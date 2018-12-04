Доплатить за просроченную стоянку можно будет без штрафа. Департамент транспорта изменил правила в приложении «Парковки Москвы». С 2019 года водители смогут сами исправлять ошибки, допущенные во время оплаты. Вносить изменения можно будет до 23:59 текущего дня.