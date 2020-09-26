Свободный поток. Платные магистрали лишат шлагбаумов
ЦКАД будет лишена шлагбаумов, а за проезд по ней автомобилист сможет заплатить в течение пяти дней. В противном случае его ждет штраф 2,5–5 тыс. рублей. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании проезда по платным дорогам. Как будет работать на российских дорогах система free flow и какими будут тарифы за проезд по ЦКАД, разбирались «Известия».
Въезд без очереди
Система «свободный поток», предполагающая отсутствие шлагбаумов на платных трассах, транспондеры и постоплату, уже давно реализована за рубежом. Она внедрена почти на половине дорог Европы. Главная проблема, которую она решает, — заторы на пунктах оплаты.
«К сожалению, сейчас при оплате проезда порой скапливаются большие очереди, что создает неудобство автомобилистам. Беспрепятственный и оперативный проезд через терминалы оплаты с учетом принятия законов поможет избежать этих пробок», — заявил в интервью dumatv.ru заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Кольцевая без шлагбаумов
Впервые такая система появится на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области (ЦКАД), которую планируют ввести в эксплуатацию в конце октября. Протяженность третьего пускового комплекса ЦКАД — эта часть трассы откроется первой — составляет 105,87 км. Магистраль на четыре полосы соединяет трассу М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Всего на ЦКАД будет 12 рамок системы «Свободный поток». Три из них уже полностью готовы.
«На каждой из рамок установлен комплект оборудования, которое собирает информацию с проезжающих транспортных средств. Это камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие номера государственной регистрации; лазерные датчики, определяющие габариты автомобиля; антенны, распознающие транспондеры, а также промышленный компьютер. Именно он будет отвечать за первичную обработку информации и за ее передачу в центральную систему «Свободного потока», — рассказали в пресс-службе компании «Автодор». Там отметили, что точность этих камер — более 97% даже в условиях плохой видимости.
Прототип системы взимания платы «свободный поток» на ЦКАД, март 2019 года
Останавливаться не нужно
«Система взимания платы будет работать даже на высоких скоростях, останавливаться не нужно. То есть нет разгонов и торможения, для автомобилистов это снижение расхода ГСМ и комфорт», — рассказал в эфире «Радио Автодор» заместитель председателя правления компании «Автодор» Игорь Козубенко. Он отметил еще одно преимущество системы free flow — уже для строителей: существенная экономия денег. Так, при строительстве дороги с системой «свободный поток» только на этапе строительства затраты уменьшились на 37% по сравнению с обычной дорогой с пунктами взимания платы.
Оплата будет производиться посредством транспондеров, которые будут привязаны не к конкретному автомобилю, а к счету водителя. Кроме того, проезд можно будет оплатить в личном кабинете на сайте «Автодора» и в мобильном приложении компании.
«Сегодня транспондеров — четыре типа. И все работают везде, но не у всех есть скидки, так как они даются на свой транспондер на своем участке. Иными словами, в магазине «Магнит» вам не дадут скидку по карточке «Ашана», но расплатиться ею можно. По ЦКАД основным транспондером будет T-Pass от компании «Автодор». По нему какие-то скидки должны быть, какие именно, мы еще не знаем. Остальные транспондеры будут срабатывать, но без скидки», — рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин.
Сколько придется заплатить
Тарифы для каждой категории транспорта будут разными, точные цифры будут известны ближе к запуску новой дороги.Чтобы представить себе тарифы на ЦКАД, нужно обратить внимание на действующие, советует Антон Чуйкин.
«Если мы хотим представить тариф на концессионную дорогу, нужно смотреть на дорогие трассы — ЗСД, начальный участок М11 от Москвы до Солнечногорска. Если мы хотим себе представить стоимость проезда по обычной платной трассе, которая строилась без концессии, смотрим на тарифы М3 в Калужской области, М4, М11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга», — поделился с «Известиями» своими догадками Чуйкин.
При необходимости можно оплатить весь маршрут заранее: после поездки система сверит маршрут и спишет деньги. Если их недостаточно, вступает в силу главное нововведение в российское законодательство — штраф за неоплаченный проезд.
Пять дней до штрафа
Системы штрафов как раз не хватало для внедрения системы free flow, и новый законопроект должен это исправить. Ко второму чтению комитетом Госдумы по транспорту и строительству была утверждена таблица новых поправок.
Если сейчас еще можно безнаказанно проскочить вторым номером под шлагбаум, то после того как нововведение вступит в силу, для таких нарушителей будет введена административная ответственность. Сумма штрафа для легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для автобусов и грузовиков — 5 тыс. рублей.
«Согласно законопроекту, мы даем пять дней на оплату проезда, это и есть система постоплаты. Далее человека уведомляют о нарушении, и еще ему дается возможность в течение 60 дней оплатить проезд без штрафа, — рассказал Игорь Козубенко. — Если человек этого не сделал, ему придется оплачивать и штраф, и проезд по платной дороге».
Санкции для прививания культуры оплаты проезда — необходимая мера, считает Антон Чуйкин. Он отметил, что два года назад, когда на пропускных пунктах стояли гибкие шлагбаумы, а также шлагбаумы с аварийным открытием — зайцев на платных дорогах было 10–20%. Сейчас — 1–2%.
С зайцами на российских платных магистралях борются довольно успешно. На некоторых пунктах взимания платы стоят светофоры, где штраф можно получить за проезд на красный. А если водитель ломает шлагбаум, то ему приходит штраф за покидание места ДТП.
Не знал, что началась платная дорога
Согласно законопроекту, оператор дороги обязан информировать автомобилистов о стоимости проезда и способах оплаты, а также о поступлении и списании средств с электронного счета и задолженности при нехватке средств на проезд.
Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов выразил сомнение, что информировать автолюбителей будут надлежащим образом.
«Люди могут не знать, что у них есть что-то неоплаченное. Там же не только оплата, а еще и частичная оплата. Допустим, у меня на транспондере 100 рублей, а проезд стоит 120. У меня 20 рублей задолженность, а потом бац, и штраф приходит. Нужно прописать обязанности по части информирования автомобилистов», — поделился с «Известиями» своими опасениями координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
В «Автодоре», в свою очередь, утверждают, что для оповещения будет сделано абсолютно всё. Даже ситуация «если человек не знал, что началась платная дорога» тоже продумана.
«Будет распознан госномер в стандартном порядке, как это происходит в ГИБДД, водителю придет извещение, что он проехал такой-то участок дороги, ему будет выписан штраф через пять дней после проезда», — пояснил Игорь Козубенко. Что касается иностранных номерных знаков, то здесь вопрос по выставлению штрафов пока еще открыт.
Все дороги будут платными?
«ЦКАД с системой free flow — очередной шаг к реализации плана Минтранса, согласно которому к 2035 году все дороги станут платными», — считает Петр Шкуматов.
В проекте Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года, который был подготовлен Минтрансом России и направлен для утверждения в правительство РФ, действительно есть пункт о том, что все дороги станут платными.
Напомним, что проект содержит предложения о внедрении механизма «пользователь платит», предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций. Взамен он предусматривает возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях.
«Внедрение системы взимания платы с применением технологии «Свободный поток» является этапом развития сети платных автодорог и никак не связано с принципом «пользователь платит». «Свободный поток» даст водителям возможность проезжать по платным дорогам без остановок, а дорожникам отказаться от строительства пунктов оплаты и шлагбаумов. Также технология позволит устранить все недостатки, связанные с существующими барьерными системами взимания платы», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.