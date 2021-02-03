Пятидневку за четыре: светит ли россиянам сокращенная рабочая неделя

Разговоры о введении четырехдневной рабочей недели стали звучать всё чаще — их подстегивает пандемия. Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, «эта идея ценна сама по себе», так как человеку нужно «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать». Но не в ущерб развитию экономики. Некоторые эксперты полагают, что это не вопрос ближайшего будущего. Возможно ли в России сократить рабочую неделю или даже рабочий день, какие условия должны сложиться для этого, в каких сферах этот переход уже произошел и как ему способствовала удаленка, разбирались «Известия».

Вопрос на повестке

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Дмитрий Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве.

Тогда эта тема получила широкий общественный резонанс, а пандемия, как на днях отметил экс-премьер, «внесла свои краски в эту историю». «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики.

Наряду с сокращением рабочей недели не менее актуальным становится и вопрос сокращения рабочего дня — такие предложения регулярно звучат . Например, в прошлом году член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов от «Единой России» допустил, что в перспективе продолжительность рабочего дня может сократиться до шести часов.

2Пятидневку за четыре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Меньше, но лучше

В России Трудовой кодекс требует, чтобы граждане трудились не более 40 часов в неделю . Рейтинг Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтверждает: россияне загружены работой в рамках дозволенного законом. В нем Россия замыкает пятерку самых трудолюбивых стран — следом за Грецией, Южной Кореей, Коста-Рикой и Мексикой. Средний россиянин отдает работе 1974 часа в год — около 38 часов в неделю. Интересно, что в топе наименее загруженных работой — экономически развитые страны мира. Первое место у Германии. Далее следуют Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Люксембург, Австрия и Швеция. Граждане этих государств трудятся в среднем 27–31 час в неделю.

Однако иначе обстоит дело с одним из ключевых показателей — производительностью труда, то есть ВВП на одного занятого в экономической деятельности гражданина (в год или в час) . По данным ОЭСР за 2019 год, по этому показателю лидирует Ирландия — в пересчете на ВВП за человеко-час там производят продукции на $112,7. Высокой эффективностью отличается крошечный Люксембург (110,3), Норвегия (96), Дания (87,1), Бельгия (87,1) Швейцария (81,4). Крупные мировые экономики — Германия, страны еврозоны, Великобритания — уже за пределами первой десятки.

Пятидневку за четыре1 Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Работать, работать

В России производительность труда намного ниже — это давняя проблема экономики . Сопоставив годовой ВВП с рабочим временем, в ОЭСР пришли к выводу, что за человеко-час в России изготавливается продукции на $31,4. Это меньше, чем, например, в Польше (45,2) или Венгрии (42), и вообще самый низкий показатель в Европе.

Значительное увеличение производительности труда и повышение уровня развития экономики экономисты называют одним из ключевых условий для четырехдневки. Любое снижение количества отработанных часов будет означать прямо пропорциональное снижение объемов произведенного ВВП.

Чтобы подтянуть эффективность труда, нужно вкладывать в инновации, инфраструктуру, образование, управление и технологии. Однако от идеи сокращения рабочего времени никто не отказывается .

Как рассказал «Известиям» депутат и руководитель фракции «Справедливая Россия» в архангельской городской Думе Петр Ватутин, в ряде российских компаний в ближайшем будущем может начаться соответствующий эксперимент, который должен будет продемонстрировать эффективность перехода на четырехдневку. Ожидается, что тестовый режим такого перехода смогут провести несколько сотен предприятий малого и среднего бизнеса в российских регионах. Основной смысл инициативы — в повышении эффективности рабочего дня.

— В некоторых отраслях до сих пор бывают случаи, когда отведенный объем работы некоторые работники могли бы с легкостью выполнить в течение первой половины рабочего дня, но из-за требований рабочего расписания они должны растянуть эту работу на весь день. Таким образом, по факту (по некоторым оценкам) до 30–40% рабочего времени используется неэффективно, — поясняет он.

Пятидневку за четыре4 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Зарплатный вопрос

Одним из сдерживающих факторов перехода на четырехдневку является размер заработной платы. Низкая зарплата в почасовом исчислении и возможное снижение уровня заработка не устроят большинство россиян, подчеркивает профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов. Он указывает и на другое обстоятельство: в ряде случаев важна непрерывность процессов и настроенность работника на результат, которые при перерывах снижаются. Три выходных дня могут способствовать отрешению от работы, что чревато падением экономических показателей.

— Например, в советское время наличие собственных дач у работников Совмина СССР не приветствовалось, так как считалось, что за два выходных дня такой работник полностью переключится на бытовые заботы, и ему будет сложнее в понедельник приступить к решению государственных задач, — отмечает экономист.

В то же время в условиях обрушения многих отраслей и бизнесов, когда важно сохранить рабочие места и оптимизировать занятость, сокращение рабочей недели может сыграть свою позитивную роль, снизив затраты на персонал , говорит Светлана Белодед, руководитель отдела по работе с персоналом QBF. Впрочем, по словам HR-специалистов, в такой ситуации при сокращении времени работы речи о сохранении доходов, как правило, не идет.

Революция удаленки

Так или иначе, законодательство уже предусматривает введение гибкого рабочего времени. И этими нормами уже воспользовался ряд российских компаний. Многие сократили количество рабочих часов за счет смешанного формата: когда часть рабочих дней работник проводит в удаленном режиме, а часть — в привычном формате в офисе.

— Такой формат хорошо подходит сотрудникам НИИ, если не требуется проведение длительных экспериментов, в период самоизоляции хорошо зарекомендовал себя в финансовых организациях для сотрудников, не связанных с непосредственным общением с потребителями. Четырехдневная рабочая неделя также хорошо подойдет людям, имеющим дополнительную занятость, и позволит им легче и результативнее совмещать несколько дел без снижения общего уровня дохода, — отмечает Александр Цыганов.