Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину , рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Это позволит «нарисовать» машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части. Такой предварительный национальный стандарт планируется утвердить уже в ноябре нынешнего года. Нововведение позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты , полагают эксперты. Однако непонятно, будет ли за счет стандарта решаться проблема с нехваткой бесплатных машино-мест у социальных объектов.

«Срежут» полметра

В России планируют пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках, сократив его на полметра в ширину и на 0,3 м в длину. Об этом «Известиям» рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Эти нормы зафиксированы в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», который сейчас проходит общественное обсуждение.

Сейчас габариты парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года, минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности (минимальное расстояние между машинами) для легкового авто составляют 5,3 на 2,5 м.

По новому предварительному национальному стандарту (есть у «Известий») размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги — допускается снизить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится — 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м, ширина останется прежней.

парковка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

При этом в первом случае ширина проезда должна составлять не менее 3 м. Когда парковка размещена под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов –– не менее 3,75 м, перпендикулярно –– не менее 5,4 м.

–– Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры, –– пояснил Александр Шумский.

Он отметил, что в России любят большие кроссоверы и внедорожники, а изменение стандартов по парковкам будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками.

В ПНСТ также предлагается применять для обозначения машино-мест разметку разного цвета: синего –– для платной парковки, белого –– для бесплатной. В Росстандарте уточнили «Известиям», что этот ПНСТ включен в национальный план стандартизации на этот год и должен быть утвержден в ноябре. ПНСТ позволяет проверить нововведения на практике до разработки ГОСТа.

Как ранее писали «Известия», предварительный стандарт «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения» также включает нормы о внедрении в России светофоров с квадратными секциями и скоростных турбоперекрестков.

Социальный вопрос

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили «Известиям», что уже сейчас в столице применяется разметка для обозначения зоны парковки вдоль дороги без указания самих машино-мест. Водители паркуются, ориентируясь на уже стоящие автомобили, пояснили в пресс-службе ЦОДД. Там добавили, что уменьшенные габариты машино-мест могут пригодиться на улицах, где для организации парковочных карманов «приходится сильно заужать тротуар».

На некоторых узких улицах сейчас невозможно нарисовать парковки по действующим нормативам, поэтому их там, скорее всего, вообще не появится. Выход только один –– разрешить делать более узкие машино-места. Но в них крупногабаритное авто уже не впишется, отметил Александр Шумский.

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно отнеслись к уменьшению разрешенного размера парковочных мест, но назвали это решение недоработанным.

Так, по оценкам замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, уменьшение габаритов позволит увеличить количество машино-мест на той же площади дорожной сети на 15–20%. И это не считая улиц, где сейчас парковка не вписывается в норматив из-за узкой проезжей части.

парковка Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Парковок станет больше не только на дорогах, но также у магазинов и социальных объектов (больниц, поликлиник, школ, детских садов и других), добавил он. Однако дело, по мнению эксперта, в данном случае не только в удобстве –– это выгодно местным властям, в том числе московским, ведь они смогут увеличить количество платных муниципальных парковок и таким образом больше зарабатывать на автовладельцах.

При этом парковочных мест у социальных объектов в столице по-прежнему не хватает, подчеркнул Дмитрий Клевцов. По его словам, в этой ситуации было бы целесообразно ввести норму, регулирующую соотношение мест на платных и бесплатных стоянках, например, один к трем.

–– Нужно не вводить фактически заградительные цены на парковку в городе, а стимулировать использование малогабаритных автомобилей, –– добавил он.

Во многих городах на некоторых улицах власти уже поставили запрещающие парковку знаки в связи с тем, что ширина проезжей части не вписывается в действующий стандарт , заявил «Известиям» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Проблема, по его словам, заключается в том, что это уже включено в комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД). Поэтому после того, как предварительный стандарт пройдет все доработки и согласования, а затем станет ГОСТом –– это займет 1–3 года, –– потребуется еще не один год на внесение корректировок в КСОДДы, добавил эксперт.