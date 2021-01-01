 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии начал действовать запрет на пластиковую посуду в общепите
Мир
Запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввели на Украине
Мир
Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства
Спорт
Сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
Мир
Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана
Общество
Путин поздравил россиян с Новым 2021 годом
Мир
Республиканцы в сенате вновь заблокировали выплату американцам $2 тыс.
Общество
Аэропорт Домодедово вновь заработал в штатном режиме
/

Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м

Фракции намерены предлагать новые проекты по поддержке безработных и малообеспеченных россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м
2020-12-29 10:30:21">
2020-12-29 10:30:21
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышение ставки НДФЛ и цен на алкоголь, новые противопожарные правила и запрет на криптовалюту — это и многое другое ожидает россиян с 1 января. Основными векторами внутренней политики в этом году станут помощь бизнесу и населению в преодолении последствий пандемии, а также решение долгоиграющих проблем — снижение уровня бедности и безработицы, считают политики. Какие инициативы, по мнению фракций, могут принять в ближайшем будущем и что в законодательстве еще нужно доработать — в материале «Известий».

Что новый, 2021 год нам приготовил
Повышение МРОТа, ковид-паспорта, «умные» счетчики и другие изменения

Ожидание и реальность

Одним из самых серьезных изменений в законодательстве стал закон о налоге для богатых. Предполагается, что его введение позволит компенсировать разрыв между обеспеченными и малоимущими россиянами. С 1 января ставка НДФЛ для тех, кто получает больше 5 млн рублей в год, повысится с 13 до 15%. Под это правило подпадают лишь получающие такую сумму постоянно, а не единожды — например, в результате выплаты выходного пособия. При этом повышенный налог распространяется лишь на часть заработка, которая превышает 5 млн. Собранные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Дополнительные расходы ждут и тех, у кого на банковских депозитах более 1 млн рублей. Налог будет начисляться на процентный доход, который превысит ключевую ставку. При этом не имеет значения, лежат ли деньги на одном вкладе или на нескольких, в валюте или рублях.

Вперед в будущее
Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новый год также ударит по кошельку любителей алкоголя. Минимальная розничная цена на некоторые виды спиртного вырастет. Например, 0,5 л водки будет стоить уже 243 рублей, а не 230, коньяка — 446, а не 443. Инициатива призвана снизить интерес населения к крепким напиткам. Однако некоторые эксперты считают такое повышение недостаточным, чтобы привести к нужным результатам.

Страдающим от алкоголизма на помощь придут вытрезвители. С января регионы снова смогут создавать такие медучреждения. Стоимость пребывания составит около 1,5 тыс. рублей за ночь, но точную цену каждый субъект будет устанавливать самостоятельно.

Вперед в будущее
Пациент медицинского вытрезвителя

Пациент медицинского вытрезвителя

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения

Кроме того, грядет ужесточение правил безопасности. С 1 января нельзя будет сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов, а также использовать открытый огонь для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест. Однако каким образом будут осуществляться проверки, остается под вопросом.

С этого года в России будет сложнее применять цифровые деньги. С 1 января вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги. Нельзя будет даже рекламировать такой вид платежей.

Помимо ограничений и запретов, 2021 год подарит и новые меры поддержки населения. Маткапитал на первого ребенка увеличится примерно на 17 тыс. и составит около 484 тыс. рублей, на второго — на 5,5 тыс. и достигнет 155 тыс. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 5,5%, до 12,7 тыс. рублей, таким образом, он будет выше прожиточного минимума — 11,6 тыс. (увеличился на 3,7%).

Вперед в будущее
Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также изменится расчет этих двух показателей: теперь во внимание будут принимать не стоимость потребительской корзины, а медианный доход — уровень, выше и ниже которого получают зарплату одинаковое число работников. Предполагается, что при таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан.

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять
Но работодатель сможет расстаться с сотрудником, который не выходит на связь

Серьезные коррективы в рабочий процесс внесла пандемия. Многие россияне большую часть 2020 года трудились из дома, но не у всех этот процесс шел гладко. Поэтому с января в законодательстве закрепляются новые правила, согласно которым дистанционная работа не может стать поводом для снижения зарплаты, если количество задач не уменьшилось. Однако подчиненного могут уволить, если он не выходил на связь более двух дней без веской причины.

Повестка года

Изменение шкалы подоходного налога активно поддержали в «Справедливой России». По расчетам экспертов, это принесет дополнительно 190 млрд рублей в течение трех лет, сообщил «Известиям» председатель партии Сергей Миронов. Однако уровень оплаты труда оставляет желать лучшего.

Вперед в будущее
Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ
Минимальные оклады необходимо отвязать от прожиточного минимума и повышать ежегодно, считают во ВШЭ

— Если говорить о несправедливых законах, то тут в первую очередь должен сказать о новом порядке расчета МРОТа. Напомню, что с 1 января он составит менее 13 тыс. рублей в месяц. Но самое ужасное, что новый закон фактически консервирует бедность в нашей стране на ближайшие годы. ​Справедливый уровень МРОТа для России — 50–60 тыс. рублей, то есть половина от зарплаты представителя среднего класса. Никаких оговорок и компромиссов здесь быть не может, — уверен политик.

Решение социальных проблем станет основной задачей власти, уверяют в «Единой России». Проблем здесь накопилось действительно много, свою лепту внесла пандемия с вынужденными ограничениями.

Самые важные законы будут посвящены борьбе с бедностью. Потребуется также восстановиться после экономических потерь, которые страна понесла из-за распространения COVID. Остаются проблемы занятости и повышения доходов, — заявил «Известиям» член высшего совета партии, сенатор Валерий Рязанский.

Коммунисты, в свою очередь, планируют обращать внимание не только на поддержку граждан, но и на развитие и регулирование экономики. Также фракция будет добиваться расширения льгот для ветеранов.

Вперед в будущее
Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Видимая рынком рука: как госрегулирование скажется на ценах
Новые ограничения стоимости не планируются раньше февраля

— Мы будем следить, как власти будут управлять ценами. Фракция уже давно вносила схожую инициативу. Кроме того, мы будем настаивать на принятии закона «О детях войны», согласно которому люди, выросшие во время Великой Отечественной войны, получают особый статус, льготы и доплаты к пенсии. Они сейчас оказались в очень сложной ситуации, — рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Увеличение пособия для тех, кто ухаживает за инвалидами I группы, с 1,2 тыс. до 10 тыс. рублей, отмена транспортного налога и предоставление жилья людям с ограниченными возможностями вне зависимости от их дохода — основные инициативы ЛДПР, которыми политическая сила будет заниматься в 2021 году, рассказал «Известиям» член партии, сенатор Сергей Леонов. Кроме того, политики надеются на поддержку проекта о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня, ведь ранее с такой же рекомендацией выступил и президент.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020