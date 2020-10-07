Антикоронный номер: аптеки продали уже более 500 упаковок фавипиравира

С момента старта аптечных продаж «Арепливира» и «Коронавира» — препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира — россияне купили более 500 упаковок, сообщили «Известиям» аналитики фармрынка. И это — несмотря на то что минимальная отпускная стоимость этих лекарств составляет 11 550 рублей. В конце октября в аптеках появится третий подобный препарат — «Авифавир». С его приходом начнется снижение цены на антиковидные средства, уверены отраслевые специалисты. При этом, как утверждают в одной из аналитических компаний, розничные продажи препаратов фавипиравира начались задолго до 21 сентября — даты официального запуска реализации этих средств через аптеки. Еще летом было продано не менее 132 упаковок. Эксперты отмечают, что препараты этого ряда могут вызывать тяжелые побочные эффекты, поэтому решение об их розничной продаже обосновано только при строгом соблюдении рецептурной формы отпуска лекарств.

Загадочная история

Российские препараты прямого действия на COVID-19 «Арепливир» и «Коронавир», созданные на основе фавипиравира, официально начали продавать в аптеках 21 сентября. Ранее Минздрав разрешил применять их для амбулаторного лечения больных с коронавирусом. Регистрационные удостоверения препаратов были изменены, и оба лекарства разрешили реализовывать в том числе в аптеках. Третий российский препарат этого ряда — «Авифавир» — в розницу пока не поступил.

Антикоронный номер Заведующая одной из аптек Ольга Панина раскладывает упаковки с отечественным противовирусным препаратом для лечения COVID-19 «Авифавир» на основе японского препарата фавипиравир, который производится на предприятии группы компаний «ХимРар» Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков

При этом, как сообщили «Известиям» в аналитической компании «Альфарм», розничные продажи препаратов фавипиравира начались еще летом.

— Гонка отечественных производителей в этом направлении началась. Эти препараты появились в госреестре с мая. Мы видим их розничные продажи с июня: тогда аптеками было продано не менее двух упаковок, в июле — не менее 23, а в августе — 107. Таким образом, «Авифавир» появился в гражданском обороте с июня, а «Арепливир» и «Коронавир» — с июля, — заявили в «Альфарм».

Согласно базе данных мониторинга аптечных продаж компании, средняя отпускная цена упаковки препарата на основе фавипиравира в июле составила 17 тыс. рублей.

Антикоронный номер Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 «Фавипиравир» на производственных мощностях предприятия группы компаний «ХимРар» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Известия» направили запросы производителям всех трех лекарств с просьбой разъяснить эпизоды аптечных продаж летом. В «ХимРар» (производителе «Авифавира»), «Р-Фарм» (производителе «Коронавира») и «Промомеде» (производителе «Арепливира») эту информацию опровергли.

— У нас нет контрактов с аптечными сетями, и отгрузки в них «Авифавира» мы не производим, — подчеркнул, в частности, представитель «ХимРар».

Антикоронный номер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В «Альфарм», однако, настаивают, что зафиксировали случаи аптечных продаж летом.

— Как правило, аналитические агентства берут агрегированные данные с онлайн-касс, — отметил член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столички» Евгений Нифантьев. — Поэтому сразу можно предположить два варианта. Первый — ошибка в написании или расшифровке чека. Второй — нельзя исключить, что несколько аптек в стране нарушили правила отпуска и реализовали препарат пациенту для применения в амбулаторных условиях в тот период, когда он был разрешен к применению только в стационарах. При желании это можно проверить и выяснить.

Третья причина, как пояснил «Известиям» еще один источник, знакомый с ситуацией на фармрынке, может скрываться и в конкурентной борьбе между компаниями.

Не дороже денег

С начала официального старта продаж, на неделе с 21 по 27 сентября было реализовано около 210 упаковок «Арепливира» и порядка 270 упаковок «Коронавира», сообщили в DSM Group. Продажи осуществлялись по всей России, при этом основной объем приходится пока на столичный регион (более 90%).

3 октября власти Москвы приняли решение, что амбулаторные пациенты должны получать новые противовирусные препараты бесплатно. В депздраве столицы не ответили на вопрос «Известий», раздают ли уже участковые врачи такие лекарства пациентам.

Антикоронный номер Препарат «Арепливир» и тест на коронавирус в московской аптеке Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Средняя стоимость «Арепливира», по данным DSM Group, — 12 667 рублей, а «Коронавира» — 12 370 рублей.

В конце октября в аптеках может появиться «Авифавир», сообщили «Известиям» в «ХимРар». Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» перед началом розничных продаж препарата «Авифавира» обещали снизить его стоимость на 30% по сравнению с конкурентами.

С выходом в аптеки «Авифавира» стоимость противоковидных препаратов начнет снижаться, уверен Евгений Нифантьев. «Коронавир» (50 таблеток) появился после «Арепливира» (40 таблеток) и цена на него ниже — 11 550 рублей против 12 320 рублей за упаковку. Когда выйдет третий препарат, цена на него должна быть ниже аналогов, считает эксперт.

— Препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир в ближайшее время будет включен в список ЖНВЛП. Причем, по инициативе комиссии Минздрава через прямое обращение в правительство — поскольку заболевание актуальное, важно лекарственное обеспечение широких слоев населения. Таким образом, государство будет регулировать цену, — рассказал «Известиям» главный исполнительный директор «Промомед» Андрей Младенцев.

Антикоронный номер Противовирусный препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков

Прецедент закупки властями Москвы препарата для бесплатного лекарственного обеспечения столичных пациентов с подтвержденным COVID-19 может стать примером для других российских регионов, считают в «Р-Фарм».

Сейчас эта компания в партнерстве с РХТУ имени Менделеева прорабатывает возможность полного синтеза в России фармацевтических субстанций для производства фавипиравира, что позволит существенно снизить себестоимость и конечную цену на препарат в аптеках.

Только по рецепту

Эффективность фавипиравира сомнений не вызывает, она была подтверждена и в России, и за рубежом, отметил директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

При этом, по его словам, пока нет точного понимания эффекта в зависимости от срока и тяжести заболевания, оптимального режима применения, соотношения «риск-польза» и экономической целесообразности применения препарата у разных групп больных. Регистрация позволяет проводить эти исследования в рабочем режиме, считает Александр Лукашев.

— Препарат может вызывать значительные побочные эффекты, поэтому применять его самостоятельно, без контроля врача крайне не рекомендуется, — подчеркнул вирусолог.

Антикоронный номер Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 «Фавипиравир» на производственных мощностях предприятия группы компаний «ХимРар» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Известия» запросили депздрав Москвы на предмет порядка назначения фавипиравира пациентам, проходящих лечение на дому. Ответ оперативно предоставлен не был.

— Продажи в аптеках оправданы. Но эти продажи должны быть добросовестными, препараты необходимо отпускать исключительно по рецепту, — отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, побочные эффекты от этих лекарств могут быть довольно серьезными, препарат оказывает значительную нагрузку на печень.

— Действительно, в России сложилась негативная традиция, когда рецептурные лекарства при желании можно приобрести без рецепта врача, чаще всего это касалось антибиотиков, — отметил глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев. — Причиной этому является высокая цена на такие препараты, а аптеки не желают упускать такую прибыль.

Последние годы контроль за деятельностью аптек был существенно усилен, однако факты продажи лекарств без рецептов сократились несильно, подчеркнул он. А принимая во внимание стоимость лекарств от коронавируса, существует большая вероятность того, что они будут отпускаться без рецепта всем желающим, предположил эксперт.