Неудачный кадр: каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов

К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%). Таковы результаты опроса Нh.ru для «Известий» . Эксперты отмечают, что в последнюю неделю наблюдается негативная тенденция и с количеством открытых вакансий. Поэтому дальнейший рост безработицы (а сейчас не у дел остались уже более 4 млн человек) исключать нельзя. Финансовое состояние компаний ухудшается из-за перевода сотрудников на дистанционную работу. Многие себе это позволить просто не могут и отправляют работников в неоплачиваемые отпуска.

Пойдут на сокращения

До конца года сокращение сотрудников планирует провести каждый пятый работодатель в России. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Нh.ru. Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло почти в половине (47%) российских компаний.

В основном в числе уволенных оказались специалисты (68%). Сложившаяся ситуация негативно отразилась и на размерах зарплат. Их снижение почувствовали на себе 37% сотрудников. При этом 11% компаний это еще предстоит.

— На рынке труда прошедшие сокращения отразились в виде значительного снижения открытых вакансий в апреле–мае, когда было 12 человек на место. Восстанавливаться ситуация стала только к середине июня, а конкуренция соискателей по вакансиям сократилась в два раза, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании hh.ru Александр Джабаров. — По резюме динамика остановилась в августе — прирост всего 2%. Снижение резюме в мае было связано с тем, что люди предпочли не искать в этот период работу и переждать. Они понимали, что, кроме удаленки, ни на что больше не устроятся.

По его словам, если вторая волна коронавируса будет такой же жесткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и опять пройдет череда увольнений.

— До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним, — пояснил Александр Джабаров.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров . Он заявил, что в октябре показатели по открытым вакансиям вновь пошли вниз.

— На пике пандемии активность работодателей падала на 60% . Это очень высокий показатель, можно сказать, что набор персонала практически остановился. Ожидалось, что восстанавливаться всё будет очень долго. Однако к концу августа показатели достигли докризисных, а в первые две-три недели сентября даже повысились на 7%. Но сейчас есть опасения, что мы вновь уйдем в минус относительно докризисной ситуации, — сказал «Известиям» эксперт.

Алексей Захаров заметил, что с возобновлением деятельности многих предприятий после снятия ограничений размер зарплат вернулся к докризисным. Однако ожидать индексацию могут только специалисты IT-сферы. Эксперт также подчеркнул, что в кризис пострадали практически все отрасли, в выигрыше оказались только фармацевты и производители алкогольной продукции.

Трудовые опасения

Перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, заявила «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Компании вынуждены идти на такие меры, потому что просто не в состоянии содержать штат. Сейчас начнутся и отправки в отпуск без содержания. Ведь в большинстве организаций невозможно организовать удаленную работу, необходимо присутствие сотрудника на рабочем месте, а иногда и целого коллектива, — отметила эксперт.

По ее словам, рынок труда сейчас находится в тревожном состоянии из-за новых карантинных мер.

— Есть опасения, что опять произойдет застой, когда многие предприятия не будут работать, и деятельность придется вести в ограниченном варианте, не получая прибыли на содержание работников . Пока нас успокаивают, говорят, что не будет повторения ограничений. А верить в то, что такого не произойдет, видя показатели заболеваемости, как-то не получается, — пояснила Любовь Храпылина.

Несмотря на наблюдаемый рост безработицы, назвать его катастрофическим пока нельзя, отметил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

По его мнению, невозможно с уверенностью утверждать, что половина российских компаний провела сокращения. Александр Шершуков подчеркнул, что социологический опрос проводится среди определенной аудитории и экстраполировать его на весь рынок труда невозможно.

— В основном сокращения пришлись на компании среднего и малого бизнеса, которые испытывают финансовые трудности до сих пор, — сказал он «Известиям».

Эксперт всё же не исключил, что рост безработицы, который в последний месяц затормозился, вновь может пойти вверх.

В январе 2020 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составлял 4,7%, а количество незанятых 3,5 млн человек. По состоянию на август эти показатели выросли до 6,4% или 4,8 млн человек, сообщили «Известиям» в Минтруде. По профессиям больше всего среди нетрудоустроенных граждан, которые трудятся в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, транспортной отрасли, а также не имеющих квалификации.