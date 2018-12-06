Прямой эфир

Инспекторы АМПП помогут разобраться с новыми правилами парковки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) помогут водителям разобраться в новых правилах парковки в столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на сообщение Twitter «Московского транспорта».

Постоять за Москву: мобильный сервис оплаты парковок расширят
Через городское приложение можно будет рассчитаться за автостоянку на коммерческих объектах

«Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах», — говорится в сообщении.

Напомним, что новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Стоимость стоянки повысится на улицах в районе Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. По повышенной цене припарковать машину там можно будет с 08:00 до 21:00, а ночью тариф останется на прежнем уровне. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут.

Минимальная стоимость парковки в центре города составит 80 руб./ч. На более загруженных улицах Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф 50 руб./ч, за первые 30 мин., а затем 150 руб./ч. На улицах внутри Бульварного кольца припарковаться можно будет за 100 и 200 руб./ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парковки на всех улицах Москвы останутся бесплатными в праздничные дни
В приложении «Парковки Москвы» появится оплата стоянки в ТЦ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017