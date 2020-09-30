Выписки из мертвого дома: Минфин хочет расширить доступ к данным о смерти

Федеральная служба судебных приставов, Минцифра и нотариусы могут получить доступ к данным о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Информацию о подготовке такого законопроекта «Известиям» подтвердили в Минфине. В пояснительной записке к документу (есть в распоряжении редакции) говорится, что нововведение позволит этим структурам «более эффективно выполнять свою работу», а также блокировать аккаунты умерших на сайте госуслуг, чтобы ими не могли воспользоваться мошенники. В Госдуме к документу отнеслись неоднозначно и предложили министерству предоставить гарантии, что утечек этих персональных данных не произойдет. Эксперты считают инициативу логичной: по их мнению, она позволит решить проблему «мертвых душ», информацией о которых зачастую пользуются в корыстных интересах.

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Как выяснили «Известия», Минфин подготовил поправки в статью 13.2 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Ими ведомство предлагает расширить перечень лиц, которым предоставляются данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.

Текст документа имеется в распоряжении «Известий». Согласно нему, ведомство предлагает наделить таким правом Федеральную службу судебных приставов, оператора единой системы нотариата — Федеральную нотариальную палату и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Выписки из мертвого дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В каждом случае Минфин приводит свою аргументацию, по какой причине ведомство необходимо включить в специальную «широковещательную рассылку». Например, получение такой информации судебными приставами значительно ускорит процесс прекращения исполнительного производства в отношении умерших должников, — объясняется в пояснительной записке к законопроекту.

Предоставление данных оператору единой системы нотариата позволит оперативно прекращать доверенности нотариусов, выданные им при жизни граждан. Как уточняет Минфин, речь может идти в том числе об операциях, связанных с наследством или имуществом. «Факт прекращения действия доверенности в связи со смертью доверителя в настоящее время не учитывается. В связи с чем имеет место совершение юридически значимых действий, в том числе сделок, распоряжение денежными средствами, по доверенности, которая не отменялась доверителем, но прекратила свое действие в связи с его смертью, что не обеспечивает стабильность гражданского оборота», — поясняется в документе.

Что касается Минцифры, то это ведомство, узнав данные о смерти россиян, получит право оперативно ограничивать доступ к учетной записи пользователей на портале Госуслуг. «В случае смерти физического лица учетная запись и соответственно доступ на Единый портал государственных и муниципальных услуг могут остаться открытым, что может повлечь за собой риски неправомерного использования содержащихся на ЕПГУ сведений и совершения мошеннических действий с учетной записью умершего», — объясняют авторы законопроекта.

В пресс-службе Минфина разработку документа подтвердили. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, сейчас Федеральная служба судебных приставов и Федеральная нотариальная палата получают информацию о государственной регистрации смерти из ЕГР ЗАГС по запросу, что в некоторых случаях недостаточно для «своевременного и оперативного исполнения функций и полномочий соответствующих органов».

— Оптимизация получения необходимых сведений, предусмотренная законопроектом, позволит ускорить процесс прекращения исполнительного производства, сократить расходы на его ведение, а также не допустить фактов мошенничества с доверенностями, прекратившими свое действие в связи со смертью доверителя, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Предоставление доступа к ЕРГ ЗАГС Минцифре, как оператору ЕСИА (системы, обеспечивающей предоставление госуслуг в электронной форме), в свою очередь, позволит оперативно решать вопрос об ограничении неправомерного доступа к учетной записи умершего в указанной системе в целях обеспечения защиты содержащихся в ней персональных данных и недопущения фактов совершения мошеннических действий с учетной записью умершего.

В министерстве отметили, что принятие законопроекта даст возможность минимизировать личный контакт служб с населением, что особенно актуально в период распространения коронавируса, поскольку в настоящее время — пусть и в отдельных случаях — граждане все еще вынуждены лично уведомлять о смерти родственников.

— Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования с заинтересованными органами, по итогам которых он будет направлен на рассмотрение в правительство, а уже после — внесен в Госдуму. Сроки принятия законопроекта будут зависеть от хода его рассмотрения на указанных этапах, — уточнили в пресс-службе Минфина.

«Сегодня одним, завтра другим»

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов в разговоре с «Известиями» поддержал инициативу и допустил, что она может быть принята.

— С точки зрения исполнительного производства меры, предложенные Минфином, правильные. Думаю, этот документ можно поддержать, так как он повысит качество работы этих органов, но первичная информация все равно должна поступать в ЗАГС, — заявил парламентарий.

Выписки из мертвого дома Фото: Depositphotos

А вот в оппозиционных фракциях отнеслись к законопроекту неоднозначно.

— Эту инициативу нужно серьезно обсудить, все-таки речь идет о персональных данных. Лично мне кажется, что разрешать доступ к той или иной информации должен сам человек или его родственники. Сегодня мы разрешим одним, завтра другим. Нельзя эту информацию размещать в интернете, лучше лично с человеком встретиться и все узнать, — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего востока Николай Харитонов.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, напротив, ничего критического в законопроекте не увидел.

— Это очень правильные меры, их давно нужно было принять. Это повысит качество гражданского оборота и будет препятствовать мошенническим действиям, — пояснил «Известиям» депутат.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил «Известиям», что предложение Минфина «звучит очень красиво», но нужны гарантии, что в случае расширения доступа к этим персональным данным не будет их утечек.

— На первый взгляд, это очень правильно. Например, нотариусам нужен доступ к такой информации, чтобы не совершить сделку с человеком, который уже умер. Таких случаев, когда через черных риелторов уходят квартиры, очень много. Это нужно и судебным приставам, чтобы не тратить свои силы на умершего гражданина. Но, к сожалению, у нас в обществе большое недоверие к любому расширению доступа к персональным данным — мы видим, что можно купить любую базу, — пояснил депутат.

В «Единой России» «Известиям» пообещали изучить и дать оценку законопроекту, когда он поступит в Госдуму.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал законопроект логичным. По его словам, широко известны факты, когда родственники продолжают получать пенсии и другие выплаты за умерших людей. Зачастую на них оформляются автомобили и совершаются сделки с недвижимостью, а порой они даже голосуют на выборах. Поэтому существование в России «мертвых душ» — реальная проблема, которую нужно решать, подчеркнул эксперт.