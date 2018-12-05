Парковки на всех улицах Москвы останутся бесплатными в праздничные дни

Парковка останется бесплатной в праздничные дни на всех улицах Москвы. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отметили в департаменте, с 15 декабря платная парковка по воскресеньям будет введена только на 1,9% улиц города. Речь идет о пространствах возле «Москва-Сити», Арбата, Тверской, Петровки, Неглинной, а также Патриарших прудов и Романова переулка, передает агентство городских новостей «Москва».

Нововведения связаны с просьбами горожан, проживающих на улицах с наиболее загруженными парковками. Жители неоднократно обращались с жалобами на невозможность припарковаться возле дома, передает НСН.

Бесплатная парковка в центре столицы действовала с 2016 года по воскресеньям, праздничным дням и перенесенным выходным дням.

Ранее в среду заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что московские власти не собираются вводить платный въезд автомобилей в город, несмотря на то что в столице значительно выросло число личных автомобилей, для которых невозможно построить необходимое количество дорог.