Изменение тарифов затронет 5% парковочных мест в Москве

Изменение тарифов на парковку в Москве обусловлено с учетом загруженности улиц и на основе рекомендаций экспертов и затронут только 5% парковочных мест в центре города. Об этом ТАСС рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Согласно изменениям, тарифы на парковку повысятся на улицах в районе Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. По повышенной цене припарковать машину там можно будет с 08:00 до 21:00, а ночью тариф останется на прежнем уровне. Минимальная стоимость парковки в центре Москвы составит 80 руб./ч. На более загруженных улицах Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф 50 руб./ч, за первые 30 мин., а затем 150 руб./ч. На улицах внутри Бульварного кольца припарковаться можно будет за 100 и 200 руб./ч.

Как отмечает НСН, для жителей центральных районов города организуют 76 парковочных мест, доступных только резидентам. Появятся они, в частности, на улицах Чаянова, Садовническая, Сергея Радонежского, а также в Приютинском и Богословском переулках.

Как пишет РИАМО, ужесточение правил платной парковки для приезжающих в центр Москвы проведут в интересах местных жителей, которые ежедневно сталкиваются с дефицитом мест для своих автомобилей. Изменения тарифов ступят в силу с 15 декабря. Отмечается, что они не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. С новым тарифом лишь на 1,9% улиц с самой большой загрузкой будет установлен максимальный тариф в 380 руб./ч. и введена платная парковка по воскресеньям.