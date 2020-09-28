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Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки

Большинство пожаров в России происходит из-за неисправного электрооборудования
Фото: Depositphotos
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Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки
2020-09-25 15:22:18">
2020-09-25 15:22:18
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Наиболее частой причиной возгораний в жилом секторе, по данным МЧС, является неправильная эксплуатация электроприборов. Эксперты отмечают, что ущерб от таких пожаров исчисляется для страны миллиардами рублей, но как защититься от этого, если проконтролировать происходящее с электричеством в квартирах крайне сложно?

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МЧС раскрыло статистику, согласно которой электрооборудование становится причиной 77% пожаров в жилых домах. Среди этих пожаров 33,5% связаны с недостатком конструкции и изготовления электрооборудования, 11% — с нарушением правил монтажа электрооборудования, еще 11% — с нарушением правил технической эксплуатации электрооборудования. В 5% случаев приборы горят из-за нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Такие пожары происходят постоянно. Например, 19 сентября в Ставропольском крае в поселке Таврический Туркменского района погибли женщина и дети трех и пяти лет. Предварительной причиной назвали возгорание проводки, к которой подключили неисправный обогреватель. В тот же день в результате пожара из-за неисправной электропроводки на улице Розы Люксембург в Кирове погибла 84-летняя женщина.

На этой неделе в больнице умерла в московской больнице 13-летняя девочка, которая получила сильные ожоги во время пожара в частном доме. Пожар произошел еще 12 сентября в деревне Задорино — на месте погибли 3-летний ребенок и ее отец. Причина пожара та же самая — неисправность электрооборудования.

Электрический рок
Тушение пожара в частном доме в деревне Задорино

Тушение пожара в частном доме в деревне Задорино в Солнечногорском районе, 12 сентября 2020 года

Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по Московской области

В августе 2016 года на складе в Москве в пожаре погибли 17 человек — из-за одного только неисправного светильника.

В МЧС России «Известиям» сообщили, что из-за понижения температуры в осенне-зимний период возрастает количество техногенных пожаров.

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— Граждане начинают активно пользоваться обогревателями и печным отоплением, нарушая при этом элементарные правила безопасности, — отметили в ведомстве. — Кроме того, при сокращении светового дня возрастает использование электроосветительных приборов и, как следствие, нагрузка на электропроводку. В связи с этим наибольшее количество пожаров возникает из-за возгорания бытовых электрообогревательных и электроосветительных приборов и связано с нарушением правил их устройства и эксплуатации.

В квартиры только с пропагандой

Если газовое оборудование в квартирах и жилых домах должно проверяться уполномоченными организациями хотя бы на бумаге, то проверка электрических сетей и электроприборов — дело самих жильцов. Общедомовое имущество, в том числе электросети, должна проверять управляющая компания, а вот внутриквартирная проводка, как прописано в статье 210 ГК РФ, это уже дело собственника. Но даже общедомовая проводка должна меняться только после решения на общем собрании жильцов — затраты на это не входят в плату за текущее содержание жилья.

И пока меры воздействия на собственников квартир, которые халатно относятся к электричеству, — это, фактически, только пропаганда.

Электрический рок
электричество
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Ежегодно МЧС России проводит превентивные мероприятия по пожарной безопасности в осенне-зимний период, — сообщили в МЧС «Известиям». — Традиционно с наступлением холодов ведомством организуется информационно-пропагандистская кампания по разъяснению правил безопасной эксплуатации теплогенерирующих устройств, печей, бытового газового и электрооборудования. При этом особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения.

К работе по профилактике нарушений требований безопасности, как отмечает МЧС, привлекаются региональные органы соцзащиты и образования, а также органы местного самоуправления, территориальные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, общественные организации и полиция.

Своды без правил

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Требования предъявляются к электросетям и их безопасности при монтаже на строящихся или реконструируемых жилых домах, пояснили «Известиям» в Минстрое. В случае с электросетями это свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». В этом же своде правил установлены требования к устройству внутренних электрических сетей. Прописано, что внутренние электрические сети должны быть «не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов» определенных марок, в соответствии с требованиями ГОСТ.

Также сводом правил устанавливается, что в общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, должны предусматриваться УДТ — устройства дифференциального тока — с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Минстрой, как пояснили в министерстве, сейчас работает над усовершенствованием правил: в частности, над внесением изменений в свод правил, собираясь включить в него требования к устройству защиты от дугового пробоя (УЗДП) в электроустановках жилых и общественных зданий. Опыт внедрения этой передовой технологии есть в США и странах Европы, отметили в ведомстве.

Электрический рок
провода
Фото: ТАСС/URA.RU/Дмитрий Ткачук
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Своды правил не относятся к обязательным для исполнения, они добровольного исполнения, и это самое ужасное, что может быть, — заявил доктор технических наук, профессор МГСУ и Академии противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман. — И уже возникла целая индустрия каких-то компенсационных мероприятий по пожарной безопасности — есть огромная сеть организаций, которые могут любое предусмотренное сводом правил требование заменить на некие компенсации. И все эти кошмарные трагедии последних лет — «Хромая лошадь», «Зимняя вишня» — произошли именно из-за того, что базовые, фундаментальные требования, которые должны быть обеспечены, были нарушены изначально.

Он добавил, что еще один фактор, не учитывающийся в существующих нормах, — это влияние износа зданий и сооружений на систему противопожарной защиты.

— То есть здания и сооружения за счет износа теряют свои противопожарные характеристики, — говорит Ройтман. — Мы этим занимаемся в академии противопожарной безопасности МЧС, это фактически новое направление в науке, однако мы не можем добиться финансирования на исследования.

Новое — аварийное

— Если говорить о современном жилье — о том, что строится в последние 20–30 лет, то там проектные решения и материалы надежны, — говорит независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк. — Предполагается, что неисправные розетки и выключатели заметят сами люди. Но сейчас в каждой квартире стоят автоматы, устройства защитного отключения и так далее. Современный мир достаточно безопасный.

Электрический рок
ветхое жилье
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Большую опасность, говорит он, представляют старые дома. Решение здесь, по его словам, — со временем менять или ремонтировать сами здания.

— Что и происходит — город молодеет, — замечает он. — Если здание не исторически ценное, то со временем его сносят и ставят современное.

Впрочем, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники «Честный контроль» Владимир Кашкин замечает, что новый дом — это вовсе не гарантия безопасности.

— Самое забавное, что, если посмотреть на статистику пожаров, то старая советская проводка или электрооборудование порой служат дольше, чем новое, — замечает он. — Делалось все по ГОСТам, которые предполагали определенный запас прочности. Конечно, проблема ветхого жилья существует, но бывает, что люди по программе переселения из ветхого жилья переезжают в новый дом, а он снова признается аварийным.

Он отметил, что проблема ветхого жилья — это вопрос более широкий, чем просто вопрос неисправного электрооборудования, и решать его надо с помощью капитального или текущего ремонта.

Электрический рок
ветхий дом
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Но тут вопрос — какого качества используется продукция при проведении ремонта, — замечает Кашкин. — Если критерием при закупке оборудования является только цена, то могут возникнуть какие-то проблемы.

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Недоработки контроля

Кашкин отмечает, что, несмотря на обязательную сертификацию электрооборудования, здесь есть серьезные проблемы.

— Вы покупаете квартиру — и все кабели, всё оборудование уже в стенах, — заявил он. — И удостоверить качество такой продукции обычному потребителю довольно сложно. Человек становится заложником того, что застройщик и монтажник заложил в стены, где он решил сэкономить или не проверил. Риски очень большие.

Он отмечает, что пожары происходят очень часто и наносят большой экономический ущерб — по данным «Честного контроля», в течение года ущерб от таких пожаров достигает 10 млрд рублей по стране. Но у некачественного электрооборудования есть и другая проблема — из-за него могут портиться электроприборы: холодильники, стиральные машины.

— У нас есть целый ряд соглашений с субъектами Российской Федерации — там вместе с органами власти мы проводим обходной контроль качества продукции в социальных объектах: школах, детских садах, — рассказал Кашкин. — Мы фиксируем большое количество нарушений, всё это связано с несовершенством системы государственного надзора, который фактически удостоверяет продукцию только документарно. Инструментальный контроль практически никогда не проводится.

Электрический рок
плита
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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По его словам, должен быть более жесткий контроль: при принятии здания в эксплуатацию должна проверяться не только правильность монтажа, но и сертификация оборудования. Кашкин отмечает, что в 2019 году ассоциацией в 10 регионах проводился мониторинг возводимых объектов совместно с Минпромторгом и Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, и было обнаружено множество поддельных сертификатов, сертификатов с истекшим сроком действия и так далее.

Даже действующая парадигма строительного контроля недорабатывает, — заметил Кашкин. — Мы разработали методические рекомендации для Минстроя, которые дают им возможность более углубленно проводить документарный контроль, чтобы хотя бы часть проблем снимать. Но необходима системная верификация продукции с точки зрения инструментального контроля. Поэтому выходов два: либо застройщики сами организуют участки входного контроля продукции, либо работают с теми поставщиками, которые уже системно ведут эту работу.

По его словам, есть опыт работы и с частными заказчиками — в Ульяновске, например, покупатель квартиры в новостройке попросил проверить качество электросетей. Обнаружилось, что оборудование не соответствует требованиям.

— Мы помогли сделать ему заключение, он обратился в суд и отыграл у застройщика крупную сумму денег, — говорит Кашкин. — А главное, обезопасил самого себя.

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