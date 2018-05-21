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В Москве появится более 300 дополнительных парковочных мест

Свободное пространство для стоянки автомобилей будет создано за счет перехода улиц на одностороннее движение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ближайшие месяцы в шести округах столицы изменится схема организации дорожного движения. Это позволит создать в городе более 300 парковочных мест.

Они разместятся на улицах, участки которых станут односторонними, рассказал «Известиям» глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев. Это, например, 2-я Тверская-Ямская (от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы), Героев Панфиловцев (на участке от д. 7, корп. 3, до д. 13, корп. 1), а также боковой проезд Сходненской улицы. 

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Кроме того, односторонними станут участки 1-го Дербеневского переулка, 1-го Южнопортового проезда, 9-го и 11-го проспектов Новогиреева.

По словам главы ЦОДД, введение одностороннего движения не только увеличит площадь парковок, но и сделает эти улицы безопаснее. В частности, на 2-й Тверской-Ямской уменьшится вероятность столкновения при выезде из арки на Лесную улицу. А введение одностороннего движения на боковом проезде Сходненской улицы снизит вероятность ДТП вблизи школы.

— Наша деятельность основывается на анализе аварийно-опасных участков, на предложениях от префектур и управ, а также анализе статистики ДТП и загруженности улиц, — пояснил Вадим Юрьев.

По данным ЦОДД, с 2015 года благодаря реорганизации парковочного пространства в городе не только появились дополнительные парковочные места, но и увеличилась скорость и частота движения общественного транспорта, а улично-дорожная сеть районов стала более связной.

При этом некоторые улицы для удобства жителей, наоборот, из односторонних превращаются в двусторонние. В скором времени такие изменения ожидают улицы Усиевича (от Балтийской до Головановского переулка), Демьяна Бедного (от улицы Мневники до проспекта Маршала Жукова) и Вишневая (от Тушинской улицы до улицы Циолковского). Это повысит связность районов Аэропорт, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево, отметил глава ЦОДД.

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