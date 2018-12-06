Инспекторы АМПП помогут разобраться с новыми правилами парковки

Сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) помогут водителям разобраться в новых правилах парковки в столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на сообщение Twitter «Московского транспорта».

«Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах», — говорится в сообщении.

Напомним, что новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Стоимость стоянки повысится на улицах в районе Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. По повышенной цене припарковать машину там можно будет с 08:00 до 21:00, а ночью тариф останется на прежнем уровне. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут.

Минимальная стоимость парковки в центре города составит 80 руб./ч. На более загруженных улицах Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф 50 руб./ч, за первые 30 мин., а затем 150 руб./ч. На улицах внутри Бульварного кольца припарковаться можно будет за 100 и 200 руб./ч.