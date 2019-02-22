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Установившая гроб с телом мужа у здания правительства в Самаре женщина объяснилась

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Фото: РЕН ТВ
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Жительница Самары, которая не смогла похоронить бывшего гражданского мужа и привезла гроб с его телом к зданию правительства региона, объяснила свои действия.

По ее словам, похоронить экс-супруга ей помешали неизвестные люди, в итоге она оказалась одна посреди города с гробом.

«Мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?» –– цитирует ее «РИА Новости».

Женщина отметила, что власти региона предложили ей помощь после инцидента, однако она отказалась, так как теперь «уже ничего не нужно», и 22 февраля она похоронит покойного в деревне.

Гроб с супругом женщины в настоящее время находится в ритуальном зале в Самаре. Сама женщина вернулась в Тольятти, где проживает с ребенком от покойного.

Как рассказал депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, женщина прибыла в четверг на кладбище Рубежное с телом покойного, однако около 20–30 неизвестных молодчиков не дали сотрудниками местной компании МУП «Спецкомбинат» выкопать могилу.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем.

Также по факту случившегося проверку начала полиция.

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