке труда, подчеркнула в разговоре с «Известиями» директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

— К сожалению, в последнее время, особенно в связи с пандемией, появляется очень много недобросовестных объявлений о работе. То есть в вакансиях обещают зарплаты в 50 тыс. рублей, люди приходят на работу, а в результате им могут вообще не заплатить за первый месяц, а дальше платят на уровне МРОТа. В основном мошенничество на рынке труда заключается в использовании бесплатного труда неопытных людей. К ним относятся молодые люди, которые впервые ищут работу, а также те, кто давно не работал: женщины после декрета, ранее уволенные люди, долго работавшие в одном месте, которые не знают, что на рынке труда бывают обманщики.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо как можно тщательнее подходить к поиску работы еще на этапе просмотра вакансий, отмечает Жанна Волкова. «Когда даются объявления о работе, там обязательно должен быть указан оклад, бонусы, является ли эта зарплата полностью белой, будет трудовой договор постоянным или временным или вообще будет гражданско-правовой договор, что вообще-то незаконно. В целом такие вещи должно регулировать государство, и необходимо как-то решить этот вопрос, чтобы людей перестали обманывать недобросовестные компании и агентства», — заключила она.

Разочарование вместо работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

Кроме того, соискатель всегда должен помнить, что если работодатель в нем заинтересован, то именно компания платит за его поиск, а не наоборот, подчеркивает Ольга Глухова.

— Всегда, когда у соискателя просят деньги, — это мошенники. Неважно на что: на обучение, оформление трудовой или медицинской книжки, какого-то разрешения — это мошенники. Также надо быть осторожным с вакансиями, в описании которых нет никакой конкретики. Там, например, может говориться, что «в крупную компанию» или «в развивающуюся компанию» — такие неконкретные формулировки, когда компания не указывает себя, тоже должны насторожить. То же касается и кадровых агентств, и независимых HR-специалистов. Все реальные кадровые агентства, даже если они подбирают людей закрытым поиском и не озвучивают самого работодателя, себя обязательно представляют.

Впрочем, от печального опыта смогут уберечь всего несколько простых правил, отмечает Гарри Мурадян.