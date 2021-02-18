Трудовой фронт: россияне растеряли лояльность к своим работодателям

Почти 60% россиян недовольны своей работой, а индекс лояльности к работодателям, который в предыдущие четыре года показывал положительную динамику, в 2020-м рухнул на пять баллов, составив –32. При этом наши соотечественники не спешат менять место работы и откликаться на другие вакансии. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра НАФИ. Эксперты связывают негативную тенденцию с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда, а также налоговой политикой и пандемией.

Первое падение

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, впервые с 2016 года индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) продемонстрировал отрицательную динамику. С 2019 года он снизился на пять пунктов и теперь равен –32.

— Индекс eNPS рассчитывается на основании готовности сотрудников рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Сотрудники делятся на три условные группы — «промоутеры» (сторонники), «нейтралы» и «критики». Значение индекса представляет собой разницу между долями «промоутеров» и «критиков» в диапазоне от –100 до 100 баллов, пояснили в НАФИ.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков связывает негативную тенденцию с заморозкой или падением доходов граждан.

— Люди оказались в ситуации, когда они не могут ни повлиять на увеличение заработной платы, ни уйти на другое место работы, потому что ситуация с вакансиями сейчас напряженная. На рынок труда давит рост числа безработных, а за счет повышения конкуренции снижается заработная плата, — пояснил он.

При этом, несмотря на снижающуюся лояльность, менять работу россияне не спешат. Исследование свидетельствует, что 71% опрошенных не готов искать вакансии или увольняться. При этом большинство среди них составляют «критики» (55%).

«Критики» в большинстве

Самые популярные причины недовольства сотрудников отечественных компаний — недостаточный уровень зарплаты, специфическая работы, с которой не каждый справится, а также отсутствие стабильности.

«Критиков» — респондентов, не готовых рекомендовать своего работодателя знакомым — оказалось 56%. «Нейтралов» среди опрошенных — 20%, а лояльных сотрудников («промоутеров») — 24%.

Основатель сервиса для поиска работы SuperJob Алексей Захаров усомнился в репрезентативности исследования НАФИ.

— Абсолютное большинство населения Земли недовольно своим работодателем и своей зарплатой — это совершено нормально, — считает он.

Кроме того, зачастую никакой лояльности или нелояльности сотрудник не испытывает вовсе, добавил он.

— Условно человек пришел, передвинул мешок, получил за это деньги. И никаких других отношений с работодателем у него нет, — пояснил Алексей Захаров. — Важно понимать еще и то, что результат опроса зависит от выборки. Например, официанты, которым не платили зарплату в апреле-мае прошлого года, естественно, недовольны своим работодателем. Люди, которые в тот же период сидели дома, не работая, но получали при этом зарплату, наоборот, лояльны.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2020 года, респондентами стали 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.

— Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта, — отметили в НАФИ.

Эффект пандемии

На лояльность россиян к работодателю сильно повлияла пандемия, подчеркнула директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

— За время пандемии многие компании предприняли разные меры по сохранению финансовой стабильности: снижение зарплат, отправление работников в отпуска за свой счет, сокращение штата. Такие действия во многом повлияли на лояльность сотрудников к своим работодателям и привели к снижению индекса eNPS. На протяжении всего времени наших измерений с 2016 года индекс находился в отрицательной зоне, но демонстрировал умеренный рост год к году, — сказала она.

Рынок труда еще не пришел в себя после пандемии, добавил Александр Шершуков.

— До этого (возвращения рынка к докризисному состоянию. — «Известия») еще очень далеко. Достаточного количества новых рабочих мест не создано. Официально безработица снижается, однако людям попросту невыгодно стало регистрироваться в качестве безработных. В прошлом году они получали повышенные пособия, действие этой меры не пролонгировано, и теперь бумажная волокита не стоит тех денег, которые может получить официально безработный, — пояснил эксперт.

Налоговая политика заставляет предпринимателей искать постоянные пути экономии своих средств, заявил профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Павел Журавлёв.

— Так появляются «черные» и «серые» зарплаты, при таком порядке суммы и даты выплат варьируются, сотрудник, естественно, недоволен работодателем, — пояснил он. — Особенно это заметно в сфере торговли.

Кроме того, с каждым годом всё очевиднее становится тенденция интенсификации труда, когда нормы выработки всё время повышаются, добавил эксперт. По его словам, за те же восемь часов, что и раньше, теперь сотрудник должен успевать делать больше. Постоянная погоня за показателями, в свою очередь, давит на психику людей. Вот недовольство и растет.