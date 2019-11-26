Стой на месте: где в мире самые удобные платные парковки

Зона платных парковок в Москве продолжает расширяться, а организация их работы — совершенствоваться. В июне столичный департамент транспорта обновил мобильное приложение «Парковки Москвы». Обновление облегчило жизнь автомобилистов и позволило не расплачиваться за невнимательность: к примеру, если они указали неверный номер парковки, номер собственного автомобиля или забыли продлить время. Москва активно использует опыт других крупных городов. Как решают задачу с парковками в зарубежных мегаполисах — в материале «Известий».

За рубежом

Платные парковки в мегаполисах находили и сторонников, и противников. Опыт показал, что преимуществ больше, чем недостатков. Нередко другого выхода у городских властей просто нет. Без организованных платных парковок автомобили в центре оставляют хаотично и с нарушением правил. Они запруживают улицы, образуя пробки.

Когда машина появляется почти у каждого второго горожанина, власти вынуждены принимать меры. Важно сделать это максимально удобно. Согласно рейтингу качества жизни от консалтинговой компании Mercer, который формируется в том числе исходя из качества транспортной доступности, в 2019 году лучше всего с задачей справились в Вене, Цюрихе, Окленде, Мюнхене и Ванкувере.

В исторической части Вены можно припарковаться не более чем на 2 или 3 часа, но в большинстве зон разрешено бесплатно оставить машину на ночь. Не нужно платить за стоянку в выходные и праздничные дни. Электронные табло в режиме реального времени показывают, сколько свободных мест на ближайших парковках со шлагбаумом и в гаражах, а мобильное приложение помогает их найти.

Для оплаты парковки в Вене используют талоны, которые продаются в табачных киосках, на заправках, в билетных кассах или интернете. В австрийской столице есть стоянки Park & Ride — машину можно оставить на сутки у метро и воспользоваться общественным транспортом. P&R популярны у туристов — дешевле и расположены рядом с достопримечательностями.

В Цюрихе парковки помечены синими и белыми знаками. Синие бесплатны на час, но придется купить парковочный диск. Он многоразовый и стоит недорого. Через час продлить время на диске не получится — надо переставить машину хотя бы на соседнюю стоянку. В центре города можно встретить только платные белые парковки. Оставить на них машину разрешают строго на определенное время. Некоторые стоянки предназначены только для посетителей магазинов или жителей ближайших домов. По воскресеньям и праздникам правила смягчаются: на синих парковках можно стоять неограниченное время, а на белых — бесплатно.

Похожая система действует в крупнейшем в Новой Зеландии городе Окленд. Есть зоны с бесплатной и платной парковкой, но время на бесплатных ограничивается двумя часами, и их немного. Местные жители обычно покупают абонементы на платные стоянки по гибким тарифам. Например, выезжающие на работу рано утром могут приобрести пакет «Ранние пташки» по более низкой цене. На многих стоянках есть возможность заранее забронировать место — это тоже выйдет дешевле.

В Мюнхене припарковаться в центре бесплатно можно только ночью, в некоторых местах — и в выходные. В остальное время за стоянку нужно заплатить, а оставить машину разрешено не более чем на 2 часа. Здесь тоже есть удобные для туристов и недорогие парковки P&R рядом с метро. Совершенно бесплатные стоянки расположены дальше от центра.

Хорошо развита система платных парковок в Ванкувере. В городе есть стандартные платные автостоянки, где можно оставить машину надолго, а также уличные для кратких остановок. В некоторых районах тоже можно бесплатно припарковаться ночью и в выходные — это указано на табличках. Машины нарушителей почти не эвакуируют, либо только за счет владельца авто. В остальных случаях придется заплатить штраф.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин назвал платные парковки в мегаполисах начальным уровнем контроля поведения горожан. «Это первый класс средней школы. Есть такое понятие, как «высокая цена бесплатной парковки». Что это значит? Это цена для города, в котором невозможно ездить и по которому невозможно ходить. Такой город теряет облик и превращается в лежбище», — подчеркнул он.

В Москве

Москва среди мировых лидеров по организации платных парковок и удобству их оплаты по данным независимой голландской компании Tom-Tom, и постоянно совершенствуется. Платные парковки появились в центре столицы в 2012 году. Сначала их устроили лишь на нескольких улицах, но зона охвата постоянно расширялась. Сейчас почти везде в переделах Третьего транспортного кольца (ТТК) автомобили можно оставить только платно. Внедрение системы позволило значительно уменьшить число машин на загруженных и узких улицах и освободить пространство. Сейчас на улицах Москвы организовано около 81,8 тыс. платных парковочных мест.

Автомобилисты могут оплатить парковку несколькими способами: в мобильном приложении «Парковки Москвы», на сайте «Московского паркинга», с помощью SMS, через паркомат на парковки, сервисы партнеров. Преимущественно используются безналичные способы оплаты.

«Мы каждый день работаем над улучшением сервисов оплаты парковки, чтобы они стали удобнее и понятнее для столичных автомобилистов. Так, в этом году вышла новая версия приложения «Парковки Москвы» с обновленным интерфейсом и функционалом. Теперь пользователи могут исправлять ошибки в оплате уже завершенной парковки, а также оплачивать некоторые частные и капитальные паркинги . Вскоре в приложении появятся и другие полезные функции», — пояснил «Известиям» представитель «Администратора Московского парковочного пространства» (АМПП).

Михаил Блинкин отметил, что столичным властям предстоит решить вопрос с резидентным размещением автомобилей, или «ночлегом». По его словам, только у 30–35% московских владельцев машин есть официальное разрешение на «ночлег».

«Сейчас правительство города предпринимает самые логичные меры для улучшения ситуации. В мире существует очень много форматов, которые сдерживают владение и пользование автомобилем. Но ни один формат невозможно внедрить через коленку, насильно. Городское сообщество к этому приходит, когда понимает, что по-другому невозможно», — заключил он.