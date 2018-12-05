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Власти Москвы не планируют делать въезд в город платным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы не собираются вводить платный въезд автомобилей в город, несмотря на то что в столице значительно выросло число личных машин, для которых невозможно построить необходимое количество дорог. Об этом в интервью Autonews.ru рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Все разумные города, которые занимались ограничением транспорта, проходили некоторые этапы. Москва проходит этап, связанный с регулированием через платные парковки. Это пока достаточный этап, на котором мы можем через стоимость, через улучшение работы общественного транспорта, через введение выделенных полос регулировать количество личного транспорта в городе. Пока этот этап является достаточным, про дальнейшие шаги мы на сегодняшний день не говорим», — заявил Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что власти города могут увеличить тарифы на парковку в тех местах, где стояночные места загружены более чем на 85% в течение всего дня. В то же время пока не планируется пересматривать тарифы за пределами Садового кольца.

Напомним, что с 15 декабря стоимость парковки на некоторых улицах в центре Москвы изменится с учетом загруженности улиц и на основе рекомендаций экспертов. Согласно изменениям, тарифы на парковку повысятся на улицах в районе Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. По повышенной цене припарковать машину там можно будет с 08:00 до 21:00, а ночью тариф останется на прежнем уровне.

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