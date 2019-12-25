Не в том месте: какие машины в Москве отправляют на спецстоянку

В Москве усилят контроль за автомобилями без номеров перед Новым годом и во время каникул. Машины будут отправлять на спецстоянку, так как они могут представлять опасность для горожан — находиться в угоне или использоваться преступниками. В целом в 2019 году транспортные средства стали эвакуировать реже, но нарушителей остается немало. За что увозят автомобили и сколько стоит их вызволить — в материале «Известий».

Дорогая парковка

Чаще всего на московские спецстоянки эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. Это в основном машины, оставленные на пешеходном переходе, остановке общественного транспорта, на трамвайных путях, в тоннеле, на проезжей части или в других запрещенных местах.

Решение об этом принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ. По указанию первых в 2019-м эвакуировали более 141 тысячи машин, по распоряжению вторых — более 103 тысяч.

В этом году больше всего правила парковки нарушали на Пресненской набережной, Кутузовском проспекте, Варшавском шоссе, Проспекте Мира и Ленинградском проспекте. В топ также попали Новоясеневский проспект, 1-Красногвардейский проезд, Ленинский проспект, Дмитровское шоссе и Комсомольская площадь.

Автомобилисты-рекордсмены года — девятикратный и семикратный нарушители. Два владельца авто забирали машины со спецстоянок по шесть раз. Транспортные средства еще 19 водителей эвакуировали пять раз.

Штраф придется оплатить не только за неправильную парковку, но и за перемещение машины на штрафстоянку и ее хранение, если она простояла там более суток.

В 2019 году стоимость эвакуации составляет 3200 рублей для мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил. При мощности от 80 до 250 стоимость штрафа увеличивается до 5200 рублей, свыше 250 — 7400. За перемещение грузовиков и негабаритных транспортных средств владельцам приходится платить 49200 рублей.

Хранение обходится в 520 рублей за каждые сутки для мотоциклов, 1000 — для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн и 2200 — для крупных грузовых и негабаритных машин. Если владелец оплачивает эвакуацию сразу, ему предоставляется скидка в 25 процентов. В остальных случаях нужно закрыть задолженность в течение 60 дней.

Не избегут штрафа и пользователи каршеринга, при этом оператор может назначить им дополнительное денежное взыскание или временную блокировку.

В целом ситуация с нарушителями парковки в городе улучшается, отметили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Мы видим, что среднесуточное количество эвакуаций снизилось до 650-750 машин, хотя в 2017 году их было 750–800, в 2016 году — 800–850, а в 2015 доходило до 900 автомобилей в сутки. Это говорит о том, что московские водители стали с большим вниманием подходить к выбору места для парковки и лучше соблюдают ПДД», — пояснили в «Московском паркинге».

В АМПП напоминают, что даже с резидентным разрешением необходимо оставлять автомобиль только там, где можно парковаться. Эвакуировать могут и машину, вставшую на место для инвалидов. В 2019-м на спецстоянки переместили более 25,3 тысячи таких транспортных средств.

С неизвестного номера

Особое внимание работники службы эвакуации обращают на машины без номеров или с подложными номерами. Они могут нести угрозу для окружающих, поэтому увозятся на спецстоянки. Там сомнительные автомобили проверяет полиция.

С начала года «Московский паркинг» выявил 1860 таких транспортных средств. Позже выяснилось, что некоторые из них числятся в розыске. В 2019-м количество эвакуированных машин без номеров выросло по сравнению с 2018-м на 12 процентов. Чаще всего их находили на Волгоградском и Ленинградском проспектах, а также Неглинной улице.

В АМПП пояснили, что машины без номеров могут использоваться преступниками, так как их невозможно идентифицировать. Особенно тщательно за ними следят в местах притяжения автомобилистов.

«В первую очередь потенциально опасные автомобили перемещаются из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитера и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей. В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан», — объяснил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов на заседании Антитеррористической комиссии.

Комиссия состоялась в 2017-м. Тогда работникам службы эвакуации разрешили увозить на спецстоянки автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами, даже если они припаркованы без нарушений.

Аварийная ситуация

Определенная категория транспортных средств перемещается бесплатно — это машины, поврежденные в ДТП. С начала года работники «Московского паркинга» помогли эвакуировать более 1600 таких автомобилей. Среди них — 405 грузовых авто, для которых требуются специальные большегрузые эвакуаторы.

«Мы ежедневно и круглосуточно осуществляем дежурство на улицах города, чтобы в случае необходимости оперативно прибыть на место происшествия и переместить автомобили», — отметили в АМПП.