Число работающих удаленно россиян за год выросло с 60 тыс. до 6 млн

Число удаленно работающих россиян за год увеличилось с 60 тыс. до 6 млн человек. Об этом в среду, 13 января, рассказал журналистам в Ижевске первый замглавы фракции «Единой России в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По его словам, эпидемия COVID-19 потребовала изменить трудовое законодательство. Как он добавил, многие воспринимали вольготно такой формат труда, однако оказалось, что руководитель «может побеспокоить подчиненного в любое время дня и ночи».

«Для того чтобы это урегулировать, мы создали рабочую группу <...> с участием профсоюзов, работодателей, правительства и в кратчайшие сроки разработали изменения в законодательстве, которые, с нашей точки зрения, защитили права и интересы работников, с одной стороны, с другой стороны — оказались приемлемыми для работодателей», — отметил парламентарий.

В конце декабря сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.