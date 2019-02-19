Собака погибшего футболиста Салы пришла на его похороны

Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы пришла на похороны своего хозяина. Об этом пишет The Sun.

Церемония прощания со спортсменом состоялась 16 февраля в аргентинском городе Прогресо. По данным издания, черного лабрадора по кличке Нала привела Ромина, сестра футболиста, которая забрала питомца после смерти брата. Она опубликовала в Сети фотографию пса, сидящего на пороге в ожидании.

«Мы никогда и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились», — сказала Ромина.

Перед смертью футболист начал оформление документов для перевозки питомца с собой в Великобританию.

Фото: REUTERS/Sebastian Granata

19 января Сала перешел из французского клуба «Нант» в валлийский «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. Футболист вылетел в расположение новой команды на частном легкомоторном самолете Piper-Malibu, который пропал с радаров в районе Нормандских островов в ночь на 22 января.

Судно было обнаружено на дне пролива Ла-Манш 3 февраля, а 7 февраля из обломков извлекли тело футболиста. Останки пилота не были найдены.