Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства. Они не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное, так как местные работники потребовали от них 50 тыс. рублей.

«Хотят 50 тыс. Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?» — сказала супруга усопшего, которую цитирует РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что ей удалось найти более бюджетные услуги по захоронению, чем предлагались на кладбище. Однако им даже не дали выкопать могилу. По словам вдовы, они буквально ставили ноги под лопаты. Конфликт не смогли разрешить даже сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас на площади стало пусто. Куда делись родственники и гроб с телом, пока неизвестно.

В феврале 2018 года на одном из городских кладбищ Калуги неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины. По словам родственников, хоронили дедушку самостоятельно, а перед похоронами им угрожал выкопать гроб директор местного ритуального агентства «Ангел» Денис Войде, от услуг которого калужане отказались.