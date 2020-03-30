 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Ставь, где стоишь: инвалидам предложили дать свободу выбора парковки

Выделенных по квоте мест, по мнению сенаторов и экспертов, на всех не хватает
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Главный слайд
Начало статьи
Ставь, где стоишь: инвалидам предложили дать свободу выбора парковки
2020-03-23 18:09:28">
2020-03-23 18:09:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С водителей-инвалидов, которым пришлось парковаться не на специально выделенных для них по квоте местах, предлагают не взимать штрафы. Соответствующий законопроект уже подготовлен, он проходит правовую оценку, сообщили «Известиям» в комитете Совфеда по социальной политике. Сейчас людям с инвалидностью выделяется лишь 10% парковочных мест, что, по мнению сенаторов, явно недостаточно. Инициативу поддержали члены общественных организаций и благотворительных фондов, которые знают о проблеме не понаслышке. Квотирование превращается в ущемление прав инвалидов, если они не могут оставить автомобиль на свободной стоянке. При этом без усиления контроля за использованием льготных мест их будет всегда не хватать, считают эксперты.

Безграничные ограничения

Здесь поработал эвакуатор: что делать, если вашу машину забрали
Порядок действий, если ваш автомобиль эвакуировали за неправильную парковку

Проблема нехватки парковочных мест для инвалидов особенно актуальна в больших городах, рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В июле 2019 года председатель комитета Совета Федерации по социальной политике поручил сенатору разработать проект о невзимании штрафов с водителей-инвалидов, которым приходится оставлять автомобили не на специально выделенных для них по квоте местах. Освобождение инвалидов от санкций заставит региональные власти увеличить количество спецстоянок, особенно рядом с медицинскими организациями и центрами социальных услуг.

— Соотношение мест для людей с ограниченными возможностями к количеству выдаваемых разрешений на бесплатную парковку по инвалидности, например, в Москве составляет примерно 1 к 19. Таким людям выделяют лишь 10% от общего парковочного пространства. Почти всегда всё занято. Если водитель с инвалидностью паркуется не на предусмотренном для него месте, то он получает большой штраф, который сложно оспорить. Это абсурдная ситуация. Поэтому мы и собираемся изменить федеральное законодательство. Мы подготовили законопроект, согласно которому инвалид может оставить автомобиль на любом свободном месте, если выделенные по квотам заняты. Сейчас инициатива проходит проверку в юридическом отделе, — заявил сенатор.

О2
Парковка
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места
Автомобили на уличных стоянках предлагают «уплотнить»

Квотирование мест не работает, что сильно осложняет жизнь инвалидов и их сопровождающих. О личном опыте борьбы со штрафами «Известиям» рассказала член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России, председатель совета ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов) Елена Клочко, которая ездила со своим несовершеннолетним ребенком-инвалидом на личном автомобиле.

— Однажды машину эвакуировали так, что я не могла ее найти. Другое разбирательство дошло до мирового судьи. Государство должно подсчитать, сколько штрафов заплатили инвалиды. Эта сумма покажет, сколько раз им не хватило парковочных мест. По моему мнению, квот вообще не должно быть, а инвалиды должны иметь право оставлять машину на свободных местах, — сказала она.

В МВД «Известиям» сообщили, что не знают об инициативе. Центр организации дорожного движения правительства Москвы не смог предоставить оперативный ответ.

Всем стоять: где в столице самый дешевый паркинг
Ежемесячные траты на парковку автомобиля в Москве в два раза ниже, чем аренда квартиры

Контроль за льготами

Места для инвалидов должна занимать только эта категория граждан. Механизм контроля использования специальной парковки требует доработки, заявил «Известиям» зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

— Есть проблема с организацией парковочного пространства рядом с социальными объектами. Мы видим, что иногда выделяемых мест не хватает. Нужно проанализировать поток приезжающих и доработать этот процесс. Сейчас за это отвечают региональные органы власти. Кроме того, требуется обратить особое внимание на усиление контроля за реализацией права на бесплатную парковку. За этим должна следить не только полиция, используя федеральный реестр инвалидов, но и собственники стоянок, — пояснил он.

О3
Парковки
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Продолжение следует: в Москве расширят зону платных парковок
Каких районов коснутся нововведения и как поменяются тарифы

Четкое разграничение пространства паркинга нецелесообразно, ведь нельзя точно предсказать, сколько инвалидов планируют припарковаться у каждого объекта, заявила «Известиям» член Общественной палаты Якутии, председатель совета благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» Вера Душкевич.

— Стоянки для инвалидов должны быть расположены рядом с входом в здание. Однако если они уже заняты, то, конечно, водитель с инвалидностью может оставить автомобиль на свободном месте. Если за это штрафуют, то происходит ущемление прав инвалидов на социальные льготы. Например, если я приглашу к себе на день рождения 10 человек с инвалидностью, а мест по квотам только два, как определить, кто должен платить? Так быть не должно, — сказала член региональной Общественной палаты.

О1
Парковка
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Не в том месте: какие машины в Москве отправляют на спецстоянку
За что эвакуируют автомобили в столице и во сколько это обходится владельцам

Ранее инициативу о невзимании штрафов также поддержал гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Однако, по словам эксперта, надо работать и над доведением количества парковочных мест для инвалидов до требуемого законом о соцзащите уровня (10% от общего парковочного пространства).

В феврале правительство сообщило, что инвалиды III группы будут иметь право на бесплатную парковку с 1 июля 2020 года. Это будет возможно при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности). Также норма будет распространяться на россиян без этих ограничений, если они до 1 июля получили опознавательный знак «Инвалид» и пользовались правом на бесплатную парковку на основании этого знака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сдача хвостов: в России не хватает собак-поводырей
Четвероногий помощник достается лишь одному из ста незрячих
Идут по спискам: как мошенники обманывают инвалидов
За их личными данными охотятся в интернете и обращаясь в фонды под предлогом меценатства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020