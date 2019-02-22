Самарский губернатор прокомментировал появление гроба у администрации

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на инцидент с появлением гроба с телом умершего у здания регионального правительства.

21 февраля женщина привезла гроб с телом покойного экс-супруга к зданию администрации из-за того, что не смогла похоронить его на кладбище.

Азаров назвал произошедшее «вопиющим случаем» и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией жестко разобраться с ситуацией.

«Вся информация о случившемся будет представлена общественности», –– написал губернатор в Twitter.

По словам женщины, она договорилась с одной из фирм ритуальных услуг о захоронении на кладбище Рубежное, однако по приезде туда примерно 20–30 неизвестных людей не дали представителям фирмы выкопать могилу и потребовали от женщины 30 тыс. рублей.

В итоге она так и не смогла захоронить умершего и привезла гроб к зданию правительства.

По факту произошедшего проверку начала полиция.