Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, с документом ознакомились «Известия». Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.

Поправка с градусом

Рабочая группа по доработке законопроекта об удаленной работе ко второму чтению подготовила первые дополнительные поправки в Трудовой кодекс. Речь о промежуточном варианте, который будет обсуждаться на совещании в четверг, на нем стоит маркировка «проект на 21.09.2020». В этой версии документа оговорены в том числе условия увольнения дистанционных работников — в изначальной редакции законопроекта таких норм не было.

Так, на удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, следует из поправок. Также с дистанционным сотрудником нельзя будет расстаться за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены, предполагает документ. При этом, если удаленный сотрудник весь день не выходит на связь, это может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя, следует из документа. Дословно в поправках сказано о нарушении «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Тост за профпригодность2 Фото: Depositphotos

Все остальные основания для увольнения останутся прежними и будут распространяться как на традиционную, так и на удаленную работу, следует из проекта поправок. Из того, что касается трудовых обязанностей, это разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и др.), совершение по месту работы хищения чужого имущества или растраты, нарушение требований охраны труда, утрата доверия работодателя из-за «виновных действий» при обслуживании денежных или товарных ценностей, несоответствие квалификации работника занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Не меняются и основания для увольнения, не связанные с работой конкретного сотрудника: ликвидация организации или сокращение штата.

В рабочую группу входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что поправки в законопроект об удаленной работе еще обсуждаются, завершить работу планируется в течение осенней сессии.

За закрытыми дверями

Формально из нынешней редакции поправок следует, что при должном исполнении трудовых обязанностей из дома работник может быть подшофе хоть каждый день, и уволить его за это нельзя, рассуждает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Это звучит довольно странно, но в случае с удаленной работой проблематично доказать сам факт опьянения — поэтому, видимо, и появляются такие формулировки, предположил он.

— Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причем нужно еще привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья , — пояснил Александр Сафонов.

Кроме того, проверить трезвость сотрудника в принципе не всегда физически возможно, отметил эксперт. Например, в случае если работник во Владивостоке, а фирма — в Москве. Пока представитель работодателя долетит до сотрудника, пары алкоголя уже выветрятся, что сделает мероприятие бессмысленным. Потом, если живущих близко к офису работников проверять на трезвость, а иногородних — нет, возникнет дискриминация, добавил эксперт.

Тост за профпригодность1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Действующая редакция Трудового кодекса предусматривает право компании уволить сотрудника в случае его появления в состоянии опьянения на работе — на своем месте либо на территории организации, напомнил руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. В случае с дистанционным трудом не совсем очевидно, можно ли считать дом или квартиру рабочим местом в смысле законодательной нормы.

Работодателю будет трудно доказать нахождение сотрудника в состоянии алкогольного опьянения по онлайн-изображению или записи, отметил, в свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Работник всегда может сказать, что просто плохо себя чувствовал, принял лекарства, транквилизаторы, у него поднялась температура и т.д. Для наличия достаточных и достоверных доказательств для суда необходимы результаты медицинской экспертизы, возможности провести которую тоже ограничены.

Если обращаться к опыту других стран, можно сказать, что зарубежное законодательство весьма лояльно к дистанционным работникам, отметил Иван Соловьев. Так, на уровне Европейского союза еще в 2002 году социальными партнерами было заключено рамочное соглашение о телеработе между Европейской комиссией и объединениями профсоюзов и работодателей. В нем в том числе говорится о необходимости охраны частной жизни телеработников. Вопросы увольнения за труд в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, как правило, регулируются в контрактах.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат. Документ предполагает в том числе право сотрудника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.