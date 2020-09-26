Свободный поток. Платные магистрали лишат шлагбаумов

ЦКАД будет лишена шлагбаумов, а за проезд по ней автомобилист сможет заплатить в течение пяти дней. В противном случае его ждет штраф 2,5–5 тыс. рублей. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании проезда по платным дорогам. Как будет работать на российских дорогах система free flow и какими будут тарифы за проезд по ЦКАД, разбирались «Известия».

Въезд без очереди

Система «свободный поток», предполагающая отсутствие шлагбаумов на платных трассах, транспондеры и постоплату, уже давно реализована за рубежом. Она внедрена почти на половине дорог Европы. Главная проблема, которую она решает, — заторы на пунктах оплаты.

«К сожалению, сейчас при оплате проезда порой скапливаются большие очереди, что создает неудобство автомобилистам. Беспрепятственный и оперативный проезд через терминалы оплаты с учетом принятия законов поможет избежать этих пробок », — заявил в интервью dumatv.ru заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Свободный поток5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кольцевая без шлагбаумов

Впервые такая система появится на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области (ЦКАД), которую планируют ввести в эксплуатацию в конце октября. Протяженность третьего пускового комплекса ЦКАД — эта часть трассы откроется первой — составляет 105,87 км. Магистраль на четыре полосы соединяет трассу М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Всего на ЦКАД будет 12 рамок системы «Свободный поток». Три из них уже полностью готовы.

«На каждой из рамок установлен комплект оборудования, которое собирает информацию с проезжающих транспортных средств. Это камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие номера государственной регистрации; лазерные датчики, определяющие габариты автомобиля; антенны, распознающие транспондеры, а также промышленный компьютер. Именно он будет отвечать за первичную обработку информации и за ее передачу в центральную систему «Свободного потока», — рассказали в пресс-службе компании «Автодор». Там отметили, что точность этих камер — более 97% даже в условиях плохой видимости.

Свободный поток4 Прототип системы взимания платы «свободный поток» на ЦКАД, март 2019 года Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Останавливаться не нужно

«Система взимания платы будет работать даже на высоких скоростях, останавливаться не нужно. То есть нет разгонов и торможения, для автомобилистов это снижение расхода ГСМ и комфорт», — рассказал в эфире «Радио Автодор» заместитель председателя правления компании «Автодор» Игорь Козубенко. Он отметил еще одно преимущество системы free flow — уже для строителей: существенная экономия денег. Так, при строительстве дороги с системой «свободный поток» только на этапе строительства затраты уменьшились на 37% по сравнению с обычной дорогой с пунктами взимания платы.

Оплата будет производиться посредством транспондеров, которые будут привязаны не к конкретному автомобилю, а к счету водителя. Кроме того, проезд можно будет оплатить в личном кабинете на сайте «Автодора» и в мобильном приложении компании.

« Сегодня транспондеров — четыре типа. И все работают везде, но не у всех есть скидки, так как они даются на свой транспондер на своем участке. Иными словами, в магазине «Магнит» вам не дадут скидку по карточке «Ашана», но расплатиться ею можно. По ЦКАД основным транспондером будет T-Pass от компании «Автодор». По нему какие-то скидки должны быть, какие именно, мы еще не знаем. Остальные транспондеры будут срабатывать, но без скидки», — рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин.

Сколько придется заплатить

Тарифы для каждой категории транспорта будут разными, точные цифры будут известны ближе к запуску новой дороги.Чтобы представить себе тарифы на ЦКАД, нужно обратить внимание на действующие, советует Антон Чуйкин.

« Если мы хотим представить тариф на концессионную дорогу, нужно смотреть на дорогие трассы — ЗСД, начальный участок М11 от Москвы до Солнечногорска. Если мы хотим себе представить стоимость проезда по обычной платной трассе, которая строилась без концессии, смотрим на тарифы М3 в Калужской области, М4, М11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга », — поделился с «Известиями» своими догадками Чуйкин.

Свободный поток3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При необходимости можно оплатить весь маршрут заранее: после поездки система сверит маршрут и спишет деньги. Если их недостаточно, вступает в силу главное нововведение в российское законодательство — штраф за неоплаченный проезд.

Пять дней до штрафа

Системы штрафов как раз не хватало для внедрения системы free flow, и новый законопроект должен это исправить. Ко второму чтению комитетом Госдумы по транспорту и строительству была утверждена таблица новых поправок.

Если сейчас еще можно безнаказанно проскочить вторым номером под шлагбаум, то после того как нововведение вступит в силу, для таких нарушителей будет введена административная ответственность. Сумма штрафа для легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для автобусов и грузовиков — 5 тыс. рублей.

« Согласно законопроекту, мы даем пять дней на оплату проезда, это и есть система постоплаты. Далее человека уведомляют о нарушении, и еще ему дается возможность в течение 60 дней оплатить проезд без штрафа, — рассказал Игорь Козубенко. — Если человек этого не сделал, ему придется оплачивать и штраф, и проезд по платной дороге ».

Санкции для прививания культуры оплаты проезда — необходимая мера, считает Антон Чуйкин. Он отметил, что два года назад, когда на пропускных пунктах стояли гибкие шлагбаумы, а также шлагбаумы с аварийным открытием — зайцев на платных дорогах было 10–20%. Сейчас — 1–2%.

С зайцами на российских платных магистралях борются довольно успешно. На некоторых пунктах взимания платы стоят светофоры, где штраф можно получить за проезд на красный. А если водитель ломает шлагбаум, то ему приходит штраф за покидание места ДТП.

Свободный поток2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Не знал, что началась платная дорога

Согласно законопроекту, оператор дороги обязан информировать автомобилистов о стоимости проезда и способах оплаты, а также о поступлении и списании средств с электронного счета и задолженности при нехватке средств на проезд.

Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов выразил сомнение, что информировать автолюбителей будут надлежащим образом.

«Люди могут не знать, что у них есть что-то неоплаченное. Там же не только оплата, а еще и частичная оплата. Допустим, у меня на транспондере 100 рублей, а проезд стоит 120. У меня 20 рублей задолженность, а потом бац, и штраф приходит. Нужно прописать обязанности по части информирования автомобилистов », — поделился с «Известиями» своими опасениями координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В «Автодоре», в свою очередь, утверждают, что для оповещения будет сделано абсолютно всё. Даже ситуация «если человек не знал, что началась платная дорога» тоже продумана.

«Будет распознан госномер в стандартном порядке, как это происходит в ГИБДД, водителю придет извещение, что он проехал такой-то участок дороги, ему будет выписан штраф через пять дней после проезда», — пояснил Игорь Козубенко. Что касается иностранных номерных знаков, то здесь вопрос по выставлению штрафов пока еще открыт.

Свободный поток1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Все дороги будут платными?

«ЦКАД с системой free flow — очередной шаг к реализации плана Минтранса, согласно которому к 2035 году все дороги станут платными », — считает Петр Шкуматов.

В проекте Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года, который был подготовлен Минтрансом России и направлен для утверждения в правительство РФ, действительно есть пункт о том, что все дороги станут платными.

Напомним, что проект содержит предложения о внедрении механизма «пользователь платит», предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций. Взамен он предусматривает возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях.