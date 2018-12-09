Уличный пример: как и где вырастут тарифы на парковку в Москве

В канун Нового года центр Москвы традиционно оказывается в пробках: наплыв спешащих за подарками автомобилистов резко ухудшает дорожную ситуацию, мешает проезду общественного транспорта, затрудняет процесс поиска места для парковки местным жителям. Московские власти приняли решение изменить ситуацию увеличением тарифов на парковку. Как с 15 декабря они изменятся и где нельзя будет бесплатно оставить свой автомобиль даже по воскресеньям или в ночное время, разбирались «Известия».

Предыстория вопроса

Жители крупных мегаполисов по всему миру уже давно привыкли к тому, что стоимость краткосрочной парковки (в расчетах используется такса за два часа) превышает отметку в $60. Корпорация IBM на протяжении нескольких лет ежегодно составляет рейтинг «25 городов с самыми дорогими тарифами на парковку». Не лишним будет подчеркнуть, что Москва даже не фигурирует в этих списках, а пальму первенства между собой делят Нью-Йорк и австралийский Сидней, в десятку городов с самыми высокими парковочными расценками также входят Лондон, Чикаго, Токио, Сингапур и Гонконг.

Минувшей осенью специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова провели исследование, главной задачей которого было выяснить востребованность платных парковок на улицах в центре города и проверить актуальность правил их использования. Экспертам также предстояло дать оценку поведению водителей в зависимости от стоимости парковки, загруженности уличной сети, эффективному времени, которое проводится в пути, общему уровню шума городских улиц и доступности общественных территорий как для водителей, так и для пешеходов. Для целей исследования были изучены парковочные отчеты городских структур ГКУ ЦОДД и ГКУ АМПП, аналитика «Яндекса», а также различные собственные методики анализа и сбора данных.

Парковка Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В ходе аналитической работы эксперты не выявили ничего нового : парковки на центральных улицах города в дневные часы оказались перегружены, из-за чего наблюдались проблемы с трафиком как личного, так и городского транспорта. Кроме того, проблемы с поиском мест для парковки испытывают местные жители (резиденты). На некоторых улицах исправить сложившуюся негативную ситуацию не удалось даже при помощи введения повышенных тарифов (до 200 руб/час): все парковки были заняты на 100%, а многие машины припаркованы с нарушениями — по причине нехватки мест. Высокие показатели загруженности наблюдались как в будние дни, так и по воскресеньям, когда парковка бесплатна.

В качестве одного из возможных вариантов решения сложившейся проблемы специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова предложили повышение тарифов на парковку до уровня стоимости стоянки на внеуличных паркингах, а также сокращение времени бесплатной парковки (сейчас оно составляет 15 минут). По мнению экспертов, эти меры позволят снизить загруженность на 15–20%, освободив места для резидентов и создав более комфортные условия для горожан.

380 рублей в час

Парковка Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Согласно приказу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с 15 декабря на ряде улиц в пределах ТТК начнут действовать повышенные тарифы на парковку. Для улиц возле «Москва-Сити», в районе Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и на некоторых других улицах новые тарифы составят 380 руб/час в дневное время (с 8:00 до 21:00) и 200 руб/час в ночное.

Платить по воскресеньям

По новым правилам автомобилистам в ряде случаев придется платить за парковку и по воскресеньям. Всего в списке ведомства приведены 237 улиц, где правило выходного дня с бесплатной стоянкой действовать не будет. В основном это всё те же улицы вокруг Сити, в районе Арбата, Тверской, Сретенки, Смоленской площади, Патриарших, вдоль набережных Москвы, Остоженки и других.

Внутри Бульварного кольца

На улицах, не вошедших в перечень «самых востребованных», внутри Бульварного кольца парковка подорожает, но не так радикально: за первые 30 минут необходимо будет заплатить 100 рублей и по 200 рублей за каждый последующий час. Сейчас цена равна 50 рублей и 150 рублей соответственно.

Между Бульварным и Садовым и до ТТК

В пределах Садового кольца также вводится повышенный дифференцированный тариф: первые полчаса 50 рублей, с 31-й минуты — 150 рублей. При этом минимальная стоимость парковки возрастет на 20 рублей — с 60 до 80 рублей.

Стоимость парковки на улицах, расположенных между ТТК и Садовым кольцом, если те не попали в список «самых загруженных», повышаться пока не будет, хотя на многих из них будет дополнительно введена плата за ночную стоянку.

Пять минут

Изменения коснутся и бесплатного времени, которое отводится на оплату парковки. С 15 декабря оно сократится с 15 до пяти минут. Сделано это будет для того, чтобы этим временем перестали злоупотреблять те автомобилисты, которые оплачивать парковку не собираются в принципе, а также для того, чтобы снизить «блуждающий трафик».

Парковка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проанализировав данные «Яндекса», эксперты пришли к выводу, что подавляющее большинство водителей оплачивают услуги московского паркинга с помощью соответствующего приложения или через SMS, и, следовательно, для выполнения данной операции вполне хватит пятиминутного интервала.

Как не запутаться

Чтобы столичные автомобилисты смогли привыкнуть к парковке в центре города по-новому, в первое время на самых востребованных улицах будут дежурить сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Они расскажут, какие тарифы действуют на конкретном участке улично-дорожной сети, и помогут рассчитать необходимую сумму платежа за услуги паркинга. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом «Московский транспорт».

Стоит отметить, что несмотря ни на что, в дни государственных праздников парковка на всех без исключения улицах города будет бесплатной. Льготных категорий граждан изменения не коснутся. Также не планируется повышения стоимости долгосрочных абонементов и резидентских разрешений на парковку, они так и останутся на уровне 3 тыс. рублей в год.

Полезный совет

Столичный дептранс рекомендовал водителям дополнительно обращать внимание на дорожные знаки, которые будут обновлены в ближайшее время. Поскольку замена знаков — процесс не одномоментный, «Известия» также советуют первое время на всякий случай фотографировать дорожные таблички с указанием тарифов. При этом ракурс должен быть такой, чтобы в кадр попадали одновременно как сам знак, так и указатель с названием улицы и номером дома, при необходимости можно сделать несколько таких фотографий. Такие снимки помогут в случае чего оспорить выставленный за неоплату парковки штраф.