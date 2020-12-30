Что изменится в жизни россиян с 1 января

В январе в России вступает в силу ряд норм и законов, которые продолжат действовать на протяжении всего года. Так, с начала месяца проиндексируют пенсии и материнский капитал, увеличится также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и начнется реформа ОМС. Одновременно в стране повысится НДФЛ для тех, чьи доходы составляют более 5 млн рублей, распространится НДФЛ и на банковские вклады, сумма которых составляет более 1 млн рублей. Кроме того, ресторанам запретят включать в чеки чаевые, а отношения работодателей и их сотрудников на удаленке теперь будут регулироваться законом . Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».

Увеличение МРОТа, индексация пенсий и материнского капитала

Минимальный размер оплаты труда с Нового года увеличится с 12 130 до 12 792 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что нововведение затронет 3,9 млн россиян.

При этом со следующего года в стране изменят методику его расчета — теперь рассчитывать МРОТ будут, основываясь не на стоимости потребительской корзины, как это делают сейчас, а на размере медианной зарплаты (предполагается, что у половины населения страны зарплата будет выше, у второй половины — ниже этой суммы). По закону, МРОТ должен будет составлять от нее 42%.

Закон, меняющий правила подсчета, Госдума приняла в середине декабря.

Похожим образом будут рассчитывать и прожиточный минимум — только он будет зависеть не от медианной зарплаты, а от медианного дохода. В следующем году он увеличится на 3,7% — с 11,5 тыс. до 11,6 тыс. рублей.

Пенсии неработающим пенсионерам с начала года увеличатся на 6,3% (ранее в Минэкономики заявили, что по итогам годам она составит около 4%). В 2020 году средний размер пенсии по стране составлял около 14,9 тыс. рублей.

Проиндексируют также материнский капитал — он увеличится на 3,7%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 483,8 тыс. рублей вместо 466,6 тыс. Выплата на второго — 639,4 тыс. вместо 616,6 тыс. рублей. Пока планируется, что в 2021 году эти выплаты получат 1,2 млн семей.

Что изменится1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Узаконенная удаленка

С начала года вступит в силу закон, который регулирует взаимоотношения работодателей и работников на удаленке . Он был одобрен в начале декабря.

По нему, перевод на дистанционную работу производится только по обоюдному согласию сотрудника или работодателя, если речи не идет о чрезвычайной ситуации (правда, эпидемии попадают в список прописанных в документе чрезвычайных ситуаций). В этом случае работодатель может принять решение самостоятельно.

При этом работодатель обязан будет обеспечить сотрудников необходимой техникой, а также оплачивать отпуска и командировки. Отдельно оговаривается, что переход на дистанционную работу не может служить основанием для снижения размеров заработной платы при условии, что объемы работы остаются прежними .

Документ также определяет право сотрудников на личное время в условиях дистанционной работы и порядок оплаты в случае простоя или переработок. В том числе в нем оговаривается, что взаимодействие сотрудника с руководством должно включаться в его рабочее время.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

Что изменится2 Фото: ТАСС/Александр Щербак

Реформы ОМС и выплат по больничным

С 1 января вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Главное новшество — документ исключает частные страховые компании из работы с федеральными медучреждениями .

По нему, полномочия страховщиков, касающиеся финансирования медпомощи и контроля ее качества, перейдут Федеральному фонду ОМС (ФФОМС).

Это значит, что в случае претензий к качеству лечения обращаться теперь нужно будет не к своим страховщикам (как делается сейчас), а в ФФОМС . Кроме того, фонд будет заниматься проверкой медучреждений (ранее это делали страховщики).

Одновременно в финальную стадию войдет и другая реформа — во всех регионах России начнет действовать так называемая прямая система выплат по больничным. Это значит, что деньги по ним теперь будет выплачивать не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования. Система уже действует в пилотном режиме в большинстве регионов, «Известия» подробно писали о переходе ранее.

Что изменится4 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Возвращение вытрезвителей

С января в России начнут возвращать вытрезвители, упраздненные еще в 2011 году . В них предлагают помещать граждан, оказавшихся на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения и нуждающихся в оказании помощи.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно погибает более 50 тыс. человек. По данным авторов документа, от переохлаждения на улицах погибают 8–10 тыс. нетрезвых граждан.

При этом пребывание в вытрезвителях будет платным . По закону решение об их создании смогут принимать сами регионы. Создавать их можно будет как на бюджетной основе, так и на базе государственно-частного или муниципального частного партнерства.

Ранее в Госдуме отмечали, что оплата пребывания в них будет фиксированной и обойдется примерно в 1,5–2 тыс. рублей .

Как будет выглядеть их работа и какие виды помощи в них будут предусмотрены, пока неясно — точные правила должны будут установить Минздрав, Минтруд и МВД . Но известно, что решение о направлении человека в вытрезвитель сможет принимать полиция: соответствующие поправки в закон «О полиции» уже внесли. Кроме того, по новому закону человека перед помещением в вытрезвитель должен будет осмотреть врач — чтобы исключить наличие заболевания, при котором человеку понадобится госпитализация . Сделать это медик сможет, не получая согласия на осмотр.

Что изменится3 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Запрет на чаевые в чеке

Кафе и рестораны с начала года больше не смогут включать чаевые в чеки. С 1 января в России начнут действовать новые «Правила оказания услуг общественного питания», утвержденные правительством РФ.

Они запрещают заведениям добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд или выбранных услуг. Запрет в том числе касается и чаевых.

Те же правила узаконят дистанционный заказ и дистанционную доставку, ставшие популярными на фоне пандемии .

По-прежнему заведения должны будут информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах их приготовления и ингредиентах, пищевой ценности и весе порций.

Что изменится7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Повышение НДФЛ и налог на банковские вклады

С января этого года вступает в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составит 15%. Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13% .

Напомним, что отказаться от плоской шкалы НДФЛ в июне предложил Владимир Путин. В Минфине ранее заявили, что доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенный налог, составит около 1%. Общие поступления в бюджет в 2021 году в ведомстве оценили в 60 млн рублей.

Кроме того, НДФЛ 13% с начала года также будет действовать в отношении доходов с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей — это значит, что налог нужно будет уплатить только с полученных процентов. Налог будет действовать в том числе и в случае, если речь идет не о размере одного вклада, а о сумме нескольких вкладов одного и того же человека.

Новая мера коснется доходов, полученных в 2021 году, первые уведомления начнут приходить в 2022-м.

Что изменится5 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Транспортный налог и освобождение от НДС

Одновременно начнет действовать предложенная еще летом норма, по которой IT-компании освободят от уплаты НДС — эта льгота предусмотрена пунктом ст. 149 Налогового кодекса. Закон об этом был принят в июле.

Подавать декларации по транспортному и земельному налогам с начала следующего года не придется. Их суммы будут автоматически формироваться в информационной системе ФНС, узнать их можно будет на сайте налоговой службы.

Что изменится8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дети войны и отмена знака «инвалид»

В Москве с начала года появится новая категория льготников — дети войны. По закону к ним относятся люди, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут бесплатно пользоваться всеми видами пассажирского транспорта в Москве и пригородными электричками .

В документе также отмечается, что они получат право на бесплатные путевки в санаторий на лечение, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, но только в случае наличия медицинских показаний. При изготовлении зубных протезов отдельно нужно будет оплатить металлокерамику или драгоценные металлы, уточнили в департаменте труда и социальной защиты города Москвы.

Там напомнили, что с прошлого года людям, родившимся в этот период, также положены ежемесячные выплаты. Их проиндексируют на 3,7 % — с 1584 до 1643 рублей .

В то же время с января по всей стране изменятся правила пользования льготной парковкой для людей с инвалидностью. Специальный знак на стекле машины перестанет действовать, разрешение нужно будет получать в электронной форме. Для этого сведения о машине необходимо внести в Федеральный реестр инвалидов .

Напомним, что право на бесплатную парковку имеют люди с I или II группой инвалидности (или чужой автомобиль, на котором их перевозят), а также люди с инвалидностью III группы, если речь идет об ограниченной способности к самостоятельному передвижению.

Что изменится6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Столичный транспорт подорожает и объединится с подмосковным

С начала года в Москве изменятся цены на часть проездных .

«Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — +3,5%. Одна поездка по нему изменится на плюс 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город», — рассказали в дептрансе.

Билет на 60 поездок подорожает до 2070 рублей (сейчас — 1970 рублей) — это значит, что цена на каждую поездку вырастет на 1,67 рубля. А цена разовой поездки по карте «Тройка» (по билету «Кошелек») вырастет на два рубля — до 42 рублей. При оплате поездки банковской картой цена тоже вырастет на два рубля — с 44 до 46 рублей.

Стоимость самых популярных проездных — на 90 и 365 дней — останется прежней, подчеркнули в департаменте транспорта.