Стоянка разрешена: как выгодно парковаться в Москве

Новые парковки со шлагбаумом появляются в Москве ежегодно. В 2019-м открылось более десяти паркингов у новых станций метро и МЦД, в центре и возле стартовых площадок реновации. На одних действует почасовая оплата, на других — абонементная, а третьими и вовсе можно воспользоваться бесплатно. Как выгодно парковаться в столице и экономить, разбирались «Известия».

Почасовые и абонементные

Московские плоскостные парковки со шлагбаумом обычно располагают возле центров деловой активности, а также рядом с торговыми домами, объектами культуры и жилыми кварталами.

На них действуют два тарифа — почасовой и/или абонементный. В первом случае плата начисляется с момента въезда на парковку. Водителю необходимо получить билет, нажав на кнопку при въезде. Во втором — парковочный ключ нужно купить заранее. Он действует в течение месяца. Некоторые парковки допускают оба варианта.

Оставить машину на парковке со шлагбаумом нередко выгоднее, чем на улице в том же районе. К примеру, час на паркинге на проспекте Академика Сахарова вблизи крупных банков обойдется в 100 рублей, на уличных — 380.

Еще больше сэкономить можно при приобретении месячных абонементов. Этот вариант подходит горожанам, которые паркуются на целый день возле места работы. На том же проспекте Сахарова, где много офисных зданий, парковочный ключ на месяц можно купить за 2,5 тыс. рублей. Для сравнения, восьмичасовая стоянка в будние дни на той же парковке выйдет примерно в 17 тыс. в месяц, на уличной — и вовсе около 64 тыс.

Обустроенные парковки отчасти решают проблему «ночевки» автомобилей в жилых кварталах. Абонементы на них стоят от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от района. Далеко не всегда у жителей есть возможность поставить машину во дворе либо это дорого — городские парковки со шлагбаумом облегчают задачу.

«Парковки со шлагбаумами, которые можно оплатить с помощью абонемента на месяц, очень популярны среди столичных автомобилистов: за сравнительно небольшую сумму они получают гарантированное место около работы или дома на месяц. К тому же владельцы уже действующих абонементов имеют приоритетное право их продления, то есть при своевременной оплате автомобилист может беспрепятственно парковаться на одной и то же парковке годами, и его всегда будет ждать свободное парковочное место», — отметили в «Московском паркинге».

Автомобилист может привязать к парковочному абонементу карту «Тройка» — так удобнее расплачиваться. Номер карты необходимо указать на сайте «Московского паркинга» при покупке или продлении абонемента. Для въезда на парковку понадобится приложить «Тройку» к стойке вместо парковочного ключа.

Парковки со шлагбаумом также открывают возле стартовых площадок реновации. Например, две новые появились на Выборгской улицы возле метро «Водный стадион». Парковки со шлагбаумом также планируют обустроить на Мячковском и Бескудниковском бульварах, Проспекте Вернадского и других местах.

Перехватывающие

Еще один тип оборудованных парковок в Москве — перехватывающие. Они устраиваются возле станций метро и МЦК, главным образом за пределами города. Такие парковки удобны людям, которые каждый день приезжают в столицу из окрестностей. Они могут оставить машину на парковке и дальше передвигаться на общественном транспорте. При совершении двух поездок на метро, МЦК или по диаметрам парковка будет бесплатной.

Это выгодно, если автомобилист работает в центре и не хочет переплачивать за парковку. Не придется и тратить время в пробках — во многих случаях на подземке можно добраться быстрее.

К примеру, на машине путь от метро «Филатов луг» до Москва-Сити с учетом пробок займет больше часа. Если оставить автомобиль на перехватывающей парковке, то можно добраться до места за 45 минут.

Парковка у «Филатова луга» открылась в этом году. Еще две сделали у «Прокшино» и «Коммунарки». Восемь парковок заработали у станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Кунцевская», «Волоколамская» и «Лианозово». На парковке возле «Дегунино» предусмотрено также 50 абонементных машиномест.

Система перехватывающих парковок активно используется во многих европейских городах с многонаселенными пригородами — Праге, Париже, Вене, Берлине и других.

«Перехватывающие парковки нужны. Раньше их создавали чуть ли не в центре города, первая появилась на метро «Пролетарская», когда человек уже практически приехал. Теперь благодаря МЦД мы можем вынести перехватывающие парковки вообще из Москвы. Большинство автомобилистов уже не будут въезжать внутрь МКАД, они смогут оставить машины на перехватывающей парковке в области и пересесть на поезд, который сравнительно экономично доезжает до центра города, который достаточно комфортен, в котором достаточно мест», — сказал директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александр Морозов.