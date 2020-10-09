Паранормальное выявление: летальность от COVID объяснили проблемами диагностики

Суточная статистика смертности от коронавируса приблизилась к пиковым показателям первой волны пандемии. Причем рост числа летальных исходов начался одновременно с подъемом заболеваемости COVID-19. Вирусологи считают, что это может говорить о низкой выявляемости инфекции на ранних стадиях, а также о недостаточно эффективном лечении. Если весной и в начале лета пики смертельных случаев отставали от «свечек» по заболеваемости на две с половиной недели, то теперь разница между ними — всего пара дней. Самая сложная ситуация сложилась в Москве, поэтому власти города ввели частичную «удаленку» для работающих жителей и обязали руководство предприятий еженедельно отчитываться о соблюдении этой меры. О введении пропускного режима в городе пока речь не идет. Однако руководители организаций, как их сотрудники, предполагают, что следить за ними будут не менее строго — власти города уже запросили номера телефонов тех, кто теперь обязан работать из дома.

Бок о бок

В четверг, 8 октября, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил о 191 смерти от COVID-19. Накануне, 7 октября, в ежедневном отчете фигурировала цифра 202. Летальность вплотную приблизилась к пикам первой волны — 29 мая инфекция унесла 232 жизни, 10 июня и 1 июля — по 216.

Ранее «Известия» писали о том, что максимальных показательной весны почти достигла и суточные данные о заболеваемости. Вирусологи считают это негативным сигналом.

— Тревожный признак — рост смертей вслед за увеличением числа случаев. Например, в Европе во вторую волну заболеваемость выше, а смертность значительно ниже. То же наблюдается в США и Израиле. Это говорит о том, что там чаще выявляются легкие случаи, а лечить, возможно, стали лучше, — заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев. — Не исключено, что у нас легкие случаи сейчас выявляются хуже, чем весной. Заболевание чаще обнаруживается на тяжелых стадиях — отсюда и высокая смертность.

Паранормальное выявление1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом, по мнению вирусолога, в первую волну в России была создана одна из лучших в мире систем выявления легких случаев: смертность отставала от заболеваемости примерно на 17 дней. В других странах задержка была в лучшем случае 14 дней. А в менее развитых, например, в Мексике — шесть дней.

— Сейчас у нас, по крайней мере в Москве, эта задержка составляет всего несколько дней, — отметил Александр Лукашев.

Вакцинолог Евгений Тимаков видит причину динамики смертности в другом.

— С лета в больницы направляются в среднетяжелом, тяжелом состоянии. Конечно, процент летальности среди госпитализированных будет больше, — считает он.

При этом, как выяснили «Известия», некоторым пациентам сложно добиться даже взятия теста на коронавирус.

— Где-то 24 сентября мы с мужем заболели — думали, обычная простуда, вызвали врача из медцентра. Коронавирус он не поставил, на тест нас не отправил, прописал лечение с антибиотиками. Но улучшений не было, и 27 сентября мы самостоятельно сдали тест на коронавирус, — рассказывает жительница подмосковного города Орехово-Зуево Елена Нечаева (фамилия изменена по просьбе героини). — Он оказался положительным, результаты пришли 29 сентября.

На этом всё и закончилось — врач прописал Елене с мужем дополнительный антибиотик только после того, как она позвонила ему сама и сообщила о результатах анализа. Из больницы, где пара сдавала тесты, им тоже никто не позвонил. В итоге Нечаевы оказались предоставлены сами себе.

Учительница из Москвы, пожелавшая остаться неназванной, рассказала похожую историю.

— У моего отца подскочила температура. В поликлинике ему поставили диагноз «трахеит», прописали лекарства от кашля, — сообщила она «Известиям». — Температура не падала. Вызвали врача через пару дней, он сказал: «Ну что вы, при трахеите так бывает». Но прописал антибиотики. В субботу на той же неделе папу увезли на скорой в больницу, потому что в итоге это оказался COVID-19, обернувшийся двусторонней пневмонией с одышкой и гноем в легких.

Паранормальное выявление2 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Депздраве Москвы «Известиям» сообщили, что при наличии симптомов ОРВИ, а также если пациент находился в контакте с заболевшим забор биологического материала для тестирования может быть сделан на дому. В поликлиниках открыта запись на анализы методами ПЦР (мазок) и по крови (ИФА) на две недели вперед. В КТ-центры пациенты поступают по направлению врача, по скорой, а также самотеком. Но нагрузка на них растет — сейчас она уже составляет 70%. Поэтому лучше приходить на прием по записи.

В департаменте подтвердили, что растет не только количество новых случаев коронавируса (более 3 тыс. человек ежедневно), но и число людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме — более 1,5 тыс. человек в сутки.

Абонент доступен

В связи с осложнившейся эпидемической ситуацией власти Москвы распорядились перевести не менее 30% сотрудников городских организаций на удаленную работу. Работодателей обязали еженедельно отчитываться о выполнении этого указа, предоставляя информацию об отправленных по домам сотрудниках. Данные надо будет отправлять по форме из приложения к указу. В числе пунктов, которые необходимо заполнить — номера мобильных телефонов работников, номера их машин, данные транспортных и социальных карт. Сбор этой информации начнется уже в понедельник, 12 октября. Обязанность проводить его возложена на Объединение административно-технических инспекций Москвы.

Распоряжение мэра взволновало людей, работающих в столице — многие из них опасаются штрафов за передвижение по городу. А вот работодателей беспокоит вопрос правомерности предоставления данных сотрудников третьим лицам.

В юридическом сообществе отмечают, что требование передать городским властям номера мобильных телефонов можно расценить как нарушение законодательства о персональных данных.

— Цифры телефона сами по себе не содержат информацию, однако по номеру можно проследить его владельца. Согласно письму Минкомсвязи России от 07.07.2017 N П11-15054-ОГ, абонентский номер, зарегистрированный на сотрудника (не на компанию), является персональными данными. За передачу такой информации без разрешения работодатель может быть оштрафован, — пояснила «Известиям» ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

Паранормальное выявление3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

А вот номера автомобилей и транспортных карт персональными данными не являются. По словам юриста, при желании сообщать эти сведения работник не обязан.

— Как следует из приложения к указу мэра № 97-УМ от 6 октября 2020 года, кроме телефона, все остальные сведения идут с пометкой «при наличии». Работодатель не обязан проверять их наличие, если сотрудник откажется предоставлять такие сведения, — считает Ирина Михеева.

Юрист уверена, что номера телефонов нужны, чтобы отслеживать передвижения сотрудников и привлекать к ответственности работодателей за несоблюдение квоты по переведенным на удаленку.

Для передачи номера сотрудника третьим лицам работодателю необходимо получить согласие, заявил «Известиям» и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. У многих при заключении трудового договора этот пункт не предусмотрен. По его словам, большинство кадровых отделов сейчас вынуждены будут в срочном порядке оформлять эти согласия. И тут возникает вопрос: что делать в случае отказа сотрудника — ни уволить, ни лишить его премии за такое нет никаких оснований.

Александр Хуруджи также отметил и риски попадания личных данных в открытый доступ — о подобной ситуации уже сообщалось весной во время оформления пропусков.

Получить ответы на возникшие вопросы по телефону горячей линии Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы работодателям не удается. В этом лично убедились «Известия»: звонок сбрасывается после набора номера, а других контактов у ОАТИ не имеется.

Запрос в Объединение был переадресован курирующему его Департаменту информационных технологий. Там подтвердили, что сведения о сотрудниках можно отправить только в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru. Сервис для подачи этих сведений будет запущен 9 октября.

Паранормальное выявление4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО конкретного гражданина не являются персональными данными, заявили «Известиям» в департаменте, напомнив, что за непредоставление информации о сотрудниках предусмотрена административная ответственность.