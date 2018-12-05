В приложении «Парковки Москвы» появится оплата стоянки в ТЦ

Россияне смогут оплачивать парковку на коммерческих объектах через приложение «Парковки Москвы». Речь идет в том числе о стоянках в отелях, а также торговых и бизнес - центрах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Кроме того, приложение покажет количество свободных парковочных мест. Соответствующие изменения появятся в январе следующего года. В АМПП отметили, что сервис уже содержит сведения о местоположении и тарифах 1,5 тыс. коммерческих стоянок на 200 тыс. машино-мест.

В настоящее время оплата на подобных парковках производится с помощью специализированных терминалов, наличными или картой. Кроме того, в Москве существуют и другие онлайн-сервисы, например приложение ParkApp или «Яндекс.Навигатор».

Эксперты опасаются, что мобильные приложения не смогут составить конкуренцию терминалам. Оплата в безналичной форме и возможные сбои в работе делают их менее надежными по сравнению с привычными паркоматами.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Постоять за Москву: мобильный сервис оплаты парковок расширят