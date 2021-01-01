Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м

Повышение ставки НДФЛ и цен на алкоголь, новые противопожарные правила и запрет на криптовалюту — это и многое другое ожидает россиян с 1 января . Основными векторами внутренней политики в этом году станут помощь бизнесу и населению в преодолении последствий пандемии, а также решение долгоиграющих проблем — снижение уровня бедности и безработицы, считают политики. Какие инициативы, по мнению фракций, могут принять в ближайшем будущем и что в законодательстве еще нужно доработать — в материале «Известий».

Ожидание и реальность

Одним из самых серьезных изменений в законодательстве стал закон о налоге для богатых . Предполагается, что его введение позволит компенсировать разрыв между обеспеченными и малоимущими россиянами. С 1 января ставка НДФЛ для тех, кто получает больше 5 млн рублей в год, повысится с 13 до 15%. Под это правило подпадают лишь получающие такую сумму постоянно, а не единожды — например, в результате выплаты выходного пособия. При этом повышенный налог распространяется лишь на часть заработка, которая превышает 5 млн. Собранные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Дополнительные расходы ждут и тех, у кого на банковских депозитах более 1 млн рублей . Налог будет начисляться на процентный доход, который превысит ключевую ставку. При этом не имеет значения, лежат ли деньги на одном вкладе или на нескольких, в валюте или рублях.

Вперед в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новый год также ударит по кошельку любителей алкоголя. Минимальная розничная цена на некоторые виды спиртного вырастет . Например, 0,5 л водки будет стоить уже 243 рублей, а не 230, коньяка — 446, а не 443. Инициатива призвана снизить интерес населения к крепким напиткам. Однако некоторые эксперты считают такое повышение недостаточным, чтобы привести к нужным результатам.

Страдающим от алкоголизма на помощь придут вытрезвители. С января регионы снова смогут создавать такие медучреждения . Стоимость пребывания составит около 1,5 тыс. рублей за ночь, но точную цену каждый субъект будет устанавливать самостоятельно.

Вперед в будущее Пациент медицинского вытрезвителя Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Кроме того, грядет ужесточение правил безопасности. С 1 января нельзя будет сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов, а также использовать открытый огонь для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест . Однако каким образом будут осуществляться проверки, остается под вопросом.

С этого года в России будет сложнее применять цифровые деньги. С 1 января вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах» , запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги. Нельзя будет даже рекламировать такой вид платежей.

Помимо ограничений и запретов, 2021 год подарит и новые меры поддержки населения. Маткапитал на первого ребенка увеличится примерно на 17 тыс. и составит около 484 тыс. рублей, на второго — на 5,5 тыс. и достигнет 155 тыс. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 5,5%, до 12,7 тыс. рублей, таким образом, он будет выше прожиточного минимума — 11,6 тыс. (увеличился на 3,7% ).

Вперед в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также изменится расчет этих двух показателей: теперь во внимание будут принимать не стоимость потребительской корзины, а медианный доход — уровень, выше и ниже которого получают зарплату одинаковое число работников. Предполагается, что при таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан.

Серьезные коррективы в рабочий процесс внесла пандемия. Многие россияне большую часть 2020 года трудились из дома, но не у всех этот процесс шел гладко. Поэтому с января в законодательстве закрепляются новые правила, согласно которым дистанционная работа не может стать поводом для снижения зарплаты , если количество задач не уменьшилось. Однако подчиненного могут уволить, если он не выходил на связь более двух дней без веской причины.

Повестка года

Изменение шкалы подоходного налога активно поддержали в «Справедливой России» . По расчетам экспертов, это принесет дополнительно 190 млрд рублей в течение трех лет, сообщил «Известиям» председатель партии Сергей Миронов. Однако уровень оплаты труда оставляет желать лучшего.

Вперед в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если говорить о несправедливых законах, то тут в первую очередь должен сказать о новом порядке расчета МРОТа. Напомню, что с 1 января он составит менее 13 тыс. рублей в месяц. Но самое ужасное, что новый закон фактически консервирует бедность в нашей стране на ближайшие годы. ​ Справедливый уровень МРОТа для России — 50–60 тыс. рублей, то есть половина от зарплаты представителя среднего класса . Никаких оговорок и компромиссов здесь быть не может, — уверен политик.

Решение социальных проблем станет основной задачей власти, уверяют в «Единой России» . Проблем здесь накопилось действительно много, свою лепту внесла пандемия с вынужденными ограничениями.

— Самые важные законы будут посвящены борьбе с бедностью. Потребуется также восстановиться после экономических потерь, которые страна понесла из-за распространения COVID. Остаются проблемы занятости и повышения доходов , — заявил «Известиям» член высшего совета партии, сенатор Валерий Рязанский.

Коммунисты, в свою очередь, планируют обращать внимание не только на поддержку граждан, но и на развитие и регулирование экономики . Также фракция будет добиваться расширения льгот для ветеранов.

Вперед в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы будем следить, как власти будут управлять ценами. Фракция уже давно вносила схожую инициативу. Кроме того, мы будем настаивать на принятии закона «О детях войны», согласно которому люди, выросшие во время Великой Отечественной войны, получают особый статус, льготы и доплаты к пенсии. Они сейчас оказались в очень сложной ситуации, — рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.