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На Украине существенно подорожали похоронные услуги

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Средняя стоимость одного захоронения на Украине в прошлом году составила 5,37 тыс. гривен (почти $200). Это на 23% выше, чем в 2017 году, когда эта цифра составила 4,38 тыс. гривен ($160), сообщает 15 февраля агентство УНИАН со ссылкой на минрегион Украины.

Дороже всего организация похорон обходилась жителям Тернопольской области — 9,6 тыс. гривен (более $350). В Киеве средняя стоимость захоронения в 2018 году составила 7,5 тыс. гривен ($275).

Совокупная стоимость предоставленных в 2018 году ритуальных услуг составила порядка 2,9 млрд гривен (более $100 млн).

19 февраля в службе государственной статистики Украины отметили, что уровень смертности в стране за первые 11 месяцев 2018 года существенно превысил показатели рождаемости. За отчетный период на 100 умерших граждан приходилось 58 рожденных.

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