Нас не загонишь: треть компаний не хочет отправлять сотрудников на удаленку

Свыше трети российских компаний не собирается переводить своих сотрудников на дистанционный формат. При этом на каждом шестом предприятии вообще не озаботилось тем, чтобы обезопасить работников от заражения коронавирусом, свидетельствуют данные опроса сервиса HH.ru. Тем временем суточная заболеваемость COVID-19 в России снова вышла на абсолютный рекорд с начала эпидемии — на утро 13 октября в стране было зарегистрировано 13 868 новых случаев. Однако пока только Москва приняла жесткое решение отправить часть работающих по домам. Мэрия обязала руководство компаний еженедельно предоставлять данные о сотрудниках, находящихся на удаленке. И, судя по всему, отменить это требование пока не планируется — несмотря на все возражения юристов и представителей бизнеса.

Очно, но не точно

Больше трети российских компаний (37%) не планируют переводить своих сотрудников на удаленку, свидетельствуют данные опроса сервиса HH.ru, проведенного для «Известий» с 5 по 8 октября среди компаний и соискателей (в опросе приняли участие более 3 тыс. человек по всей России). Еще 30% пока не решили, будут ли возвращать работников на дистанционный формат.

Сервис Superjob, в свою очередь, выяснил для «Известий», что по состоянию на 8 октября сотрудников, работающих удаленно, не было в 63% компаний.

Труднее всего перейти на дистанционный режим тем, у кого маленький штат: локальным ресторанам и кафе, небольшим фитнес-клубам и магазинам, пояснил «Известиям» эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов. По его словам, особенно непросто компаниям, которые так и не озаботились возможной угрозой и не приложили усилия, чтобы изменить условия работы.

Нас не загонишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Бизнес, который рассчитывал пересидеть пандемию без перемен, пострадал сильнее всего. Этим работникам только предстоит научиться трудиться из дома, — отметил Сергей Кулешов.

Показатели суточной заболеваемости COVID-19 неизменно растут. По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России на утро 13 октября, за сутки в стране было выявлено 13 868 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии в РФ. Для сравнения, неделю назад, 6 октября, суточный прирост заболевших был на две с лишним тысячи человек меньше — 11 615.

При этом 16% работодателей до сих пор не приняли никаких защитных мер для тех, кто работает в офисе, следует из опроса HH.ru.

— Конечно, удаленный режим работы способствует снижению числа заболевших. Она максимально эффективна для снижения числа заболевших в том случае, если исключен контакт надомных и очных сотрудников. Но если бы сотрудники в офисах изначально работали в масках, необходимости в удаленном режиме бы не возникло, — считает директор Института медицинской паразитологии,тропических и трансмиссивных заболеваний им Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

От IT не уйти

Наиболее основательно за возвращение сотрудников домой взялись в Москве — здесь компании обязаны вывести из офисов не менее 30% коллектива. Для контроля над ситуацией столичная мэрия потребовала от работодателей еженедельно предоставлять сведения о работниках на удаленке: номера их телефонов (в обязательном порядке), автомобилей и карт «Тройка» (эта опция факультативна). Три крупнейшие российские IT-ассоциации (АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и НП РУССОФТ) уже высказали свои возражения на этот счет в обращении к главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Представители бизнеса считают, что требования о передаче сведений, содержащиеся в решении мэра Москвы, во многом противоречат действующему федеральному законодательству, поскольку указанные сведения представляют собой персональные данные.

— Компании не имеют права собирать, обрабатывать и передавать их третьим лицам без согласия владельцев. Если организации это сделают, то нарушат действующее федеральное законодательство, что приведет к штрафным санкциям и приостановке работы. Если бизнес решит не выполнять указ мэра, то всё равно будет оштрафован. И то и другое — недопустимо, — сказал «Известиям» исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Нас не загонишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он подчеркнул, что наряду с этим указом актуальна и проблема принудительного перевода сотрудников на удаленку без их согласия.

— То есть предприятию предлагается в одностороннем порядке изменить пункты трудового договора. Притом что переход на удаленку — весьма существенное изменение условий работы, на которое люди изначально не рассчитывали. Несогласие работника вообще не рассматривается как возможное препятствие, — добавил Ренат Лашин.

IT-компании попросили главу Минцифры предложить столичным властям пересмотреть требования к предоставлению информации о сотрудниках на удаленке.

«Известия» направили в мэрию запрос с просьбой разъяснить, планируется ли менять введенные требования. Оперативного ответа предоставлено не было.

Cтало легче

После летнего послабления режима самоизоляции лишь 16% компаний не вернули своих сотрудников в офисы, свидетельствуют данные исследования HH.ru. А 44% компаний в полной мере вывели своих сотрудников на рабочие места.

Интересно, что повторный уход на удаленку многие сотрудники перенесли спокойнее, чем весной — негативной эта новость стала только для 18% респондентов.

Данные обоих опросов свидетельствуют о том, что люди уже привыкли трудиться в домашних условиях. Отвечая на вопрос, где комфортнее работать, 83% респондентов HH.ru выбрали вариант «из дома». В числе причин, почему им не хочется возвращаться в офис, 44% назвали опасения за здоровье, а еще 32% не хотят работать в маске и перчатках.

Нас не загонишь Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным опроса Superjob, 36% сотрудников считают, что дома работают эффективнее, нежели в офисе, а 34% и вовсе не заметили разницы. Для сравнения, в апреле только 20% участников опроса отметили большую эффективность работы на удаленке. Каждый третий респондент (32%), отвечая на вопрос, как изменилась его нагрузка, отметил, что работы стало меньше. 37% заявили, что ничего не изменилось.

Уменьшилось, по данным Superjob, и число желающих вернуться в офис после окончания эпидемии. Сейчас таких 47%, а в апреле было 66%.

Готовились заранее

Во время первой волны эпидемии бизнес осознал, что без подготовки к такому повороту событий не обойтись, отметил член генерального совета «Деловой России», вице-президент Ассоциации юристов по ликвидации и банкротству Владимир Кузнецов. Даже в тех сферах, где казалось бы, невозможно представить работающего удаленно сотрудника, нашлись выходы из положения.

— Учитывая прогнозы о повторении сценария, к осени многие постарались подготовиться. Например, салоны красоты освоили онлайн-форматы, многочисленные платные марафоны вроде «Сам себе визажист». К слову, при популярности и раскрученности заведения они вполне способны приносить доход, равносильный месячной арендной плате, — рассказал Владимир Кузнецов.

Нас не загонишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Индустрия развлечений также не обошлась без удаленки.

— Ивентщики, готовя летом офлайн-мероприятия на осень, продумывали и варианты, как их в случае необходимости можно будет провести в онлайне, — поделилась гендиректор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

До пандемии у многих компаний не было опыта работы вне офиса, поэтому перевод на дистанционный формат дался непросто — нужно было выстраивать онлайн-культуру и менять бизнес-процессы, отметил Сергей Кулешов.

При этом предприятия, которые этой весной успешно перешли на удаленку, оказались лучше подготовлены и к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Их сотрудникам уже не важно, откуда работать, подчеркнул эксперт.