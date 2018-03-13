Прокуратура нашла массовые нарушения на рынке ритуальных услуг

Генпрокуратура РФ возбудила 23 уголовных дела по итогам проверки рынка похоронных услуг. Более 2 тыс. чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности по различным основаниям. Всего в ходе проверок этого сектора экономики выявлено 35 тыс. нарушений закона.

Проверка проводилась по поручению президента РФ. В сфере ритуальных услуг наиболее частые нарушения — несоблюдение требований к содержанию мест захоронения и нарушения закона при использовании участков (в том числе самовольный захват и нецелевое использование).

Надзорное ведомство установило, что органы местного самоуправления принимают акты, противоречащие федеральному законодательству, или вообще никак не регулируют эту сферу. В частности, во многих регионах не созданы специализированные службы по похоронному делу.

Как считают в Генпрокуратуре, регулирование рынка похоронных услуг нуждается в корректировке, отмечают «Ведомости». Это объясняется тем, что законодательство в этой сфере не менялось последние 20 лет.



