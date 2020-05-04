Онлайн из крематория: как хоронят россиян во время коронавируса

Из-за пандемии коронавируса организация похорон в России претерпевает существенные изменения. Пышные процессии запрещены, а в последний путь умершего провожают лишь самые близкие. Ситуация различается в зависимости от региона. В Москве ограничения более строгие: кладбища закрыты для посещений, да и сами москвичи не рискуют лишний раз выходить из дома. Популярность приобрел еще недавно казавшийся неуместным формат онлайн-трансляций с похорон. Только за прошедшие две недели услугой в Москве воспользовались более 3 тыс. человек. Их организовали для того, чтобы максимально уменьшить число присутствующих на похоронах. О том, как проходят похороны в период распространения коронавирусной инфекции, — в материале «Известий».

В самом узком кругу

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, людей, умерших от COVID-19, должны хоронить в закрытых гробах. Открывать их во время прощания категорически воспрещается. Документы, связанные с организацией похоронного процесса, разнятся от региона к региону. Наиболее строгие ограничения действуют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, которые находятся в числе субъектов, наиболее пострадавших от распространения вируса.

Количество родственников, которым разрешено присутствовать на похоронах, также остается на усмотрение субъекта, но всё же окончательные рекомендации выносит руководство крематория или морга, рассказала «Известиям» исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

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— Были введены ограничения по количеству прощающихся, которые могут быть допущены на церемонию. Конкретные цифры зависят от решения субъекта, везде они разные. Обычно их называет организатор прощания, крематорий например. Всем присутствующим выдают маски. Жестких ограничений и единого документа, регулирующего порядок проведения похорон по всей стране, у нас нет. Есть распоряжение хоронить умерших от COVID-19 в закрытом гробу, — пояснила Андреева.

По ее словам, родственникам психологически тяжело из-за невозможности увидеть тело покойного, однако никаких скандалов на этой почве не возникает: люди с пониманием относятся к текущей ситуации . Появление онлайн-трансляций стало определенным выходом из ситуации в связи с тем, что люди ограничены в перемещениях по стране и родственники из других регионов иногда физически не могут попасть на похороны.

— Людям, конечно, тяжело из-за того, что невозможно провести традиционный обряд прощания. Это влияет на стадии переживания горя, в обряде прощания заложен колоссальный терапевтический смысл. К сожалению, сейчас не дают выбирать, но люди относятся с пониманием, не устраивают никаких скандалов. Пожилые люди сами не готовы лишний раз рисковать. Многие крематории запустили онлайн-прощания, когда можно посмотреть в режиме реального времени или получить запись. К этому можно относиться по-разному, но это востребованная услуга. Особенно в текущей ситуации, когда люди не могут приехать из другого города или боятся подвергать себя опасности выходом на улицу, — добавила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев.

На похороны приходят только самые близкие, а друзья и коллеги могут дистанционно прислать венок или цветы.

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— В среднем раньше на похороны приходило человек 30–40, сейчас число присутствующих сократилось в три раза. Это связано с ограничениями на передвижение и возрастными ограничениями, невозможностью организовать поминки. Люди соблюдают необходимую дистанцию в 2–3 метра друг от друга, принуждать их к этому какими-то указами — совершенно лишнее. Все и так понимают, как нужно себя вести. Толпы не собираются. За дезинфекцией следят сотрудники, занимающиеся организацией похорон. Во время прощания иногда случаются непредсказуемые ситуации. Но как запретить матери, которая прощается с ребенком, подойти к телу? Всё зависит от профессионализма организатора, который в какой-то момент поможет минимизировать риски , — подчеркнула Андреева.

Цинковые ящики

Родственники людей, умерших от коронавируса, имеют право провести похороны по гарантированному перечню и тем самым снизить свои затраты на организацию. Тело нельзя бальзамировать, и, согласно рекомендациям, предпочтительным способом погребения является кремация. В Санкт-Петербурге некоторое время действовала рекомендация хоронить умерших от COVID-19 в цинковых гробах, но вскоре были выпущены новые уточнения и такая необходимость была отменена.

— Так произошло из-за отсутствия внятной информации о новом вирусе и возможных последствиях захоронений без цинка. Цинк сам по себе дороже, и это дополнительные расходы, которые оказались нецелесообразными, — уточнила исполнительный директор СПОК.

Аналогичные меры вводились в Оренбурге, рассказала юрист ритуальной области Елизавета Потёмкина.

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— В императивном порядке было указание хоронить умерших от коронавируса только в цинковом гробу. Там вышла ситуация, что цинк производит только одно предприятие в городе. В итоге добились, чтобы разрешили хоронить людей в обычном плотно закрытом гробу. В Москве никаких указаний хоронить именно в цинке не было, — пояснила Потёмкина.

Похороны людей, умерших от коронавируса, регулируются на федеральном уровне, распоряжение Роспотребнадзора. Похоронное дело регулируется не отдельным органом, а указами нескольких ведомств — Роспотребнадзора, Минстроя и Минздрава .

— Все, кто взаимодействует с гробом и телом умершего от COVID-19, обязаны быть в защитном костюме. В том числе копальщики могил. Есть негласное распоряжение о том, что должно быть не более 10 человек на похоронах. Если приходит больше, то запускают маленькими группами, чтобы не было одновременного скопления толпы в прощальном зале. В Новосибирском крематории стулья, например, расставлены с соблюдением безопасной дистанции. В Москве за этим следят очень жестко, — рассказала Потёмкина.

Очередь из катафалков

В Москве избежать большого скопления на кладбищах помогает то, что территории огорожены заборами и их можно физически закрыть. В регионах попасть на кладбище возможно из-за отсутствия ограждений, также нет и пропускного режима, поэтому принципиальных отличий в организации похорон пока нет , пояснил глава группы компаний «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов.

— В Москве ситуация складывается совершенно иначе, чем в Твери или Калуге. На въезде очереди из катафалков, пускают по одному, нет никаких пышных процессий. Как правило, на похоронах присутствуют только самые близкие родственники, редко больше пяти человек. Стараются максимально соблюдать элементарные правила: средства защиты, дистанция. Есть конечно исключения, когда сбиваются в кучу, обнимаются и целуют умершего в лоб. По факту запретов на эти действия нет, только рекомендации. Всё базируется на здравом смысле, — отметил Болтунов.

Впрочем, самодисциплины хватает не всем. В Якутии женщина с подтвержденным коронавирусом нарушила условия изоляции, чтобы попасть на похороны. После того как об этом стало известно, на инфекцию начали проверять 60 человек, которые контактировали с ней.

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Работа похоронных агентов в период пандемии не претерпела изменений, однако в столице ряд сотрудников отказался работать, чтобы уйти в режим самоизоляции. Конфликтные ситуации возникают из-за ограниченного количества средств защиты, которые для сотрудников ритуальных агентств — необходимое условие работы . Всё более популярным становится дистанционное оформление услуг по организации похорон, а оплату стараются проводить через безналичные платежи .

— Раньше дистанционные услуги были непопулярны, но из-за коронавируса ситуация изменилась. Люди наконец начали оформлять похороны в интернете и не боятся этого. Понимают, что похороны — это такая же услуга, как заказ в интернет-магазине. Раньше страх заказывать через интернет был связан с боязнью обмана. Сейчас, видимо, коронавируса боятся больше. Есть рекомендация оплачивать картой, и наличными пользуются гораздо меньше. 90% похорон оплачены картой или переводом, — добавил глава «Ритуал-Сервиса».

Дополнительные сложности в работе ритуальных служб возникают из-за постоянно обновляющихся рекомендаций о том, как хоронить умерших от COVID-19.

— Мы столкнулись с тем, что в регионах рекомендации о том, как организовать похороны людей, умерших от коронавируса, постоянно дополняют. Нет единых форматов. Все рекомендации ведомств имеют несколько редакций, и возникает ситуация, когда один морг работает по рекомендациям шестой версии, а другой в том же городе — в первой версии. И каждый подготавливает тела по-своему. В Москве методы санобработки наиболее строгие, — уточнил Болтунов.

Всемирная организация здравоохранения не сформулировала конкретных рекомендаций о том, разрешено ли хоронить умерших от COVID-19 в открытом гробу. В исходящих документах ВОЗ говорится о необходимости соблюдать повышенные меры осторожности при обращении с телом и захоронении. Сотрудникам похоронных домов и моргов советуют строго проинструктировать присутствующих о том, чтобы они не прикасались и не целовали тело умершего.

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— Недавно разговаривал с другом. У него в Сан-Франциско похоронный дом. Там нет запрета похорон в открытом гробу, они даже тела бальзамируют. У них есть рекомендации не делать этого, но если уж делать, то с соблюдением дополнительных мер предосторожности. В соответствии с рекомендациями они на несколько дней оставляют тело в холодильнике и потом начинают работать. Если семье непринципиально, то рекомендуют кремацию или закрытый гроб. В России кремация тоже предпочтительнее, чтобы минимизировать возможное воздействие на окружающую среду, — резюмировал глава «Ритуал-Сервиса».

Отпевание и регламенты

Москвичи испытывают сложности в оформлении документов из-за смерти близких. Связано это с тем, что в системе пропусков нет отдельного пункта о сборе необходимых свидетельств и заключений для похорон, рассказал представитель профсоюза работников ритуальных служб города Москвы Антон Авдеев. Двух длительных поездок за неделю не хватает для того, чтобы собрать все необходимые документы для организации похорон. Сделать это могут и агенты, но за это предусмотрена отдельная плата, позволить себе эти услуги могут далеко не все.

— При получении медицинских свидетельств люди толпятся на узком пространстве. Они не могут узнать о готовности справки по телефону, нужно приезжать лично и спрашивать, когда будет произведено вскрытие. Родственникам нужно ездить на дальние расстояния не два раза за неделю, а больше. Как минимум нужно четыре поездки, и всё это попадает под категорию не медицинских, а иных целей. Лимит пропусков заканчивается, а оформлять документы нужно. Во время ожидания все стоят на улице вне зависимости от погоды за окном. Особенно трудно хоронить родных пожилым людям, они не могут сделать себе предзапись на регистрацию смерти. Тот, кто может, резервирует онлайн, но нужно успеть поймать окно записи, а это очень непросто. Я очень надеюсь, что появится отдельная вкладка, разрешающая перемещение по городу для сбора документов по организации похорон, — рассказал Авдеев, добавив, что время сбора документов для похорон существенно увеличилось.

к6 Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Из-за ограничения доступа в московские храмы священники сами выезжают на отпевание. В регионах храмы открыты, но есть рекомендации минимизировать посещения, поэтому отпевают усопших в стандартном режиме .

— Не вижу проблем сейчас проводить отпевание на кладбище или на улице возле храма. Но категорически переживаю из-за отпеваний внутри моргов и инфекционных больниц. Вызывает глубокое беспокойство отпевание в закрытых помещениях: не проблема делать это на улице или во дворах церкви, — уточнил представитель профсоюза работников ритуальных служб.

Главный врач и директор больницы Московской патриархии имени святителя Алексия Алексей Заров рассказал, что к ним привозят на отпевание умерших от коронавируса священников, монахов и монахинь.

— По приказу департамента прощание должно происходить в закрытом гробу и во время отпевания гроб не открывают. В Москве есть морги, где происходит вскрытие тел и их дезинфекция. Мы принимаем тела уже после этого и проводим повторную обработку. С соблюдением всех мер предосторожности священника облачают и проводят отпевание в соответствии с приказом департамента здравоохранения. Патологоанатомическое отделение нашей больницы находится в часовне: после облачения батюшки стоят в нашей часовне и отпевают там же. Поэтому у нас есть возможность сделать всё в одном здании. Отпевает один священник, еще в помещении находится певчий, больше никого не пускают, — добавил Заров.