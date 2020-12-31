Что новый, 2021 год нам приготовил

С 1 января подрастет пенсия для неработающих пенсионеров, как и размер материнского капитала. Теперь за второго и последующего ребенка государство начислит почти 640 тыс. рублей. Налоги на доходы богатых россиян потратят на лечение тяжелобольных детей, продажа «веселящего газа» теперь под запретом, а ребенка без сопровождения родителей заселят в гостиницу только при наличии нотариально заверенного согласия законного представителя. Об этих и других нововведениях 2021 года — в материале «Известий».

На пенсию — позже

В 2021 году женщины буду выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины — в 61,5. Если человек не может найти работу, он вправе выйти на пенсию на два года раньше. Для этого нужно получить подтверждение в центре занятости. При этом трудовой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

С 1 января пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,3% — в среднем до 17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Начиная с 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления о размере будущей пенсии. Как отмечали в Пенсионном фонде, таким образом россияне смогут заранее оценить размер своей будущей пенсии и (если это необходимо) продумать шаги по увеличению пенсионных выплат.

МРОТ и маткапитал подрастут

С 1 января сумма материнского капитала за первого ребенка составит 483 881,83 рубля, размер доплаты за второго малыша — 155 550 рублей . Для семьи, в которой появится второй ребенок и последующие дети, размер материнского капитала составит 639 431,83 рубля, но при условии, что раньше права на такую меру поддержки не было. К слову, в 2021 году материнский капитал можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке .

В 2021 году срок для рассмотрения Пенсионным фондом заявления о распоряжении средствами материнского капитала составит 10 рабочих дней (вместо месяца), а срок вынесения решения о выдаче сертификата либо отказе в нем сократится до пяти рабочих дней (вместо 15). В случае положительного решения деньги перечислят в течение трех рабочих дней.

Что первый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Минимальный размер оплаты труда в новом году повышается на 262 рубля и составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум — 11 653 рубля.

Работаем из дома по закону

Удаленка официально закрепляется в законе и делится на три вида: постоянная, временная (до шести месяцев) и комбинированная. При этом в исключительных случаях (эпидемии, аварии на производстве, наводнения и т.д.) работодатель может временно перевести сотрудника на дистанционную работу. Согласие работника для этого не потребуется.

Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимой техникой (или компенсировать расходы на оборудование), оплачивать командировки и отпуска в общем порядке. При этом перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Что первый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Если работник не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины, то работодатель вправе расторгнуть договор . Кроме того, расстаться с сотрудником можно будет и в том случае, если работник поменял место дислокации и не может выполнять свои обязанности на прежних условиях.

Электронная трудовая

С 1 января россиянам, которые в новом году впервые устраиваются на работу, оформят только электронную трудовую книжку (ЭТК) . Те работники, которые еще в прошлом году выбрали для себя электронный формат ведения трудовой, смогут включить в него сведения о своем стаже работы за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Для этого, как уточнял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд.

Что первый Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В электронной трудовой книжке будут содержаться сведения о сотруднике, месте работы, даты приема и увольнения, причины прекращения трудового договора. Продвинутую версию трудовой книжки можно посмотреть в личном кабинете на сайте и приложениях госуслуг и Пенсионного фонда. Кроме того, в Пенсионном фонде, МФЦ или у работодателя вы можете получить бумажную выписку из электронной трудовой книжки.

ЕГЭ — только для поступающих в вуз

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется досрочный период сдачи единого госэкзамена. Также отменены досрочные экзамены для девятиклассников.

Выпускники школ, которые не планируют поступать в вуз, вместо ЕГЭ будут сдавать в конце мая государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Поступающим, как пояснял министр просвещения Сергей Кравцов, для получения школьного аттестата достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в прошлом году, проводиться не будет.

Что первый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Итоговое сочинение для 11-классников пройдет во второй декаде апреля. Аттестаты с отличием и медали за особые успехи в обучении в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов ЕГЭ , который пройдет с 31 мая по 2 июля (дополнительный — с 12 по 17 июля).

Отель попросит согласие

По новым правилам оказания гостиничных услуг с 1 января при заселении в гостиницу несовершеннолетних, не достигших 14 лет, без родителей необходимо предоставить свидетельство о рождении и главное — нотариально заверенное согласие одного из законных представителей. Эта норма уже вызвала ропот среди родителей, преподавателей, отельеров и туроператоров.

Что первый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Также среди изменений: разница между временем выезда из номера и заезда не может составлять более трех часов, а расчетный час теперь устанавливает администрация гостиницы.

Запрет «веселящего газа»

В январе вступает в силу закон о «веселящем газе» (закись азота). Теперь изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка этого газа не для медицинского, промышленного или технического применения запрещены.

Кроме того, запрещена пропаганда использования «веселящего газа», распространение информации об его реализации не для пищевых производств и медицинского применения, в том числе и в интернете.

По лицу видно

В 2021 году вступил в силу закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Для банков с базовой лицензией вводится право на сбор биометрии, а банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставить физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия — после проведения идентификации клиента.

Что первый Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Закон дает возможность зарегистрировать граждан в ЕБС и в МФЦ. В целом документ дает зеленый свет на запуск массы сервисов на основе биометрии: станет возможной оплата «по лицу», проход на стадионы и в транспорт, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях и др.

Богатые тоже платят

С 1 января вступает в силу закон о прогрессивной налоговой шкале. Для граждан, чей годовой доход составляет свыше 5 млн рублей (чуть больше 416 тыс. рублей в месяц), ставка НДФЛ вырастет с 13 до 15%. При этом действует ряд ограничений. Так, средства, вырученные, например, с продажи квартиры или машины, личного имущества не подпадают под повышенную ставку. По ставке 13% будут облагаться выплаты по договорам страхования. К слову, не все доходы в принципе облагаются налогом. Полный список можно посмотреть в ст. 217 Налогового кодекса РФ.

Все вырученные от действия прогрессивной шкалы НДФЛ средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кстати, с 1 января вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах». Если вы расплачивались криптовалютой за товары и услуги, то теперь забудьте — в России так делать нельзя. Запрещена и реклама способов платежа цифровыми деньгами.

Ковид-паспорт

Планируется, что с января на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Документ будет доступен в автоматическом режиме в личном кабинете.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в декабре. Процедура добровольная и бесплатная. Вакцину вводят двукратно с разницей в три недели. В большинстве регионов применяют «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, но также в некоторые субъекты завезли вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». В феврале ожидается регистрация третьей вакцины (Научного центра имени Чумакова).

Возвращение вытрезвителей

С 1 января в России возрождается система вытрезвителей. Теперь регионы смогут открывать специализированные учреждения на бюджетной основе, а также в форме государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Предполагается, что ночь в вытрезвителе может обойтись перебравшему лишнего примерно в 1,5 тыс. рублей. Впрочем, каждый регион сам установит цену. В вытрезвитель нетвердо стоящих на ногах граждан будут доставлять полицейские, но прежде прохожего навеселе осмотрит медик — чтобы оценить, достаточно ли человеку просто отоспаться или необходима медицинская помощь.

Авторы законопроекта подчеркивают: вытрезвители призваны уберечь и помочь гражданам, ведь по статистике от переохлаждения на улицах ежегодно умирают 8–10 тыс. нетрезвых россиян. А всего из-за алкогольного опьянения каждый год гибнет более 50 тыс. человек.

Что новый Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Правила организации деятельности таких учреждений предстоит утвердить Минздраву, Минтруду и МВД.

Минималка за табак

1 апреля в силу вступит закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ее установит правительство, и ниже нее продавать будет нельзя.

Кроме того, появились ограничения на перевозку табака — не более 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий общим весом до 250 г на человека.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кстати, ценники на алкоголь обновились. Минимальная цена водки с 1 января в среднем увеличилась на 13 рублей за 0,5 л. Пол-литра коньяка уже обойдется в 446 рублей вместо 433, а игристое вино — до 169 рублей за 0,75 л вместо 164.

«Умные» счетчики и отмена моратория

Многоэтажки, разрешение на строительство которых будет выдано после января 2021 года, оснастят «умными» электросчетчиками. Такой прибор сам отправит данные в энергосбытовую компанию, так что потребителю не нужно будет ежемесячно вводить показатели вручную. Обязанность по установке интеллектуальных счетчиков расхода электроэнергии возложена на застройщика.

При этом с первым днем нового года отменяется введенный ранее мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Неплательщики будут снова получать уведомления об отключении электроэнергии.

Разводить костры — только в специальных местах

С нового года даже на территории частных домовладений запрещается «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия ». К примеру, жарить шашлык на мангале можно, а без специального оборудования и вне отведенного места — нет.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В новых правилах противопожарного режима появился запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте. В подвалах и цокольных этажах зданий запретили размещать детские центры и мебельные склады, организовывать производства и мастерские.

Кинозрителей приструнят

Согласно новым противопожарным правилам, теперь запрещено закрывать на ключ входные двери и двери эвакуационных выходов во время сеанса. Все помнят трагедию «Зимней вишни», которая не должна повториться.

Кроме того, Минкульт разработал поправки к закону «О кинематографии». В документе появился запрет на видео- и аудиозапись в зале, нельзя проносить лазерные указки, оружие, другие опасные предметы и вещества — за это кинотеатр удалит зрителя из зала. Как и за нарушение общественного порядка, правил кинотеатра и порчу имущества. Ограничения кажутся логичными и очевидными, но ничего подобного в законе от 1994 года нет.

Что новый Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пропишут и правила возврата билета. Если зритель откажется от похода в кино по своей инициативе, то он может вернуть билет до начала предполагаемого сеанса по правилам, установленным кинотеатром. Если сам кинотеатр отменил показ, то зритель может вернуть деньги, если обратится за ними в течение семи дней. Поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года.

Охота на зайцев

За неоплату проезда по платной автодороге вводится штраф. Заяц на легковушке заплатит 1,5 тыс. рублей, водитель автобуса и грузовика — 5 тыс. рублей.

Таким образом будут бороться с нарушителями, которые появились после внедрения безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток».

Собери аптечку сам

Теперь автомобилистам необязательно покупать готовую аптечку — ее можно собрать самостоятельно с учетом перечня Минздрава. Так, в автомобильной аптечке обязательно должны быть две медицинские маски, две пары нестерильных перчаток, широкие бинты, стерильные марлевые салфетки, широкий рулонный лейкопластырь. Обновлять и пополнять аптечку нужно будет по мере необходимости.

Что новый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аптечки, произведенные до 1 января 2021 года, также можно спокойно покупать — они действительны до окончания срока годности входящих в них медикаментов, но не позже 31 декабря 2024 года.

Боцман с косой

Списку запрещенных для женщин профессий в этом году сделали апгрейт. И теперь недоступными для дам остаются только 100 профессий (раньше перечень включал 456 позиций). Так, барышня не может стать отбивщиком ртути, судовым котельщиком, слесарем по ремонту авиадвигателей и занимать ряд позиций на производстве цветных и черных металлов, ядохимикатов и др. Зато можно управлять самосвалом, фурой, трактором, обучиться на машиниста электропоезда и стать частью команды судна — матросом, шкипером, боцманом.

Штраф за запрещенный контент

С 1 февраля соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе экстремистские материалы, детскую порнографию, информацию о способах изготовления и использования наркотиков. Если пользователь посчитает, что соцсеть предвзято ограничила доступ к его контенту, то он сможет обратиться в Роскомнадзор. Кроме того, можно пойти и в суд с иском о компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации, если имело место нарушение прав.

Что новый Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Для владельцев сайтов (в том числе соцсетей и видеохостинга), которые не удалят противоправный контент, предусмотрены штрафы: для граждан — 100–200 тыс. рублей, для должностных лиц — 400–800 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 3 млн до 8 млн рублей.

Кроме того, за клевету в интернете теперь грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.