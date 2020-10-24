Через тернии к парковке: почему инвалидов лишают подъезда к дому

В Саратове инвалид-колясочник не первый месяц пытается добиться возможности свободного подъезда к своему дому. Однако жители соседнего дома, устроившие парковку по соседству, отказываются предоставить ему пульт от ворот. По словам экспертов, ситуации, когда человек с инвалидностью сталкивается с подобными проблемами, — не редкость, но зачастую решить ее возможно, опираясь на региональное законодательство. Подробности — в материале «Известий».

Добиться места у дома

В центре Саратова инвалид-колясочник оказался лишен возможности подъезжать к собственному дому. Как рассказал «Известиям» Олег Дюльденко, всё началось около двух лет назад, когда он приобрел квартиру с отдельным входом, выходящим на общий с соседним домом двор. Жители этого дома установили забор, чтобы создать собственную парковочную зону. С другой же стороны стоит стена. Таким образом, доступ к дому на автомобиле для Дюльденко оказался невозможен.

— Соседи из рядом стоящего дома тогда мне сказали подавать на них в суд, если я хочу получить парковку в этом дворе. Я начал заниматься этим, пошел в комитет по архитектуре города Саратова, там подняли документы и выявили, что и стена, и ворота стоят незаконно. Я попросил документы, но они сказали, что могут выдать их мне только по решению суда. Но в суд я не успел подать, потому что из-за болезни мне отняли ногу. Спустя время я снова обратился с просьбой дать мне это место как инвалиду, так как у меня нет доступа к жилью, даже чтобы попасть в больницу, моим родственникам приходится по 20 минут ходить и искать кого-то, чтобы открыть ворота, — описывает ситуацию Олег Дюльденко.

Через тернии к парковке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дюльденко — единственный жилец двухэтажного дома дореволюционной постройки, имеющего выход на общий с соседним зданием двор, где устроена парковка. По словам мужчины, отдельный вход у его квартиры был изначально и обозначен в документах на строение. При этом земля, на которой расположена самодеятельная стоянка, как считает Дюльденко, не относится по документам к дому соседей.

— Место, где была организована автостоянка, — это муниципальная земля, она никак к их дому не относится, по кадастровой выписке у них маленький клочок, где стоят ворота. Но они не должны препятствовать мне в продвижении к моему жилью. Жильцы того дома указывают мне на наличие калитки. На днях мне надо ехать менять протез, и сейчас опять возникнет такая ситуация, что за мной приедут друзья и даже не смогут подъехать к моему дому, чтобы забрать меня и отвезти, — возмущается Олег Дюльденко.

Пульт от ворот жильцы соседнего дома давать категорически отказываются. Дюльденко также сообщил, что на протяжении многих месяцев получает лишь отписки от городской администрации и прокуратуры, к которым регулярно обращается для решения своей проблемы. На основании ст. 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» Дюльденко считает, что органы госвласти должны обеспечить ему условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в число которых входят и жилые здания. Исходя из этого, он имеет право на машино-место со знаком «Инвалид», указывает он.

Постараются посодействовать

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации Саратова, территория, о которой идет речь, является общедолевой собственностью собственников жилого дома, который расположен рядом. Но непосредственно подъезду транспортных средств к квартире Дюльденко мешает именно кирпичная стена, считают в администрации.

Через тернии к парковке Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— По федеральному законодательству, по Жилищному кодексу собственники вправе сами распоряжаться своим общедомовым имуществом. Что касается стены, которая затрудняет движение на этой территории, и ситуации, которая произошла с данным гражданином, у нас будет проведено обследование вместе с надзорными органами. Они выйдут на место и посмотрят, что можно предпринимать, потому что мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации нужно искать компромисс между собственниками и гражданином. Если это технически будет возможно осуществить, мы даже готовы оказать содействие в сносе данной стены, если удастся примирить всех собственников, — отметили в пресс-службе.

По региональным механизмам

Об особенностях регионального регулирования вопросов, связанных с правовой защитой инвалидов, рассказала «Известиям» руководитель санкт-петербургской общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

Через тернии к парковке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— У нас зачастую основные права определяются федеральным законом, а дальше [вопросы их регулирования и применения] делегируются на уровень регионов. В связи с этим необходимо смотреть, как конкретно в регионе определен порядок подачи заявления на выделение парковочного места, какой механизм оформления. Здесь, по сути, мы говорим о безвозмездном пользовании, причем пожизненном, либо до тех пор, пока инвалид проживает по этому адресу, — отмечает собеседница «Известий». — Когда мы говорим про отношения, которые непосредственно касаются земли, и вовсе может быть очень много вариантов решений.

Часто случается

К сожалению, инвалиды действительно нередко сталкиваются с проблемой в доступе как к жилью, так и к социальным объектам, рассказала «Известиям» помощник председателя московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Гаврилина.

— Требования к строительству новых объектов с учетом нужд людей с инвалидностью часто не соблюдаются, отчего маломобильные граждане не имеют возможности ими пользоваться, я уже не говорю про старый жилищный фонд. Особенно ужасно, когда человек испытывает трудности при попадании в собственный дом, — подчеркивает Гаврилина.

Через тернии к парковке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Натальи Гаврилиной, одна из причин, почему людям с инвалидностью приходится сталкиваться с проблемами, заключается в том, что зачастую новые объекты принимают люди, малознакомые с ГОСТами, касающимися требований к жилью для инвалидов.

— Например, по закону парковочное место должно располагаться в 50 м от подъезда, и мы сталкиваемся с тем, что инвалид живет в первом подъезде, в то время как парковки сделаны по краям, куда инвалиду совершенно неудобно добраться. Также часто умудряются сделать парковку на пригорке, — отмечает Гаврилина. — Мы работаем с госучреждениями и постоянно просим, прежде чем что-то построить, приглашать на согласование инвалидов, которые могут подсказать, как сделать объект пригодным для этой группы населения.

Суд как крайняя мера

Однако найти решение всегда возможно, уверен руководитель регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов.

— Те случаи, которые я знаю, связанные с невозможностью по каким-либо причинам сделать выделенную стоянку во дворе, в конечном итоге, иногда привлекая суд, решались положительно для человека с инвалидностью. Мой совет: в первую очередь обращаться с официальным письмом со ссылками на законы, с подтверждающим документом о наличии инвалидности. Обязательно нужно начинать с управляющей компании, а в случае отказа обращаться в управу района, приложив документы. Уже с отказа на этом уровне можно обратиться в прокуратуру. Если и там и там не помогут, то уже обращаться в суд, — советует Александр Попов.

Через тернии к парковке Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В каждом случае необходимо разбираться, где конкретно стоит дом и есть ли там вообще автостояночная зона.