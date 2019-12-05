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В России хотят уменьшить парковочные места

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России планируется утвердить национальный стандарт, предполагающий возможность сужения размера парковочных мест для автомобилей. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

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«Стандарт находится на стадии разработки проектно-техническим комитетом 703 «Удобная дорога». Утверждение документа планируется во втором квартале 2020 года», — сообщили агентству в ведомстве.

Согласно действующему стандарту, длина парковочного места для легкового автомобиля составляет 2,5 м в ширину и 5,3 м в длину. По новым правилам, размер парковочного места при параллельной парковке составит от 2 до 2,5 м в ширину и от 5,5 до 6,5 м в длину.

14 ноября сообщалось, что в Москве с начала 2019 года число нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств снизилось на 13%.

Нарушения фиксируют камеры с круговым обзором «Стрит Фалькон». Они замечают автомобили, которые припаркованы на пешеходных переходах, тротуарах, под запрещающими знаками. Кроме того, неправильно припаркованные автомобили выявляют пешие инспекторы и автомобили-парконы.

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