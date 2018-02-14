Медбрат в Италии вставлял иглы в кресла автобусов

Полиция в Италии проводит расследование в отношении сотрудника одной из больниц, который забирал с работы иглы от шприцов и капельниц и вставлял их в автобусные сиденья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление карабинеров в Риме.

Проанализировав записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к инциденту причастен 58-летний санитар одной из больниц Рима. В ходе обысков в доме у него обнаружили большое количество игл от капельниц и шприцов, которые впоследствии отправили на экспертизу.

Отмечается, что медик признался в содеянном, однако не смог объяснить свои действия. В настоящее время следователи ведут расследование по пяти эпизодам.