Подпольные кружки: зачем запрещают детские центры в цокольных этажах

Н овые правила противопожарного режима в России, вступающие в силу со следующего года, предусматривают запрет на размещение детских развивающих и развлекательных центров в подвальных и цокольных этажах зданий. Как говорят эксперты, подобный запрет существовал и раньше, однако его не соблюдали и вряд ли будут соблюдать теперь. В ситуации разбирались «Известия».

Точка в нормах

Новые правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства 16 сентября и вступающие в силу 1 января 2021 года, гласят: «Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, детские развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией» .

Также помещения для отдыха или оздоровления детей не должны находиться в мансардах зданий четвертой и пятой степеней огнестойкости, а в других помещениях таких строений можно размещать не более 50 детей. Не более десяти детей может находиться на этаже с одним эвакуационным выходом.

Здания и строения четвертой степени огнестойкости имеют, как следует из «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», деревянные или выполненные из других горючих материалов несущие и ограждающие конструкции.

Прежние правила противопожарного режима действовали с 2012 года. В них этого запрета предусмотрено не было, однако он был обозначен в других нормативных документах — как в СанПиНах, так и в строительных правилах . Тем не менее детских центров в цокольных этажах зданий по всей России очень много.

Подпольные кружки Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Запрет использовать подвальные и цокольные этажи для работы детских кружков и секций обоснован мерами безопасности. Несмотря на это, многими [запрет] не учитывается при организации дополнительного образования для детей, что, безусловно, влечет за собой определенные риски, — подтвердила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. — Но теперь в деле о недобросовестном отношении к исполнению административных норм будет поставлена точка: правительством утверждены новые правила противопожарного режима, согласно которым введен запрет на деятельность детских досуговых центров на цокольных и подвальных этажах. Исключение одно — если такая деятельность предусмотрена проектной документацией.

Ничего нового

Председатель Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций Марина Петрова также подтвердила, что детские организации нельзя было размещать в цокольных помещениях и без новых правил противопожарного режима.

— Есть определенный список помещений, которые могут быть в цоколе: мастерские, плавательные бассейны в детских садах и т. д. Но кружки, развивающие центры размещать было нельзя, — пояснила «Известиям» Петрова. — Так что это никакая не новость. Просто переписано то, что было раньше.

По ее словам, исполнение санитарных норм, в которых есть запрет на размещение детских организаций в цокольных помещениях, проверяет Роспотребнадзор, а Госпожнадзор ранее руководствовался не правилами противопожарного режима, а строительными правилами. И штрафы от пожарных были куда выше, чем от Роспотребнадзора.

Подпольные кружки Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Если у Роспотребнадзора есть хотя бы отдельный СанПиН по каждому виду детских учреждений, то у пожарных — тысячи документов, которые постоянно обновляются, — говорит Петрова. — Там очень много документов, написанных очень тяжелым языком. В техническом регламенте, например, даже специалисты не могут разобраться, а предпринимателю вообще разобраться нереально. Поэтому мы давно предлагаем пересмотреть эти пожарные требования и для тех же самых детских организаций прописать все правила одним удобоваримым документом.

Она замечает, что есть вопрос и к надзору, потому что даже после того, как начались массовые запреты детских развлекательных центров на этажах выше второго в ТЦ после пожара в «Зимней вишне», такие объекты все равно продолжают существовать.

Безынициативные нормы

Член рабочей группы «Опоры России» по внесению изменений в нормативные акты санитарного надзора Максим Воробьев считает, что детским организациям, которые работают в цокольных помещениях, это просто выгодно. По его мнению, скорее всего, они не лицензируют свою образовательную деятельность и, таким образом, не попадают в поле зрения надзорных органов.

— Наше законодательство о государственном и муниципальном контроле построено так, что в инициативном порядке органы контроля не могут проверить, есть нарушение или нет , — рассказал Воробьев «Известиям». — То есть если сотрудник Роспотребнадзора идет мимо цоколя, над которым горит вывеска «Ментальная арифметика», то у него нет оснований зайти туда и инициировать проверку. Это можно сделать только в случае нарушения, которое повлекло за собой пожар, травму или что-то еще, либо когда гражданин сам жалуется не анонимно на конкретного предпринимателя с описанием конкретных нарушений. Но, как правило, никаких жалоб не поступает и никаких происшествий не происходит.

Подпольные кружки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, учета детских учреждений не ведется, и если у центров нет образовательных лицензий, то уполномоченные надзорные органы просто не знают об их существовании. И в этом смысле, замечает Воробьев, в России этим бизнесом выгоднее заниматься в тени. Работающие легально, с лицензией, обречены на большое количество проверок, поскольку работа с детьми относится к высшей степени риска.

Президент Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров Марина Бакулина признает, что аренда цокольных помещений в два-три раза дешевле, чем на первых и вторых этажах зданий.

Позовите санитаров

Как рассказали эксперты, сейчас Роспотребнадзор готовит новые СанПиНы (Санитарные правила и нормы), в которых также будет запрет на размещение детских учреждений в цокольных и подвальных помещениях. Профессиональное сообщество встревожено тем, что новые нормы хотят сделать применимыми ко всем детским учреждениям без какой-либо дифференциации.

— Три варианта этого СанПиНа мне присылали как эксперту, и я все три заворачивала. И не только я, — говорит Марина Петрова. — Не потому, что он жесткий, кое в чем правила, наоборот, лояльны. Просто большой вопрос — зачем делать один документ для учреждений абсолютно разной направленности. Представьте, какая каша творится в этом документе. Нельзя в таком объемном документе прописать все для каждого учреждения. Например, зачем человеку, который хочет открыть студию английского языка на 15 человек, читать талмуд, в котором будет написано про общежития при училищах, про детские сады, про загородные детские лагеря и так далее.

Подпольные кружки Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В то же время, говорит она, в действующих документах очень много лишних требований, от которых не зависит безопасность детей.

— Например, каким цветом нужно написать на швабре — Роспотребнадзор требует, чтобы на ней было написано именно красным, — говорит она. — Это условие идет из одного СанПиНа в другой, и за это штрафуют. Таких моментов очень много. Например, инспектор может потребовать, чтобы на шкафу для уборочного инвентаря сбоку был крючок. В новых СанПиНах этой ерунды нет, но нет и важных вещей.

Марина Бакулина объясняет, что новые СанПиНы должен начать действовать уже 1 января — тогда же, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.

— Цокольный этаж для детских учреждений там тоже запретят, и формулировка даже более жесткая: запрет коснется и молодежи. Формулировка очень короткая, она не расшифрована, — говорит она.

Воробьев отмечает, что, несмотря на недовольство сообщества, последняя версия СанПиНов, скорее всего, уйдет в Минюст для утверждения. В ней формулировка про цокольные этажи сформулирована следующим образом: «Размещение помещений для детей и молодежи и помещений, в которых оказывается медицинская помощь, в подвальных помещениях не допускается, за исключением гардеробных, туалетов, тира».

Подпольные кружки Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— На мой взгляд, это требование совершенно избыточное, — считает Воробьев. — Если ты современными способами смог обеспечить необходимый уровень освещения, необходимый уровень воздухообмена, необходимую вентиляцию, обеспечить соблюдение санитарных норм, то почему нельзя проводить там занятия по английскому языку с детьми? Вместо этого мы теперь, по сути, и со взрослыми людьми начинаем запрещать занятия.

По его мнению, новые санитарные нормы ничего не поменяют, так как неизменными остаются принципы надзора, и те, кто хотел работать без лицензии в цокольных этажах зданий, так там и продолжат работать.

Впрочем, в практике есть примеры, когда детские учреждения и запрещали на цокольных этажах зданий, и разрешали. Так, в 2018 году курганская прокуратура закрыла частный детский клуб «Антошка», размещенный в цоколе. Кроме самого факта расположения в недопустимом месте там были проблемы с естественным освещением, с отсутствием запасного выхода. Зато в Санкт-Петербурге в 2014 году Красногвардейский районный суд, рассматривая протокол об административном правонарушении в отношении юрлица, разместившего детское дошкольное учреждение в цокольном этаже здания, принял решение прекратить преследование, так как не было представлено достаточных доказательств, что это было именно учреждение дополнительного образования.