На парковку как в музей: удивительные факты об автостоянках всего мира
За последние годы в Москве произошли серьезные позитивные сдвиги в транспортной ситуации и в целом город добился серьезных успехов в решении транспортной проблемы, заявил совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин. Транспортная система города постоянно совершенствуется: происходит оборудование платных парковок, реконструкция большинства вылетных магистралей, создание крупнейшей в мире интеллектуальной транспортной системы, возрождение городского такси, а также популяризация услуг каршеринга и велопроката. Чтобы сэкономить пространство города, приходится придумывать новые парковочные решения, поэтому нередко в различных городах мира организовывают стоянки в исторических местах или новых, но довольно неочевидных. Некоторые решения уже можно отнести скорее к достопримечательностям или уникальным техническим разработкам. «Известия» решили оценить ,как устроены самые необычные и инновационные парковки мира.
Чемпион в этом смысле, пожалуй, Токио. В этом нет ничего удивительного, ведь уровень автомобилизации в Японии один из самых высоких в мире. По данным источников, на 1 тыс. жителей приходится 453 пассажирских автомобиля — и это несмотря на то что в Японии владеть личным автомобилем очень и очень дорого!
В Токио много привлекающих внимание парковок, которыми восхищаются туристы, а водители в восторге от необычных и удобных решений.
Одна из достопримечательностей столицы Японии — искусственный остров Умихотару с «плавающей» стоянкой. Остров создан в виде шикарного круизного лайнера со всем необходимым: магазинами, кафе, развлечениями и, конечно, паркингом под стать. Туристов привлекают прекрасный вид с острова на город и тот факт, что на остров можно проехать по самому длинному подводному тоннелю в Японии, на строительство которого ушло $11,2 млрд и 30 лет.
Искусственный остров Умихотару с «плавающей» стоянкой
Еще один парковочный шедевр Токио — «Сады Синдзюку». Он находится в прямом смысле в саду сакур: стены состоят из живых кустарников и травы, которые создают своеобразный фильтр между загрязненным воздухом с улицы и внутренним пространством парковки. К тому же это просто красиво.
Еще одна удобная и экономичная парковка организована в Токио для велосипедов: по некоторым данным, этим видом транспорта пользуются около 30% жителей пригородов столицы. Желающие воспользоваться парковкой «сдают» своего двухколесного друга в небольшой киоск на уровне земли, а велосипед затем отправляется в свою ячейку на многоуровневой подземной парковке на 144 места. Для получения его обратно придется подождать всего несколько секунд: стоянка управляется роботом, который работает очень быстро.
В Токио есть и другие любопытные паркинги — например, созданные по принципу карусели: владелец оставляет машину в нижней ячейке, которая затем поднимается наверх, как на колесе обозрения.
Да и простые (хоть и не совсем) жители столицы Японии не отстают. В 2007 году архитектор Такуя Тсусида спроектировал дом, в котором предусмотрел уникальный паркинг на девять автомобилей. Пространство дома не очень велико, так что гараж расположен на первом этаже, а жилые помещения ровно над ним, на втором. С помощью специального механизма владелец может поднять один из автомобилей из гаража прямо в гостиную. Просто полюбоваться или вещи с собой упаковать. Удобно же, правда?
Велосипед въезжает на лифт автоматизированной подземной парковки в Токио, Япония
Кстати, подобное решение было применено для одного из элитных домов в Сингапуре: рядом с гостиной в апартаментах предусмотрено парковочное место, а в здании есть специальный лифт, который поднимает автомобили прямо домой.
Одна из самых известных парковок в мире расположена в здании бывшего Мичиганского театра в центре города Детройт в США: это единственная парковка в мире в стиле итальянского Ренессанса.
Шикарный театр был отрыт в 1926 году, причем его построили на месте первой мастерской Генри Форда, который именно на этом самом месте создал свой первый автомобиль. В честь этого факта на здании, кстати, сохранилась памятная табличка. Для своего времени это архитектурное сооружение было весьма современным, совмещая в себе кинотеатр, традиционный театр и концертный зал с максимальной вместимостью 4 тыс. мест.
К 1970 годам театр потерял былую популярность, здание стало разрушаться, но его плотно окружили здания бизнес-центров. После многочисленных исследований и расчетов было принято решение не сносить его, а переоборудовать в парковку для близлежащих офисов — сначала частично, а затем и полностью. Для этого был выстроен механизм, превративший фойе и зрительный зал в трехуровневую стоянку. Реконструкцию проводили максимально дешевым способом, поэтому здание не перестраивали, а именно вписали парковку внутрь, а элементы театрального прошлого так и остались. Получившееся пространство, по мнению многих туристов, выглядит довольно устрашающе и грустно, но вполне практично и функционально.
Парковка в здании бывшего Мичиганского театра, Детройт, США
1111 Линкольн Роуд — это адрес одной из самых известных парковок в Майами. Ее создала швейцарская архитектурная фирма Herzog & de Meuron, разработавшая легендарный стадион «Птичье гнездо» для Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Стоимость этого творения дизайнеров составила $70 млн!
Здание, напоминающее внешне карточный домик, является не просто парковкой, а целым комплексом, идеально дополняющим один из самых гламурных пляжей мира — Майами Бич. В нем и гараж на 300 автомобилей, и бутики, и ресторан на крыше с видом на океан. Любопытно, что с каждого этажа (а значит и уровня парковки) открывается прекрасный вид на горизонт.
В Санта-Монике, Калифорния, была построена первая LEED парковка, в которой предусмотрено 900 мест для традиционных автомобилей, 14 — для электромобилей и место для хранения велосипедов. Электричество в здании, построенном из экологически-чистых материалов, обеспечивают солнечные батареи, а сама парковка оснащена светодиодами. Экологи в восторге!
Парковка 1111 Линкольн Роуд в Майами
Своей экстравагантной парковкой прославился Канзас-Сити, штат Миссури: здание гаража находится напротив библиотеки и является своего рода рекламой чтения как вида досуга, ведь одна из стен здания выполнена в виде гигантской книжной полки.
Проект получил название «Общественная книжная полка», причем какие именно книги будут выставлены на ней, решали сами жители города. В итоге выбор таков: «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдберри, «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «Человек-невидимка» Герберта Уэллса, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Властелин Колец» Джона Толкина, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и др. Всего на полке 22 книги, каждая 8 м в высоту и 3 м в ширину. Под книжную тему стилизованы и другие элементы здания — например, ступеньки перед главным входом.
Некоторые парковки становятся не просто достопримечательностями, но и центральными сооружениями целых городов. В Вольфсбурге, Германия, в начале 2000-х годов был открыт целый автогород: индустриальный парк Volkswagen Autostadt. В нем есть выставочные залы, офисы, музеи, производственные площадки и даже гостиницы. Центральными сооружениями этого «города в городе» считаются две башни, в которых расположена парковка для новеньких автомобилей марки. В каждой из них 16 этажей, заполненных ячейками для только сошедших с конвейера машинок: на самые верхние этажи можно подняться, конечно, не по рампе, а на лифте. Башни соединены с заводом 700-метровым тоннелем.
Желающие приобрести автомобиль участвуют в целом спектакле, выбирая из этого несметного количества свой, а затем наблюдая как роботизированная система доставляет им приобретенного «коня».
В центре немецкого города Мюнстер устроена еще одна интересная парковка: семиэтажное стеклянное здание, больше похожее на элитную гостиницу, на самом деле вмещает 360 автомобилей и зимний сад с зоной для отдыха клиентов. В саду растут настоящие живые деревья — по заверениям побывавших там, место прекрасно расслабляет после изнуряющей езды за рулем.
Парковка в индустриальном парке Volkswagen Autostadt, Вольфсбург, Германия
Еще одно новшество одной из главных автодержав: в Кельне создан инновационный туристический проект в порту, на него было потрачено 15 месяцев, а открытие состоялось в 2003 году. Райнахауфен — самый длинный в Европе подземный парковочный тоннель, более 6 км.
Эта стоянка была построена вдоль реки Рейн, которая известна своей нестабильностью во время наводнений. Впрочем, инженеры спроектировали тоннель таким образом, что он выдерживает довольно серьезные нагрузки и автомобили всегда будут оставаться в целости и сохранности.
В Амстердаме в 2018 году открылась подводная парковка Albert Cuyp на 600 мест. Она действительно располагается прямо под амстердамским каналом.
В Ванкувере огромную парковку создали из старого универмага и элементов старых ванкуверских мостов. Получилось суперсовременное сооружение, которое подчеркнуло историческую архитектуру города и при этом привлекло внимание своим гранитно-стальным фасадом.
Дубай, город, в котором с нуля создаются острова, не мог не придумать что-то новое и по части парковок: там сейчас находится самый большой роботизированный гараж в мире. В час он может принять 250 автомобилей, то есть 4 штуки в минуту! Снаружи это выглядит как гараж на одну машину, а внутри спрятано хранилище на 765 автомобилей.
Любопытные парковки есть и в Москве: например, роторная парковка официального дилера Nissan на Таганке имеет ограничение по размер автомобилей. Максимальный вес одной машины должен быть не более 2,2 т, а высота — не более 1,6 м.
Еще более жесткие ограничения есть на подземной парковке на улице Воздвиженка: там ограничение на длину стоит в 4,9 м, а на высоту — 1,5 м и вес не более 1,9 т. Она управляется роботом: после въезда автомобиль нужно просто оставить на круглой платформе, а далее система отправит машину на свободное место.
Парковка официального дилера Nissan на Таганке, Москва
Также для облегчения автомобильной жизни в больших городах разрабатываются новые правила: официальные и неофициальные. В некоторых странах, например, предусмотрены специальные парковочные места для женщин. Сделано это было, чтобы снизить риск сексуального насилия в отношении женщина на территории крытых парковок — впервые идея появилась в Германии в 1990 года. Сейчас подобные разграничения встречаются на частных парковках в Китае, Южной Корее, Индонезии, Италии и Австрии. Среди причин создания таких мест называют желание облегчить женщинам парковку, избавить от необходимости идти слишком далеко на каблуках или облегчить передвижение с детьми на автомобиле.
В Париже существует неофициальное правило: места на парковках настолько мало, что если водитель легко «подтолкнет» впереди стоящий автомобиль, никто не удивится и вызывать полицию не будет.
Путешествуя по Испании, стоит запомнить такое правило: в большинстве небольших городов, принято парковать автомобиль на одной стороне дороги по четным дням месяца, а на другой — по нечетным. В итальянских городах парковка разрешена строго по направлению движения.
Очень необычный пункт есть в ПДД Калифорнии: женщинам там запрещено садиться за руль в вечернем платье с длинным подолом.
Непонятно, с чем связано следующее правило, но, если вдруг вы окажетесь на Филиппинах с автомобилем, номер которого заканчивается на цифры 1 и 2, то не вздумайте ездить по понедельникам — без штрафа не обойдется.
В Германии распространены бесплатные парковки на два часа: о том, что вы удачно нашли место на такой стоянке, расскажут специальные знаки, но если вы вовремя не забрали своего железного коня, придется заплатить штраф. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно приобрести специальный индикатор и установить его на приборную панель, тогда контролер сможет определить время бесплатной стоянки авто и фиксировать его превышение.
В Москве же для удобства автомобилистов разработано приложение «Парковки Москвы», в котором предусмотрена возможность не только оплатить, но и исправить данные уже завершившейся парковочной сессии. Так, автомобилисты могут изменить госномер автомобиля и/или номер парковочной зоны, а также скорректировать время завершения истекшей парковочной сессии.