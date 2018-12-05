Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы

Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно тексту документа, платными по воскресеньям станут парковочные места на Никитском бульваре, на части Большой Никитской улицы и на Арбате. Также бесплатно припарковать машину будет нельзя на улицах Маросейка и Покровка, на части Мясницкой улицы, на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко. Изменения затронут улицы Пятницкая и Балчуг, а также нечетную сторону Большой Ордынки и часть Мясницкой улицы.

«Парковочные каникулы» завершатся также на Большой и Малой Лубянке, на Тургеневской площади, на Сретенском бульваре, на нечетной стороне Неглинной улицы, на Трубной площади и Рождественском бульваре. Аналогичная ситуация ждет автомобилистов в Хамовниках, Пресненском и Тверском районах, на Берсеневской и Софийской набережных, на четной стороне Большой Ордынки, пишет НСН.

«Парковочные каникулы» по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и субботам, которые идут за праздничным или выходным, действовали в столице с 1 января 2016 года.

4 декабря сообщалось, что изменение тарифов на парковку в Москве произошло с учетом загруженности улиц и на основе рекомендаций экспертов. В департаменте транспорта столицы заверили, что они затронут только 5% парковочных мест в центре города.