Парковка в кармане: чем примечательно приложение для водителя

Все больше водителей Москвы предпочитают оплачивать паркинг через мобильное приложение: как сообщает газета «Известия», к декабрю 2019 года 89% автомобилистов предпочли онлайн-платежи, в то время как количество пользователей паркоматов сократилось до 1,36%.

Существует много способов оплатить парковку в Москве: например, через СМС-сообщение, посредством паркомата, который расположен рядом со стоянкой, или через мобильное приложение «Парковки Москвы». При оплате парковки через СМС возможны дополнительные траты за отправку сообщений и комиссия, паркомат нужно искать, ведь гарантий, что удастся припарковаться в непосредственной близости, нет: скажем прямо, зимой это не самое приятное занятие. Удобство оплаты через приложение очевидно, однако мало кто знает о том, что в приложении можно найти много других очень приятных и удобных функций.

«При всем многообразии способов оплаты парковки в Москве – а это СМС, паркоматы, голосовая оплата, оплата через личный кабинет на сайте, сервисы партнеров – столичные водители выбирают именно приложение «Парковки Москвы». Нынешняя версия значительно быстрее и стабильнее, чем старое приложение, а также очень комфортна в использовании, что подтверждают московские автомобилисты», — комментирует Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Сейчас обновленным в январе 2019 года приложением «Парковки Москвы» пользуются более 2 миллионов человек, а в 2018 году оно было признано самым популярным транспортным приложением Москвы.

Интерактивная карта

В приложении «Парковки Москвы» есть карта с отмеченными на ней парковками, в том числе, специальными: для грузовиков, автобусов, парковки со шлагбаумом и даже частные или капитальные, а также станции, где можно зарядить электромобили.

Карта позволяет сориентироваться, спланировать маршрут, например, найти парковки, на которых больше мест и, соответственно, больше шансов найти свободное, и даже сэкономить — водитель может поискать бюджетные варианты стоянки рядом с популярными и более дорогими зонами. Количество мест и стоимость показана по клику на место парковки.

Припарковать автомобиль можно как по номеру парковочной зоны, если вы знаете его(на каждой парковке есть информационная табличка с номером зоны), так и просто найти на схеме.

История платежей, кстати, совершенно прозрачна: движение средств на вашем счету можно проследить в соответствующей вкладке.

Дополнительные сервисы

Также в приложении можно посмотреть и оплатить свои штрафы: для этого достаточно ввести данные автомобиля и водителя: по номеру свидетельства о регистрации машины могут быть найдены штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, а по номеру водительского удостоверения — штрафы, выписанные инспектором ГИБДД. Это удобно, например, в том случае, если вы управляете автомобилем по доверенности.

Более того, в свое приложение вы можете внести несколько автомобилей: можно, например, сюрпризом оплатить штраф второй половины или «проверить», насколько аккуратно водят автомобиль ваши дети.

В случае, если вы вернулись к месту парковки вашей машины, а ее там не оказалось, то через приложение можно узнать, на какой именно спецстоянке ее искать.

Также в приложение можно внести данные о льготных парковочных разрешениях и абонементах: все они отобразятся в соответствующей вкладке.

Абонементы на парковку в различных зонах столицы и на различный срок, кстати, можно тут же и приобрести: напомним, что абонемент на месяц на зону ТТК стоит 15 тысяч, а комплексное годовое разрешение на парковку в зона Бульварного, Садового кольца и ТТК — 370 тысяч.

Немного истории

Первые платные парковки в новом формате появились в Москве с 1 ноября 2012 года: тогда на улицах Петровка и Каретный ряд стартовал пилотный проект. Тариф на парковку составил 50 рублей в час. Эксперимент был признан удачным, поскольку помог значительно разгрузить центр Москвы — по сути, с него и началась история «Московского паркинга». С 1 июня 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, включая восемь парковочных зон на его внешней стороне, а уже с 25 декабря границы зоны платной парковки были расширены от Бульварного до Садового кольца. Далее зона платных парковок начала расширяться.

С ноября 2012 года за платную парковку было собрано более 28 миллиардов рублей. Деньги переданы в управы районов Москвы, где эти средства используют для благоустройства районов и улиц столицы, создание условий для маломобильных людей и так далее.

Бесплатная парковка на текущий момент остается на большинстве парковок по воскресеньям и праздничным дням, для обладателей льготных инвалидных разрешений – парковка бесплатна только на специальных местах местах, для многодетных родителей – на всей территории Москвы, для резидентов, проживающих в зоне платных парковок – на территории своего района. Также бесплатно оставить автомобиль можно на перехватывающих парковках при соблюдении определенных условий.

Перехватывающие парковки обустраиваются возле станций метро, МЦК и МЦД за пределами центра Москвы, чтобы дать возможность едущим с окраин или области водителям оставить машину и пересесть на общественный транспорт. Если вы совершаете две поездки на метро, МЦК или МЦД - парковка становится бесплатной. Со списком перехватывающих парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки Москвы»».

Работа над ошибками

В июне 2019 года в приложении появилась очень удобная и быстро ставшая популярной функция исправления ошибок. Сколько раз вы переживали, что не успели вовремя продлить парковку, не были уверены в правильности ввода номера парковочной зоны или отправили данные не на тот автомобиль? Теперь до конца текущих суток можно внести изменения в парковочную сессию, исправив ошибки, и — избежать штрафа!

То, что эта функция действительно очень востребована, подтверждается цифрами: на сегодняшний день исправлено более 300 тысяч парковочных сессий.

Для того, чтобы исправить неправильно заполненный номер авто или зону парковки, достаточно нажать «изменить завершенную парковку». Поменять данные можно всего один раз до конца текущих суток, правда, в любых видах парковок — в том числе и тех, которые водитель сам завершил досрочно.

Продлить время парковки, если вы забыли сделать это вовремя, также можно до конца текущих суток. Тем не менее, продлить завершенную досрочно автомобилистом парковку не получится, это изменение доступно также один раз и только для сессий, которые закончились самостоятельно.

Важно заметить, что совсем невнимательным водителям придется собраться — поменять можно либо госномер и зону, либо время парковки. Поменять все сразу не получится.

Осенью появилась еще одна новинка: теперь в приложении «Парковки Москвы» можно оплатить и некоторые частные или капитальные парковки. Для этого нужно отсканировать парковочный билет, оплатить его и можно после чего выехать с парковки. К концу ноября к этой системе было подключено уже 10 капитальных парковок, расположенных у парков, торговых центров, спортивных стадионов и других мест - и это, безусловно, не предел. Как заявляли представители «Московского паркинга», в планах — подключение частных паркингов по всему городу, причем жители могут сами предложить, какие стоянки стоит подключить к системе оплаты, для этого можно направить обращение через Единый транспортный портал.

Грядут и дальнейшие изменения: «Мы продолжаем работать над улучшением мобильного приложения, занимаемся разработкой новых полезных функций, которые могут пригодиться нашим пользователям. В частности, в ближайшее время в приложении появится возможность оплатить эвакуацию вашего автомобиля, если он был перемещен за неправильную парковку. Также мы внимательно читаем все отзывы, которые оставляют пользователи, и всегда оперативно исправляем возможные недочеты и ошибки», — говорят в АМПП.

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store или Google Play под названием «Парковки Москвы New».