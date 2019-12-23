На парковку как в музей: удивительные факты об автостоянках всего мира

За последние годы в Москве произошли серьезные позитивные сдвиги в транспортной ситуации и в целом город добился серьезных успехов в решении транспортной проблемы, заявил совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин. Транспортная система города постоянно совершенствуется: происходит оборудование платных парковок, реконструкция большинства вылетных магистралей, создание крупнейшей в мире интеллектуальной транспортной системы, возрождение городского такси, а также популяризация услуг каршеринга и велопроката. Чтобы сэкономить пространство города, приходится придумывать новые парковочные решения, поэтому нередко в различных городах мира организовывают стоянки в исторических местах или новых, но довольно неочевидных. Некоторые решения уже можно отнести скорее к достопримечательностям или уникальным техническим разработкам. «Известия» решили оценить ,как устроены самые необычные и инновационные парковки мира.

Чемпион в этом смысле, пожалуй, Токио. В этом нет ничего удивительного, ведь уровень автомобилизации в Японии один из самых высоких в мире. По данным источников, на 1 тыс. жителей приходится 453 пассажирских автомобиля — и это несмотря на то что в Японии владеть личным автомобилем очень и очень дорого!

В Токио много привлекающих внимание парковок, которыми восхищаются туристы, а водители в восторге от необычных и удобных решений.

Одна из достопримечательностей столицы Японии — искусственный остров Умихотару с «плавающей» стоянкой. Остров создан в виде шикарного круизного лайнера со всем необходимым: магазинами, кафе, развлечениями и, конечно, паркингом под стать. Туристов привлекают прекрасный вид с острова на город и тот факт, что на остров можно проехать по самому длинному подводному тоннелю в Японии, на строительство которого ушло $11,2 млрд и 30 лет.

парковка Искусственный остров Умихотару с «плавающей» стоянкой Фото: Depositphotos

Еще один парковочный шедевр Токио — «Сады Синдзюку». Он находится в прямом смысле в саду сакур: стены состоят из живых кустарников и травы, которые создают своеобразный фильтр между загрязненным воздухом с улицы и внутренним пространством парковки. К тому же это просто красиво.

Еще одна удобная и экономичная парковка организована в Токио для велосипедов: по некоторым данным, этим видом транспорта пользуются около 30% жителей пригородов столицы. Желающие воспользоваться парковкой «сдают» своего двухколесного друга в небольшой киоск на уровне земли, а велосипед затем отправляется в свою ячейку на многоуровневой подземной парковке на 144 места. Для получения его обратно придется подождать всего несколько секунд: стоянка управляется роботом, который работает очень быстро.

В Токио есть и другие любопытные паркинги — например, созданные по принципу карусели: владелец оставляет машину в нижней ячейке, которая затем поднимается наверх, как на колесе обозрения.

Да и простые (хоть и не совсем) жители столицы Японии не отстают. В 2007 году архитектор Такуя Тсусида спроектировал дом, в котором предусмотрел уникальный паркинг на девять автомобилей. Пространство дома не очень велико, так что гараж расположен на первом этаже, а жилые помещения ровно над ним, на втором. С помощью специального механизма владелец может поднять один из автомобилей из гаража прямо в гостиную. Просто полюбоваться или вещи с собой упаковать. Удобно же, правда?

велопарковка Велосипед въезжает на лифт автоматизированной подземной парковки в Токио, Япония Фото: Global Look Press/Hitoshi Yamada

Кстати, подобное решение было применено для одного из элитных домов в Сингапуре: рядом с гостиной в апартаментах предусмотрено парковочное место, а в здании есть специальный лифт, который поднимает автомобили прямо домой.

Одна из самых известных парковок в мире расположена в здании бывшего Мичиганского театра в центре города Детройт в США: это единственная парковка в мире в стиле итальянского Ренессанса.

01_Парковки_TASS_25524340 Архитектурный дизайн — это не только величественные небоскребы, гигантские аэропорты и дерзкие музейные здания. Современные зодчие прикладывают руку и к таким, казалось бы, скучным утилитарным проектам, как парковки для автомобилей. Самые необычные решения — в галерее «Известий» Фото: TASS/Barcroft Images/Pacific Press 02_Парковки_07_GettyImages-675023024 В американском Детройте под нужды автомобилистов решили выделить построенное в 1926 году здание Мичиганского театра. Когда в 1970-х из города начали массово уезжать жители, театр пришел в запустение. Его хотели снести в 1976-м, однако из-за угрозы обрушения рядом стоящих зданий делать это не стали. И теперь столица американского автопрома располагает одной из самых роскошных парковок. Машину здесь можно оставить в окружении хрустальных люстр, мраморных статуй и некогда былого величия монументального здания театра Фото: Getty Images/NurPhoto/Patrick Gorski 03_Парковки_Depositphotos_136510150_xl-2015 Не менее интересно к вопросу создания необычной парковки подошли в Японии, где в силу ограниченности пространства приходится изыскивать оригинальные решения. В результате рядом с Токио появился «плавучий паркинг» Умихотару — искусственный остров, который связан с материковой частью подводными тоннелями. Огромный пятиэтажный комплекс внешне напоминает морской лайнер и находится на том месте, где уходит под воду аквалайн — гибрид моста и подводного тоннеля, соединивший между собой города Кавасаки и Кисарадзу. На Умихотару можно не только оставить свой автомобиль — под машины здесь выделены три этажа, но и пройтись по магазинам, вкусно поесть в многочисленных ресторанах, насладиться видом Токио со стороны залива и вдоволь пофотографировать Фото: Depositphotos 04_Парковки_20160428_gaf_u39_504 В немецком Вольфсбурге, где расположена штаб-квартира Volkswagen, построены сразу две автоматизированные шестнадцатиэтажные парковки-улья CarTower. Внешне сооружения напоминают огромные стеклянные башни с сотами — отдельными машиноместами. До свободной ячейки автомобиль доставляется на специальном подъемнике, таким же образом по требованию автомобиль снимается с парковочного места и возвращается вниз. Каждая башня рассчитана на 400 машин, однако припарковаться простому смертному здесь не получится. CarTower предназначены для стоянки новых авто, которые совсем недавно сошли с конвейера расположенного по соседству автозавода. Здесь машины дожидаются своих новых владельцев. Башни Volkswagen выглядят особенно впечатляюще в темное время суток, когда сквозь стеклянные стены видны сотни стоящих внутри автомобилей Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte 05_Парковки_Depositphotos_165800406_xl-2015 Концепция парных башен-автостоянок далеко не нова. Еще в 1964 году в Чикаго был построен комплекс «Марина Сити», который функционирует по сей день. В каждом из строений спиралевидного комплекса по 65 этажей, вмещающих по почти 900 машин каждый. По задумке архитекторов, небольшой квартал в центре Чикаго помимо огромного паркинга должен был включать в себя еще и развлекательный центр с магазинами, концертным залом, ледовым катком и боулингом. Однако в результате были построены только две башни-автостоянки Фото: Depositphotos 07_Парковки_GettyImages-154504509 Еще один паркинг, который выгодно смотрится по ночам, расположен в американском городе Санта-Моника. Парковочный комплекс Santa Monica Civic Center Parking Structure — это пятиэтажное здание с фасадом, который украшен разноцветными стеклянными панелями, подсвечивающимися в темное время суток. При этом данное парковочное пространство является еще и прекрасным примером экологичного дизайна: работа комплекса обеспечивается за счет солнечной энергии, которая собирается при помощи солнечных батарей, установленных на крыше и стенах здания Фото: Getty Images/UniversalImagesGroup 09_Парковки_7343896922_c5a2812adb_h копия Главными архитектурными достопримечательностями Сиэтла, штат Вашингтон, считаются два здания: один из самых первых в США небоскребов — 38-этажная башня Smith Tower, которой в 2014 году исполнилось 100 лет, — и расположенный перед ней паркинг Sinking Ship (Тонущий корабль). Такое название необычный комплекс получил благодаря своей форме. Многоуровневая парковка частично уходит под землю, тогда как один из углов здания торчит из земли, напоминая корму тонущего корабля Фото: flickr.com/Brian Danger Hicks 08_Парковки_Depositphotos_95179422_xl-2015 Частично погруженная под землю парковка есть и во французском Лионе. В 1994 году в центральной части города был построен комплекс Parc des Celestins, который сверху напоминает огромный колодец, уходящий под землю на глубину 22 м. Структура паркинга выполнена в форме улья с сотами-машиноместами. Главной задачей дизайнеров было обеспечить естественное освещение даже для самых нижних из семи уровней комплекса. Задачу удалось решить не сразу: если верхние и центральные этажи строения отлично освещаются снаружи, то до нижних этажей солнечные лучи не доставали в принципе. В конце концов архитекторы нашли выход, разместив в самом низу сооружения большое вращающееся зеркало, которое помогло рассеивать свет на все уровни парковки Фото: Depositphotos/Fontaine Gael 10_Парковки_Снимок экрана 2018-10-04 в 17 Под землей разместился и бетонный гараж, спроектированный для одного из клиентов швейцарского архитектурного бюро Peter Kunz Architektur. Подземный паркинг рассчитан на восемь автомобилей и практически полностью утоплен в один из холмов города Хердерн. Вся инфраструктура строения находится под землей, непосредственно внутри холма, и не видна окружающим, зато парковочные места, оформленные в виде полых бетонных кубов со стеклянной витриной, торчат из земли, превращая зеленый склон в своеобразный выставочный комплекс для машин из частной коллекции Фото: www.kunz-architektur.ch 06_Парковки_Depositphotos_91662222_xl-2015 Совместить парковку с элитной жилой недвижимостью удалось и дизайнерам из известной студии Herzog & de Meuron. Архитекторы построили в американском фешенебельном квартале Майами-Бич парковочный комплекс, который вместил под одной крышей не только 300 машиномест, но еще и четыре квартиры, а также несколько площадок, где регулярно проходят концерты, модные показы и выставки. Сложный архитектурный ансамбль 1111 Lincoln Road из стекла и бетона на каждом из шести парковочных уровней располагает по периметру балконом и обошелся заказчику в $70 млн Фото: Depositphotos 11_Парковки_bf3fff679ec32ccf503a39ed3ffef8c8 А вот одной из самых умных и практичных стоянок является автоматическая парковка Дубайского международного финансового центра — в башнях-близнецах Emirates Financial Towers. На реализацию проекта умной парковки была потрачена колоссальная сумма в размере порядка $22 млн, но сделано это было не зря. Несмотря на то, что окупался проект достаточно долго (стоимость часа стоянки здесь значительно ниже, чем на соседних паркингах), роботизированный паркинг с интеллектуальной системой управления вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая автоматическая автостоянка в мире. Девятиэтажный комплекс способен вместить 1191 автомобиль, для въезда и выезда здесь предназначены 18 полос, а система обслуживания полностью компьютеризована. Она сама определяет оптимально удобное место стоянки, после чего отправляет автомобиль в выбранный слот Фото: parkithere.wordpress.com

Шикарный театр был отрыт в 1926 году, причем его построили на месте первой мастерской Генри Форда, который именно на этом самом месте создал свой первый автомобиль. В честь этого факта на здании, кстати, сохранилась памятная табличка. Для своего времени это архитектурное сооружение было весьма современным, совмещая в себе кинотеатр, традиционный театр и концертный зал с максимальной вместимостью 4 тыс. мест.

К 1970 годам театр потерял былую популярность, здание стало разрушаться, но его плотно окружили здания бизнес-центров. После многочисленных исследований и расчетов было принято решение не сносить его, а переоборудовать в парковку для близлежащих офисов — сначала частично, а затем и полностью. Для этого был выстроен механизм, превративший фойе и зрительный зал в трехуровневую стоянку. Реконструкцию проводили максимально дешевым способом, поэтому здание не перестраивали, а именно вписали парковку внутрь, а элементы театрального прошлого так и остались. Получившееся пространство, по мнению многих туристов, выглядит довольно устрашающе и грустно, но вполне практично и функционально.

детроит Парковка в здании бывшего Мичиганского театра, Детройт, США Фото: detroit.curbed.com

1111 Линкольн Роуд — это адрес одной из самых известных парковок в Майами. Ее создала швейцарская архитектурная фирма Herzog & de Meuron, разработавшая легендарный стадион «Птичье гнездо» для Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Стоимость этого творения дизайнеров составила $70 млн!

Здание, напоминающее внешне карточный домик, является не просто парковкой, а целым комплексом, идеально дополняющим один из самых гламурных пляжей мира — Майами Бич. В нем и гараж на 300 автомобилей, и бутики, и ресторан на крыше с видом на океан. Любопытно, что с каждого этажа (а значит и уровня парковки) открывается прекрасный вид на горизонт.

В Санта-Монике, Калифорния, была построена первая LEED парковка, в которой предусмотрено 900 мест для традиционных автомобилей, 14 — для электромобилей и место для хранения велосипедов. Электричество в здании, построенном из экологически-чистых материалов, обеспечивают солнечные батареи, а сама парковка оснащена светодиодами. Экологи в восторге!

Майами Парковка 1111 Линкольн Роуд в Майами Фото: google.com/maps

Своей экстравагантной парковкой прославился Канзас-Сити, штат Миссури: здание гаража находится напротив библиотеки и является своего рода рекламой чтения как вида досуга, ведь одна из стен здания выполнена в виде гигантской книжной полки.

Проект получил название «Общественная книжная полка», причем какие именно книги будут выставлены на ней, решали сами жители города. В итоге выбор таков: «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдберри, «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «Человек-невидимка» Герберта Уэллса, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Властелин Колец» Джона Толкина, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и др. Всего на полке 22 книги, каждая 8 м в высоту и 3 м в ширину. Под книжную тему стилизованы и другие элементы здания — например, ступеньки перед главным входом.

Некоторые парковки становятся не просто достопримечательностями, но и центральными сооружениями целых городов. В Вольфсбурге, Германия, в начале 2000-х годов был открыт целый автогород: индустриальный парк Volkswagen Autostadt. В нем есть выставочные залы, офисы, музеи, производственные площадки и даже гостиницы. Центральными сооружениями этого «города в городе» считаются две башни, в которых расположена парковка для новеньких автомобилей марки. В каждой из них 16 этажей, заполненных ячейками для только сошедших с конвейера машинок: на самые верхние этажи можно подняться, конечно, не по рампе, а на лифте. Башни соединены с заводом 700-метровым тоннелем.

Желающие приобрести автомобиль участвуют в целом спектакле, выбирая из этого несметного количества свой, а затем наблюдая как роботизированная система доставляет им приобретенного «коня».

В центре немецкого города Мюнстер устроена еще одна интересная парковка: семиэтажное стеклянное здание, больше похожее на элитную гостиницу, на самом деле вмещает 360 автомобилей и зимний сад с зоной для отдыха клиентов. В саду растут настоящие живые деревья — по заверениям побывавших там, место прекрасно расслабляет после изнуряющей езды за рулем.

Германия Парковка в индустриальном парке Volkswagen Autostadt, Вольфсбург, Германия Фото: Depositphotos

Еще одно новшество одной из главных автодержав: в Кельне создан инновационный туристический проект в порту, на него было потрачено 15 месяцев, а открытие состоялось в 2003 году. Райнахауфен — самый длинный в Европе подземный парковочный тоннель, более 6 км.

Эта стоянка была построена вдоль реки Рейн, которая известна своей нестабильностью во время наводнений. Впрочем, инженеры спроектировали тоннель таким образом, что он выдерживает довольно серьезные нагрузки и автомобили всегда будут оставаться в целости и сохранности.

В Амстердаме в 2018 году открылась подводная парковка Albert Cuyp на 600 мест. Она действительно располагается прямо под амстердамским каналом.

В Ванкувере огромную парковку создали из старого универмага и элементов старых ванкуверских мостов. Получилось суперсовременное сооружение, которое подчеркнуло историческую архитектуру города и при этом привлекло внимание своим гранитно-стальным фасадом.

Дубай, город, в котором с нуля создаются острова, не мог не придумать что-то новое и по части парковок: там сейчас находится самый большой роботизированный гараж в мире. В час он может принять 250 автомобилей, то есть 4 штуки в минуту! Снаружи это выглядит как гараж на одну машину, а внутри спрятано хранилище на 765 автомобилей.

Любопытные парковки есть и в Москве: например, роторная парковка официального дилера Nissan на Таганке имеет ограничение по размер автомобилей. Максимальный вес одной машины должен быть не более 2,2 т, а высота — не более 1,6 м.

Еще более жесткие ограничения есть на подземной парковке на улице Воздвиженка: там ограничение на длину стоит в 4,9 м, а на высоту — 1,5 м и вес не более 1,9 т. Она управляется роботом: после въезда автомобиль нужно просто оставить на круглой платформе, а далее система отправит машину на свободное место.

москва Парковка официального дилера Nissan на Таганке, Москва Фото: youtube.com

Также для облегчения автомобильной жизни в больших городах разрабатываются новые правила: официальные и неофициальные. В некоторых странах, например, предусмотрены специальные парковочные места для женщин. Сделано это было, чтобы снизить риск сексуального насилия в отношении женщина на территории крытых парковок — впервые идея появилась в Германии в 1990 года. Сейчас подобные разграничения встречаются на частных парковках в Китае, Южной Корее, Индонезии, Италии и Австрии. Среди причин создания таких мест называют желание облегчить женщинам парковку, избавить от необходимости идти слишком далеко на каблуках или облегчить передвижение с детьми на автомобиле.

В Париже существует неофициальное правило: места на парковках настолько мало, что если водитель легко «подтолкнет» впереди стоящий автомобиль, никто не удивится и вызывать полицию не будет.

Путешествуя по Испании, стоит запомнить такое правило: в большинстве небольших городов, принято парковать автомобиль на одной стороне дороги по четным дням месяца, а на другой — по нечетным. В итальянских городах парковка разрешена строго по направлению движения.

Очень необычный пункт есть в ПДД Калифорнии: женщинам там запрещено садиться за руль в вечернем платье с длинным подолом.

Непонятно, с чем связано следующее правило, но, если вдруг вы окажетесь на Филиппинах с автомобилем, номер которого заканчивается на цифры 1 и 2, то не вздумайте ездить по понедельникам — без штрафа не обойдется.

В Германии распространены бесплатные парковки на два часа: о том, что вы удачно нашли место на такой стоянке, расскажут специальные знаки, но если вы вовремя не забрали своего железного коня, придется заплатить штраф. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно приобрести специальный индикатор и установить его на приборную панель, тогда контролер сможет определить время бесплатной стоянки авто и фиксировать его превышение.