Расставят по полочкам: в России решили строить парковки-пазлы

В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас прорабатывается вопрос о размещении комплекса из десяти таких систем, уточнили в компании-разработчике. Там не исключают, что реализуют проект уже летом 2020 года . В перспективе роботизированные паркинги, организованные по принципу пазла, планируется внедрять в городах с населением свыше 1 млн человек. Они позволят сократить затраты на строительство и сэкономить место . Эксперты отмечают: системы механизированной парковки уже давно пытаются строить в России, но для эффективного продвижения этого продукта нужно сначала доработать законодательную базу.

Сложили пазл

Механизированные многоуровневые парковки предлагается разместить вблизи ж/д станций, офисных зданий и жилых комплексов, рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

–– Наиболее перспективны в этом плане муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Химки, –– добавили в пресс-службе правительства области.

Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения. Он заключается в возможности поочередного и одновременного сдвига платформ таким образом, что всегда существует возможность извлечения автомобиля с любой из них.

Фото: commons.wikimediaorg/DooMMeeR Механизм автоматизированной парковки, используемый в автомобильном музее Autostadt при заводе Volkswagen, Вольфсбург, Германия

Переговоры по этому поводу сейчас идут с разработчиком проекта, дочерним предприятием холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» –– НПП «Старт». В «Технодинамике» «Известиям» уточнили, что в Московской области проект может быть реализован уже летом 2020 года.

–– Сейчас ведется проработка по размещению парковочного комплекса из десяти таких систем по 17–29 машино-мест в районе перехватывающих парковок возле транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Подмосковье . Общая емкость паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин, –– сообщили в «Технодинамике».

В целом холдинг намерен продвигать такие конструкции для установки у ТПУ в Москве и Московской области, а в перспективе –– в крупных городах с населением свыше 1 млн человек.

Спрос не по ГОСТу

В Подмосковье «в очагах дефицита парковочного пространства» уже не хватает свободных земельных участков под стоянки для автомобилей, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта Московской области. Чиновники рассматривают различные варианты решения этой проблемы, включая внедрение механизированных автостоянок. Такие системы позволяют размещать от двух до 10 автомобилей на площади одного парковочного места, а также имеют меньшую стоимость по сравнению с многоярусными капитальными паркингами.

–– Реализация таких устройств планируется только за счет привлечения инвесторов, бюджетное финансирование не предусмотрено, –– уточнил представитель минтранса Подмосковья.

Согласно расчетам «Технодинамики», установка механизированных стоянок «пазлового» типа может сократить площадь застройки почти в три раза, а затраты на строительство –– в 1,7 раза.

В мире роботизированные парковки распространены в Японии, Сингапуре, а также в некоторых европейских странах с большим количеством машин. В России они представлены единичными экземплярами в крупных городах. В частности, они есть возле «Останкино», во дворах на Таганке в столице, а также в подмосковных Люберцах. Но ажиотажного спроса на этот продукт пока не наблюдается.

Проблема заключается в отсутствии законодательной базы для таких устройств –– государственный стандарт так и не принят, сказал «Известиям» гендиректор «Интеркрафт оборудование» (дилер механизированных паркингов Neo Park) Андрей Ларин. Правовая «дыра», по его словам, позволяет контролирующим органам трактовать действующие нормы «как придется».

Авто-2 Первый в России многоэтажный автоматизированный паркинг на территории «Останкино» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

–– Государственный стандарт на роботизированные парковки, безусловно, нужен. Когда открывался первый такой паркинг возле «Останкино» в Москве, владельца замучили согласованиями и проверками, –– сказал «Известиям» руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Как писали «Известия», ГОСТ для таких паркингов, который упростил бы их продвижение, Минстрой собирался разработать еще в 2018 году. В Росстандарте «Известиям» сказали, что пока в ведомство не поступало предложений о разработке ГОСТа для механизированных парковок. Но подчеркнули, что сейчас действует СНиП «Стоянки автомобилей», который позволяет застройщику применять такие механизмы.

В Минстрое также ссылаются на этот СНиП, отмечая, что «новый ГОСТ может лишь дополнить уже имеющийся документ в части требований к подъемному оборудованию». В ведомстве пояснили, что требования к таким паркингам должны разрабатывать представители машиностроительной отрасли.

В целом спрос на роботизированные паркинги, по словам Андрея Ларина, в стране растет. Например, одно место на автоматизированной парковке «Интеркрафт оборудование» продает за 400–450 тыс. рублей, а застройщик в Москве может реализовать их уже по 1 млн рублей.

Цена одного дополнительного места при установке системы с применением подъемников обойдется максимум в 460 тыс. рублей, следует из документов НПП «Старт» (есть у «Известий»). При этом себестоимость строительства места в подземном паркинге в Москве достигает 2,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге –– 2 млн, Екатеринбурге –– 1 млн рублей.

Для сравнения, место на обычной многоярусной парковке в рамках столичной программы «Народный гараж» стоило от 350 тыс. до 2 млн рублей.

Прохладный прием

За рубежом уже распространены роботизированные парковки, когда автовладелец ставит машину в ячейку внизу, а дальше автомат перемещает ее на свободное место, сказал «Известиям» глава Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

Они позволяют значительно экономить место. Для паркинга со свободным выездом на один автомобиль нужно 35–40 кв. м, в роботизированном –– 18 даже для большого внедорожника, добавил он. Однако, по мнению эксперта, такие механизированные парковки будут окупаться, только когда оставить авто на них будет дешевле, чем на обычной стоянке.

Негативным фактором для использования таких парковок, по словам Михаила Блинкина, также является суровый климат. В более теплых городах механизированные стоянки будут удобны и надежны. Но при их эксплуатации в северных районах страны могут возникнуть вопросы к надежности механизмов из-за погодных условий.

Авто-4 Автоматизированная многоуровневая парковка на Башиловской улице, построенная в рамках программы «Народный гараж» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российские автомобилисты с недоверием относятся к механизированным парковкам в связи с риском попадания различных технических жидкостей на нижестоящие авто , сказал «Известиям» замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. Автопарк в России старый и нет гарантии, что из машины сверху не вытечет масло или антифриз, отметил эксперт.

Впрочем, в «Технодинамике» заверили, что платформы, на которых стоят машины, герметичны и исключают возможность попадания грязи, дождевой и талой воды, а также химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили.