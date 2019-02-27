Могильный платеж: криминальная составляющая кладбищенского бизнеса

Самарские специалисты по ритуальным услугам трепещут от начатых тотальных проверок — по крайней мере если верить официальным источникам. Причина — скандальный инцидент с появлением гроба на площади Славы, у здания областного правительства. Между тем ситуация обрастает головокружительными подробностями и всё больше напоминает битву компроматов между игроками едва ли не самого коррумпированного рынка услуг. Причем, несмотря на очевидность факта воспрепятствования погребению человека, виноватыми в истории пытаются сделать тех, кто пытался помочь бедной, во всех смыслах, женщине. «Известия» узнали, как и кто препятствуют бюджетным похоронам, а также вспомнили случай противодействия погребению, до боли напоминающий самарскую историю.

Наедине с бедой

Жуткую, иначе не назовешь, импровизированную акцию устроила на площади Славы в Самаре жительница Тольятти Анна Плотникова. Она была вынуждена взять на себя похороны бывшего гражданского супруга, скончавшегося в столице региона.

Валерий Манеев прожил с женщиной около года, у них родилась общая дочка, но потом они расстались. Они редко поддерживали связь, но отец встречался с ребенком. О смерти бывшего сожителя Анна узнала не сразу. Ей объяснили, что хоронить тело некому и, если труп останется невостребованным, его предадут земле в санитарном мешке и зароют под табличкой с номером.

«Я подумала, у меня дочь [от Манеева], она меня спросит, где папа похоронен. Что я ей скажу?» — рассказала телепередаче «Прямой эфир» Плотникова. Она оставила ребенка у родных и отправилась из Тольятти в Самару.

Ритуал_1 Гроб с телом Валерия Манеева около здания правительства Самарской области Фото: РЕН ТВ

В ритуальном агентстве, куда первоначально обратилась Плотникова, с нее потребовали 50 тыс. рублей за похороны. Таких денег у нее не было, тогда она обратилась к конкурирующей фирме — индивидуальному предпринимателю Алексею Воробьеву.

«19 февраля поступил звонок [от Плотниковой] о помощи. Она приехала ко мне в офис и объяснила ситуацию. <...> Стало жалко человека. Согласился выполнить работу за 8 тыс. рублей», — говорит Воробьев.

«Кладбище Рубежное у нас считается открытым, и на этом кладбище может быть захоронен любой человек. Неважно, откуда покойный — из Самары, Сызрани, хоть откуда. Мы имеем полное право похоронить человека там. <...> Мы столкнулись с монополизмом, нам стали препятствовать: в выдаче направления на кладбище, в проезде на территорию кладбища. Какие-то люди приезжают в морг, пытаются забрать тело покойного, приезжают на кладбище, угрожают. Не только мне, но и сотрудникам полиции», — заявил Воробьев.

В подтверждение слов предпринимателя были опубликованы несколько видеороликов, на которых неизвестные в масках мешают рыть могилу для Манеева. Есть и видео, где охранник со ссылкой на руководство отказывает в проезде катафалку.

К проблемной ситуации подключился депутат муниципального района Красноярский Азат Туймасов. Который, к слову, также имеет отношение к ритуальному бизнесу.

«Ко мне обратился предприниматель Воробьев, чтобы придать огласку тому беспределу, который происходит на муниципальных кладбищах», — говорит депутат.

Ритуал_2 Анна Плотникова Фото: youtube.com

После вызванного постом Туймасова в интернете скандала одно из ритуальных агентств согласилось похоронить тело Манеева бесплатно. Плотникова воспользовалась предложением, и вскоре тело ее гражданского супруга нашло последний покой в поселке Мирный.

А со спортивными парнями с масками на лицах у места предполагаемого захоронения, которые не давали работать землекопам, ситуация складывается странная: никто не может объяснить, кто они и откуда взялись на кладбище. Заместитель главы Самары Александр Андриянов после скандала заявил, что похоронам на городском кладбище власти города и подконтрольные им организации не препятствовали.

«Мы ответственно заявляем, что во время копки [могилы] сотрудников МКУ «Ритуал», других предприятий, занимающихся оказанием похоронных услуг, на кладбище не было», — сообщил Андриянов на пресс-конференции. Он также добавил, что тело якобы привезли к кладбищу вечером, уже после закрытия. Также ему оказался неизвестен и человек, не пустивший землекопов на кладбище.

Версия ритуальщиков

Что касается других подробностей инцидента — кто не давал ввезти тело на кладбище, почему затягивали процедуру оформления, — объяснения сотрудников МКУ «Ритуал» выглядят не более убедительно. Дескать, охранник не разобрал номер на грузовике и, убоявшись террористической угрозы, действовал согласно инструкции — вот и не пропустил большегруз на территорию некрополя.

Зато представитель компании упомянул, что индивидуальный предприниматель Воробьев якобы является фигурантом сразу нескольких расследований по факту незаконных захоронений.

«У нас возбуждено в Куйбышевском районе уголовное дело по поводу 58 незаконных захоронений. К сожалению, дело пока до суда не дошло», — сообщил во время специальной пресс-конференции представитель компании Дмитрий Карпов, уточнив, что якобы «в 70% этих случаев выступал Воробьев». Позже юрист Воробьева опроверг слова Карпова.

Ритуал_3 Охрана Самарского кладбища не пропускает катафалк на территорию Фото: twitter.com/Азат Туймасов

Довольно противоречивые выводы были сделаны и региональными органами власти. Самарская губернская дума 26 февраля приняла поправки в местный закон об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за нарушение правил поведения на кладбищах и самовольное погребение. Как сообщил «Интерфакс», за копку могил и погребение останков умерших на общественных кладбищах без предоставления места для захоронения штраф для граждан составит 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200–300 тыс. рублей. Иными словами, косвенно законодатели встали на сторону кладбища.

Сложно представить себе более прибыльный и успешный бизнес, чем ритуальный, — люди умирают каждый день и так будет всегда. По официальным подсчетам, теневой оборот ритуальной сферы на 2017 год (более свежих данных нет) составляет до 150 млрд в год!

Фото: youtube.com Люди в масках препятствуют проведению похорон на Самарском кладбище

«Поэтому гиганты отрасли постоянно предпринимают попытки стать единоличными хозяевами в этой сфере в пределах района, региона. В том числе такие попытки предпринимаются на законодательном уровне. Антимонопольная служба и другие надзирающие структуры часто реагируют на такие несоответствия, но их решения не всегда исполняются», — считает собеседник «Известий», долгие годы проработавший в небольшом ритуальном предприятии в одном из регионов Центральной России.

Примеры злоупотреблений можно найти практически в любом регионе страны. Например, похожая история случилась в Калуге. 22 февраля родственники похоронили пожилого местного жителя на кладбище возле деревни Некрасовка своими силами — то есть сами вырыли могилу. Перед этим они отказались от услуг директора местного ритуального агентства «Ангел» Дениса Войде. Тогда же он им якобы пообещал, что выкопает гроб родственника. Как предполагают пострадавшие, обещание свое он сдержал. Погребение состоялось повторно, но и во второй раз гроб был выкопан, а венки и крест выброшены. Позже Войде заявил, что у семьи не имелось документов на родовую могилу и что кладбище закрыто для захоронений. Однако он утверждает, что лишь пожаловался на родственников участковому, но к могиле не прикасался. Полиция обещает разобраться в ситуации.

Кто оскверняет могилы

За полемикой о праве похоронить и бюрократией как-то незаметно на второй план уходит вопрос о неизвестных в масках. Кто те крепкие молодые люди, которые мешали хоронить несчастного Манеева землекопам? Кем были их «коллеги», дважды эксгумировавшие тело почтенного пожилого калужанина?

С юридической точки зрения эти вопросы имеют огромное значение. Например, для доказывания преступной деятельности в составе организованной преступной группы. А криминализован кладбищенский бизнес уже очень давно.

«Традиционно, еще с советских времен, на кладбища устраивались работать освободившиеся из мест заключения люди. Особенно наводнил этот рынок криминалитет в 1990-е. Кладбищенские администрации были связаны с другими коррумпированными структурами. Оргпреступности нужны были свои молчаливые люди в некрополях, а также в моргах, судебно-медицинских учреждениях для криминальных дел. Для тех же афер с квартирами, сопряженных с убийствами и так далее. В период выхода организованной преступности из тени ритуальные агентства стали не только источником огромных доходов, но и ширмой для отмывания денег», — говорит пожелавший остаться неназванным собеседник «Известий».

Так уже было

Случай в Самаре, конечно, отнюдь не первый в своем роде. Как писала региональная пресса в 2016 году, схожий скандал разразился в Волгограде. Там ритуальная служба запросила у жительницы города Татьяны Поповой деньги, но женщина настаивала на бесплатных похоронах по гарантированному перечню услуг (предусмотрен законом). Однако ей заявили, что не собираются работать даром: «Либо платите, либо покиньте частную территорию». В морге ей несколько дней не выдавали свидетельство о смерти, говорили, что не удалось провести вскрытие. Тогда женщина обратилась за помощью к депутату региональной думы Дмитрию Крылову (он известен своими критическими выступлениями в адрес ритуальщиков) и попросила у него поддержки. Как и депутат Туймасов сегодня, Крылов тогда откликнулся на просьбу помочь. Вместе они добились получения свидетельства о смерти. Но когда катафалк приехал на кладбище, охранники запретили заносить гроб на территорию, пояснив, что он не соответствует требованиям к качеству ритуальных товаров. Оказалось, что перечень таких товаров за год до событий утвердила региональная дума с подачи… руководителя ритуальной службы Ирины Соловьевой. Она тоже была избранником народа и якобы пролоббировала подзаконный акт. Когда же конкуренты ритуальщиков стали выкапывать могилу для дяди Поповой, появились многочисленные неизвестные люди (как и в самарской истории), которые бросали землю, вырытую могильщиками, обратно в яму. Но похоронить мужчину все-таки удалось — яму собственноручно вырыл депутат гордумы Крылов под наблюдением полиции.

Ритуал_4 Продажа гробов, венков и крестов на могилы в одной из компаний по оказанию ритуальных услуг Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Но вернемся к истории в Самаре. Гроб посреди главной площади города смахивает на постановку, но тот факт, что людей в регионах грабят на похоронах, никто оспорить не в состоянии. Настоящим откровением для многих стало то, что, оказывается, похоронить человека можно бесплатно. Кому же уходят в таком случае предусмотренные бюджетные деньги?

«Главное положение закона «О погребении и похоронном деле» говорит о том, что любой гражданин может быть похоронен бесплатно на любом кладбище, если оно открыто для захоронения, как в случае с Самарой. Нигде в законе не сказано, кто должен копать могилу, это могут делать хоть родственники, хоть нанятые люди. Так что предприниматель Воробьев не сделал ничего противозаконного, на мой взгляд. Многочисленные подзаконные акты, принимаемые в субъектах Федерации в интересах конкретных гигантов часто не соответствуют основному федеральному закону. Очень часто ФАС и суду приходится приводить эти нормы в соответствие. Сам судился, обращался в антимонопольную службу, когда на меня жаловались, дескать, перевожу тела, не имея контракта с муниципалитетом. ФАС тогда вынесла решение в мою пользу — контракт на перевозку усопших не обязательное условие для осуществления такой деятельности», — пояснил в беседе с «Известиями» еще один специалист ритуального дела. Характерно, что, как и другие его коллеги, он предпочел сохранить анонимность.