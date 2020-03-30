Ставь, где стоишь: инвалидам предложили дать свободу выбора парковки

С водителей-инвалидов, которым пришлось парковаться не на специально выделенных для них по квоте местах, предлагают не взимать штрафы. Соответствующий законопроект уже подготовлен, он проходит правовую оценку, сообщили «Известиям» в комитете Совфеда по социальной политике. Сейчас людям с инвалидностью выделяется лишь 10% парковочных мест, что, по мнению сенаторов, явно недостаточно. Инициативу поддержали члены общественных организаций и благотворительных фондов, которые знают о проблеме не понаслышке. Квотирование превращается в ущемление прав инвалидов, если они не могут оставить автомобиль на свободной стоянке. При этом без усиления контроля за использованием льготных мест их будет всегда не хватать, считают эксперты.

Безграничные ограничения

Проблема нехватки парковочных мест для инвалидов особенно актуальна в больших городах, рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В июле 2019 года председатель комитета Совета Федерации по социальной политике поручил сенатору разработать проект о невзимании штрафов с водителей-инвалидов, которым приходится оставлять автомобили не на специально выделенных для них по квоте местах. Освобождение инвалидов от санкций заставит региональные власти увеличить количество спецстоянок, особенно рядом с медицинскими организациями и центрами социальных услуг.

— Соотношение мест для людей с ограниченными возможностями к количеству выдаваемых разрешений на бесплатную парковку по инвалидности, например, в Москве составляет примерно 1 к 19. Таким людям выделяют лишь 10% от общего парковочного пространства. Почти всегда всё занято. Если водитель с инвалидностью паркуется не на предусмотренном для него месте, то он получает большой штраф, который сложно оспорить. Это абсурдная ситуация. Поэтому мы и собираемся изменить федеральное законодательство. Мы подготовили законопроект, согласно которому инвалид может оставить автомобиль на любом свободном месте, если выделенные по квотам заняты. Сейчас инициатива проходит проверку в юридическом отделе, — заявил сенатор.

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Квотирование мест не работает, что сильно осложняет жизнь инвалидов и их сопровождающих. О личном опыте борьбы со штрафами «Известиям» рассказала член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России, председатель совета ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов) Елена Клочко, которая ездила со своим несовершеннолетним ребенком-инвалидом на личном автомобиле.

— Однажды машину эвакуировали так, что я не могла ее найти. Другое разбирательство дошло до мирового судьи. Государство должно подсчитать, сколько штрафов заплатили инвалиды. Эта сумма покажет, сколько раз им не хватило парковочных мест. По моему мнению, квот вообще не должно быть, а инвалиды должны иметь право оставлять машину на свободных местах, — сказала она.

В МВД «Известиям» сообщили, что не знают об инициативе. Центр организации дорожного движения правительства Москвы не смог предоставить оперативный ответ.

Контроль за льготами

Места для инвалидов должна занимать только эта категория граждан. Механизм контроля использования специальной парковки требует доработки, заявил «Известиям» зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

— Есть проблема с организацией парковочного пространства рядом с социальными объектами. Мы видим, что иногда выделяемых мест не хватает. Нужно проанализировать поток приезжающих и доработать этот процесс. Сейчас за это отвечают региональные органы власти. Кроме того, требуется обратить особое внимание на усиление контроля за реализацией права на бесплатную парковку. За этим должна следить не только полиция, используя федеральный реестр инвалидов, но и собственники стоянок, — пояснил он.

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Четкое разграничение пространства паркинга нецелесообразно, ведь нельзя точно предсказать, сколько инвалидов планируют припарковаться у каждого объекта, заявила «Известиям» член Общественной палаты Якутии, председатель совета благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» Вера Душкевич.

— Стоянки для инвалидов должны быть расположены рядом с входом в здание. Однако если они уже заняты, то, конечно, водитель с инвалидностью может оставить автомобиль на свободном месте. Если за это штрафуют, то происходит ущемление прав инвалидов на социальные льготы. Например, если я приглашу к себе на день рождения 10 человек с инвалидностью, а мест по квотам только два, как определить, кто должен платить? Так быть не должно, — сказала член региональной Общественной палаты.

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Ранее инициативу о невзимании штрафов также поддержал гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Однако, по словам эксперта, надо работать и над доведением количества парковочных мест для инвалидов до требуемого законом о соцзащите уровня (10% от общего парковочного пространства).

В феврале правительство сообщило, что инвалиды III группы будут иметь право на бесплатную парковку с 1 июля 2020 года. Это будет возможно при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности). Также норма будет распространяться на россиян без этих ограничений, если они до 1 июля получили опознавательный знак «Инвалид» и пользовались правом на бесплатную парковку на основании этого знака.