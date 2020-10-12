Осенний сбор: бизнес не хочет делиться данными о персонале на удаленке

IT-бизнес попросил отменить требование московских властей по сбору данных сотрудников компаний на удаленке, а также обязанность работодателей еженедельно отчитываться о соблюдении персоналом самоизоляции. Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий такие меры. Ассоциации, объединяющие разработчиков российского софта, обратились за поддержкой к главе Минцифры Максуту Шадаеву. С копией письма ознакомились «Известия». Представители бизнеса считают, что разглашение персональных данных без ведома граждан нарушает их права, а механизм предоставления согласия или несогласия на передачу информации в указе не предусмотрен. Столичные власти придерживаются позиции, что номер телефона или транспортной карты без указания ФИО не относится к персональным данным. В любом случае новые требования лучше введения цифровых пропусков и тотального локдауна, говорят эксперты.

Неучтенных нет

С 12 октября московских работодателей обязали еженедельно отчитываться перед столичными властями о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Для этого компании должны передать мэрии номера мобильного телефона, автомобиля (при его наличии), социальных и транспортных карт сотрудника. Обязательно только требование насчет мобильного.

Несогласие с предписаниями Сергея Собянина высказали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и РУССОФТ. Письмо со своей позицией они направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Требования о передаче сведений, содержащиеся в указе мэра Москвы от 6 октября 2020 года № 97-УМ, во многом противоречат действующему федеральному законодательству, поскольку указанная информация представляет собой персональные данные граждан, пояснил «Известиям» один из авторов письма, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Осенний сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Компании не имеют права собирать, обрабатывать и передавать данные третьим лицам без согласия владельцев. Если организации это сделают, то нарушат действующее федеральное законодательство, что приведет к штрафным санкциям и приостановке их работы. Если бизнес решит не выполнять указ мэра, то все равно будет оштрафован. И то, и другое — недопустимо, — отметил Ренат Лашин.

Более того, у организаций зачастую просто нет всех перечисленных данных о своих сотрудниках, поскольку часть сведений не имеет отношения к кадровому делопроизводству, указывают авторы письма. В то же время сам сотрудник не всегда может предоставлять достоверные данные. При этом ответственность за неисполнение или некорректное исполнение указа ляжет на работодателя.

Подавляющее большинство компаний среднего и малого бизнеса (в том числе индивидуальных предпринимателей) сознательно не хранят и не обрабатывают персональные или иные дополнительные данные просто потому, что это подразумевает выполнение довольно серьезных административно-технических требований регуляторов (в частности, ФСТЭК). Это требует существенных затрат как на кадровое, так и на техническое обеспечение, говорится в письме.

Ассоциации просят Максута Шадаева повлиять на решение местных властей и отменить сбор данных сотрудников компаний, освободить от еженедельного предоставления отчетов работодателей, у которых не изменилась численность сотрудников на удаленке, а также согласовать требования столичного мэра с Роскомнадзором.

Президент РУССОФТ Валентин Макаров сказал "Известиям", что при подготовке мер не проводились предварительные консультации с бизнесом. Тогда как, по его мнению, можно было бы продумать совместные меры по обеспечению безопасности от коронавируса. Полезным органом мог бы стать экспертный совет по цифровым технологиям при правительстве Москвы с участием объединений IT-бизнеса, отметил он. Он мог бы давать обратную связь и быть консультантом при решении оперативных и стратегических вопросов в технологичной сфере.

Осенний сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В пресс-службе Минцифры подтвердили получение письма от ассоциаций. Там отметили, что данные могут быть обработаны без согласия субъекта персональных данных, сославшись на указ президента (№ 316 от 11 мая 2020 года «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и статьи 11 ФЗ 68 от 21 декабря 1994).

«Известия» также направили запросы в АПКИТ и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Там на момент публикации не ответили. Ранее в департаменте говорили «Известиям», что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО конкретного гражданина не являются персональными данными. Там также напоминали, что за непредоставление информации о сотрудниках предусмотрена административная ответственность.

Купировать вирус

Чтобы не допустить дальнейшего увеличения масштабов пандемии, в столице и вводятся требования по предоставлению работодателями данных о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим, пояснил партнер и директор «Интеллектуального Резерва» Павел Мясоедов. Это связано с некоторыми трудностями для компаний, но все же лучше, чем полноценный локдаун, полагает он. Ведь никто не хочет допускать новых потерь для бизнеса и экономики, но и рисковать здоровьем москвичей в такой ситуации тоже нельзя, считает эксперт.

Ключевая проблема указа в том, что он игнорирует положения федерального законодательства (как трудового, так и в сфере персональных данных), возлагая на компанию обязанность предоставлять информацию о сотруднике, отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Этих данных у работодателя быть не должно по причине их избыточности, ведь информацию по большей части можно получить лишь с согласия гражданина.

Кроме того, у компании нет правовых механизмов принуждения сотрудника к согласию, поскольку по закону о персональных данных оно должно даваться свободно, указывает Александр Журавлев. Не все работодатели готовы идти на нарушение федерального закона, особенно когда организация заботится о своей репутации, а бизнес предполагает доверие со стороны работников и потребителей. Комиссия готовит обращение в государственные органы с подробными описаниями проблемы и судебной практики по аналогичным вопросам, а также просьбой изменить положения указа, сообщил Александр Журавлев.

Осенний сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Большая часть данных, содержащихся в указе мэра, и так есть у работодателя, равно как и право их предоставления третьим лицам, говорит владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Ведь фирмы предоставляют эти данные в банки, фонды, налоговые органы, и, соответственно, имеют согласие работника на обработку этих персональных данных.

Сотрудник в принципе не обязан оставлять свой личный номер — ему может выдаваться корпоративный телефон, считает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Предоставление данных по транспортным картам также избыточно, отметил Павел Катков. В любом случае, принятые столичными властями меры лучше, чем полное закрытие офисов и введение цифровых пропусков, считает он.

Требования из указа мэра Москвы не очень эффективны, но при этом создают ощутимые сложности для работодателей, считает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Поэтому, считает он, столичным властям стоило бы сосредоточиться не на сборе данных от компаний, а на контроле за соблюдении мер безопасности, которые препятствуют распространению коронавируса. Речь в том числе о карантине граждан, которые могут быть заражены, ношении масок и перчаток, дезинфекции при оказании различных услуг населению.