Здесь поработал эвакуатор: что делать, если вашу машину забрали

Паркинг в Москве – давно уже предмет горячих споров, а порой даже настоящих войн. Власти столицы смогли добиться порядка в центре, где парковочных мест стало немного, а те, что есть – платные. Теперь приходится трижды подумать, стоит ли ехать в центр на машине, а если ехать, то куда поставить свой автомобиль, чтобы не попасть под эвакуатор. Но вдруг вы допустили ошибку: не увидели знак, перепутали разрешенные для парковки дни, встали на не предназначенное для вас место, - вас эвакуировали. Как высвободить свой автомобиль?

Почему могут эвакуировать автомобиль

В каких случаях ваш автомобиль может попасть на спецстоянку? Тут все просто – вы припарковали свое транспортное средство либо в месте, где парковка запрещена знаком, либо правилами дорожного движения. Таким местом может быть пешеходный переход, остановка общественного транспорта, трамвайные пути, тоннель, проезжая часть. Также машины, оставленные на местах для парковки инвалидов, будут эвакуированы на спецстоянку, если на них нет соответствующих знаков. Кроме того, имейте в виду, что даже если у вас есть резидентное разрешение на парковку в своем районе, оно позволяет вам оставлять машину только в местах, предназначенных для этого.

Важно знать, что за неоплаченную парковку эвакуировать автомобиль не могут. В этих случаях владельцу положен штраф, но если у автомобиля нет регистрационного знака, то по регламенту антитеррористической комиссии машина может быть отправлена на спецстоянку для ее последующей проверки полицией, и найти её после эвакуации будет проблематично. Мотоциклы подлежат эвакуации по тем же правилам, что и любые другие транспортные средства.

Как происходит эвакуация?

Если вы оставили свой автомобиль в неположенном месте, а сотрудник ГИБДД/МАДИ обнаружил этот факт, он принимает решение об эвакуации. В таком случае он вызывает спецмашину с работниками ГКУ «АМПП», составляет протокол о задержании транспортного средства, вместе с эвакуаторщиками они обследуют автомобиль на предмет внешних повреждений и фиксируют их в протоколе. После чего автомобиль пломбируется, погружается на эвакуатор и транспортируется на ближайшую свободную спецстоянку.

Велика вероятность, что вы застанете инспектора за работой. До момента, как эвакуатор тронулся с места с вашим опломбированным автомобилем на нем, вы можете остановить процесс. Для этого вам необходимо, согласно постановлению Правительства Москвы, перепарковать автомобиль на разрешенной для стоянки место. Правда, штраф за административное правонарушение вам все же придется оплатить. Если эвакуатор тронулся с места, то останавливать его запрещено, как и срывать пломбы и мешать движению транспортного средства. За нарушение этого правила положены штрафы – до 1000 рублей, а в случае неповиновения законным требованиям сотрудника ГИБДД – административный арест до 15 суток.

Как найти свой автомобиль

Ваш автомобиль все же увезли, как его найти? Вы можете узнать о том, на какой спецстоянке находится ваша машина, несколькими способами:

- на порталах mos.ru, «Автокод», «Московский транспорт», «Московский паркинг» или в приложении «Парковки Москвы» введите свой госномер;

- отправьте бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС». Например: ЭВ А111АА199;

- позвоните на горячую круглосуточную линию московского парковочного пространства по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного);

- позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112 (с мобильного телефона).

Но удобнее всего узнавать обо всем с помощью уведомлений. В своем личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Мои данные», во вкладке «Транспорт» укажите информацию о своем транспортном средстве. Далее в разделе «Настройки» выберите «Уведомить, если машину эвакуировали» и укажите способ уведомлений: e-mail или СМС. В этом случае вам автоматически придет уведомление, если ваш автомобиль будет эвакуирован, и где он находится. Аналогично можно подписаться и через SMS.

Информация об эвакуированном транспортном средстве появляется в базе в течение 15 минут. Если вы узнаете о своем автомобиле по телефону, то не забудьте уточнить у оператора не только адрес спецстоянки, но и наименование и адрес подразделения ГИБДД/МАДИ, которое осуществило задержание.

Что делать, чтобы вернуть автомобиль

Для возврата автомобиля вам необходимо с документами обратиться в то подразделение ГИБДД/МАДИ, которое задержало вашу машину. При себе надо иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО (для ГИБДД). Если ваши документы остались в машине, нужно сначала приехать на стоянку, оформить разрешение на вскрытие транспортного средства, собственноручно достать документы и уже с ними оправиться в ГИБДД. Там вы получаете разрешение на возврат задержанного транспортного средства при условии уплаты стоимости перемещения ТС и стоимости хранения ТС. Чем дольше вы не обращаетесь за своим автомобилем, тем больше будет сумма.

Уже на спецстоянке вы получите квитанцию на оплату. При оплате до получения автомобиля, на всю сумму распространяется скидка 25%. Но вы можете оплатить и после получения автомобиля в течение 60 дней по полной стоимости. В случае если перемещение и хранение ТС на спецстоянке не будут оплачены в срок, стоимость будет увеличена до максимальной – 8556,66 рублей за перемещение и 2326,11 рублей за хранение в сутки.

Оплатить перемещение и хранение ТС можно в терминалах на спецстоянке либо в отделениях и терминалах самообслуживания любого банка.

Перед тем, как забрать автомобиль, осмотрите его на предмет внешних повреждений. После этого необходимо подписать акт приема-передачи ТС. Если ваш автомобиль был поврежден при перемещении и хранении, не переживайте – все перемещаемые автомобили застрахованы. Зафиксируйте повреждения в акте приема-передачи и обратитесь в страховую для проведения обследования авто и возмещения ущерба.. Если вы хотите пожаловаться на повреждение автомобиля при эвакуации, водителя эвакуатора, сотрудников или техническое оснащение спецстоянок, вам нужно обратиться в сервисный центр «Московский транспорт» лично или по телефону.

Будьте внимательны при возврате транспортного средства. Нередко мошенники сами звонят нарушителям и предлагают вернуть автомобиль за денежное вознаграждение. Эти люди действуют незаконно и никакого отношения к ГКУ «АМПП» не имеют. Вы рискуете отдать деньги, а машину так и не вернуть. Обращайтесь за своим автомобилем официальным путем.

Можно оспорить

Предположим, вы считаете, что ваш автомобиль эвакуировали несправедливо. Что делать в таком случае? Оспорить постановление об административном правонарушении можно в течение 10 суток с момента его вручения. Жалобу на постановление ГИБДД можно подать лично, обратившись в подразделение, выписавшее штраф, либо по почте. Постановление МАДИ можно оспорить множеством способов: онлайн в разделе «Услуги» на mos.ru, на портале «Автокод», через электронную приемную Правительства Москвы, при помощи формы для обращения на портале «Московский транспорт»; лично в МАДИ, «Московском транспорте» или почтовым отправлением.

Если вы не успели подать жалобу в течение 10 суток с момента вручения постановления, то шанс все равно есть – нужно просто приложить также ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.

Однако при соблюдении ПДД риск, что ваша машина будет эвакуирована по ошибке, минимален. Помните, что правила парковки необходимы, чтобы сохранять безопасность движения на дорогах. Неправильно припаркованный автомобиль представляет угрозу для окружающих и может стать причиной возникновения аварий и других происшествий на дорогах.

Представители ГКУ «АМПП» обратились к автовладельцам: «Мы просим автомобилистов быть внимательными и ответственными при парковке, а также уважать пешеходов и других водителей. Помните, что паркуясь не по правилам, вы создаете опасность для окружающих и мешаете дорожному движению. Неправильно припаркованная машина может быть перемещена на специализированную стоянку и автолюбителю придется потратить личное время, чтобы забрать её, а также оплатить стоимость хранения и перемещения».

Чтобы свести риски остаться без автомобиля к минимуму, всегда можно воспользоваться перехватывающими парковками, когда едете в центр города. Перехватывающие парковки обустраиваются возле станций метро, МЦК и МЦД за пределами центра Москвы, чтобы дать возможность едущим с окраин или области водителям оставить машину и пересесть на общественный транспорт. Если совершаешь две поездки на метро, МЦК или МЦД - парковка бесплатная. Со списком перехватывающих парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки Москвы».