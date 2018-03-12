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Сотрудники кладбища в Италии сдавали в ломбард раскопанные черепа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ronny Adolof Buol
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Сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы и относили найденные черепа в ломбард, сообщает «РИА Новости».

Установлено, что могильщики в раздевалке организации организовали пункт сбора ценностей, снятых с трупов. Помимо черепов погибших, принимались также зубы и драгоценности, принадлежавшие усопшим.

Расследование в отношении работников кладбища было начато в октябре 2016 года. В ходе него правоохранительные органы установили, что могильщики подделывали документы об эксгумации старых могил, а для проведения кремации родственникам покойников приходилось платить €750 за дополнительные работы.

По информации полиции, кроме осквернения могил сотрудники кладбища в рабочее время готовили барбекю. По данному факту арестовано 15 сотрудников кладбища, подозреваемых в причастности к преступлению.

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