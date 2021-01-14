Умножая дистанцию: Мишустин рассказал о будущем удаленки
Удаленный формат работы продолжит распространяться в России, считают в Госдуме, а также в экспертном сообществе. Благодаря нему работодатели смогут сэкономить на аренде, а сотрудники — эффективнее распределять свое время. При этом в парламенте не исключают, что параллельно с дистанционкой популярность будет набирать и четырехдневная рабочая неделя. 14 января на Гайдаровском форуме Михаил Мишустин подтвердил, что удаленка никуда не исчезнет и после завершения пандемии, ведь она уже стала мировым трендом. Продолжит действовать и часть дополнительных мер поддержки экономики и граждан.
Точка возврата
Уже около двух месяцев ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России превышает 20 тыс. Однако глава правительства считает, что сейчас наступает переломный момент в ситуации с коронавирусом.
— Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю. Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее, — сказал Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме.
Накануне об определенной нормализации ситуации с коронавирусом в стране заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в 61 регионе динамика распространения стабилизируется, а в 22 — снижается. В Минздраве, в свою очередь, заверили, что решили проблему с коечным фондом: сейчас в больницах свободно более 20% мест. Однако, как сообщили «Известиям» в Госдуме, полное снятие ограничительных мер ожидается лишь ближе к осени.
Также во время Гайдаровского форума премьер отметил, что удаленка, ставшая мировой тенденцией, не исчезнет даже после окончательной победы над вирусом. Такая форма занятости, по его мнению, благодаря цифровым технологиям будет развиваться не только в новых отраслях, но и в традиционных сегментах реального производства. Этот процесс уже определяется самими игроками рынка с учетом эффективности работы.
Доля дистанционки в России на начало лета 2020 года достигала 15%, и чтобы окончательно ввести ее в законодательное поле, власти приняли поправки в Трудовой кодекс. В документе, вступившем силу с 1 января, зафиксировано, что сверхурочная работа должны оплачиваться по двойному тарифу. Однако как сотруднику доказать свои переработки на удаленке, пока не до конца ясно. Тем не менее уволить подчиненного теперь будет сложнее: это можно сделать, если он без уважительной причины не выходил на связь два дня.
Число дистанционно работающих россиян за год увеличилось с 60 тыс. до 6 млн человек, заявил накануне член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. При этом согласно опросу аналитического центра «Битрикс24», больше половины (56%) респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла, и лишь 17% пожаловались на новый формат.
Цифровой работник
Принятые в ноябре положения о дистанционной работе позволят вывести из тени этот сектор и защитить права сотрудников на приемлемых для бизнеса условиях, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такая форма занятости существовала до пандемии и постепенно проникала в юридическое поле — кризис лишь дал стимул власти быстрее закончить этот процесс.
— Удаленка и дальше будет активно использоваться. Эта тенденция приведет к оптимизации рабочих процессов и дальнейшей трансформации рынка труда. Уже есть примеры, когда работники на дистанционке трудятся не пять дней, а четыре. Количество таких примеров в дальнейшем будет только увеличиваться, — заявил «Известиям» депутат, отметив, что не власти, а работодатели должны принимать решение о сокращении часов работы.
Этот вид занятости действительно будет выходить на новый уровень, однако ожидать бума в ближайший год не приходится, отметила профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская. Во время перехода на удаленку обнаружились не только положительные, но и негативные моменты. Среди последних можно назвать размывание границ между работой и личным пространством. Их отсутствие может приводить к психологическим проблемам.
— Также есть бытовые проблемы — например, с нашими домами. Их строили, особенно в последнее время, не как места для работы. В середине прошлого века у обеспеченных людей было понятие рабочего кабинета дома. Однако сейчас набирают популярность студии и малогабаритные квартирные, в которых достаточно сложно трудиться, — сказала «Известиям» эксперт.
Несмотря на очевидные минусы, удаленка все же показала свою эффективность, уверен профессор финансового университета при правительстве, главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец. Пока основное препятствие для цифровизации — слабое интернет-соединение во многих регионах страны. Именно эту проблему властям предстоит решить, чтобы перевести часть экономики в электронный формат.
Однако некоторые сферы, по мнению эксперта, не стоит переводить на дистанционку, даже при наличии возможности. Особенно это касается образовательных услуг. На протяжении прошлого года, ученики и студенты неоднократно жаловались на ухудшение качества усвоения материала. Многие учащиеся требовали от колледжей и вузов скидок из-за введения формата, на который они не соглашались при поступлении, однако лишь единицам пошли навстречу. Недовольны остались и преподаватели, которым стало сложнее контролировать списывания и прогулы.
Выступая на Гайдаровском форуме, Михаил Мишустин отметил, что мероприятия правительства направлены на поддержку образования, а также на развитие здравоохранения, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды. Для достижения национальных целей развития подготовлен единый план, на реализацию которого в ближайшие три года будет выделено более 39 трлн рублей. В рамках нее продолжит действовать часть дополнительных мер поддержки бизнеса и граждан — это необходимо для того, чтобы вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.