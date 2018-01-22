Прокуратура ФРГ обвинила медбрата в убийстве почти ста пациентов

Бывший медбрат Нильс Хегель обвинен прокуратурой немецкого города Ольденбурга в убийстве 97 человек. Экс-медик обвинен в убийствах 62 человек, которые он совершил в Ольденбурге, и в убийстве 35 пациентов в больнице города Дельменхорста.

Хегель дал признательные показания в убийстве около 90 пациентов, сообщает РЕН ТВ. Эксперты уверены, что он отравил гораздо большее количество людей. Обвиняемый пояснил следователям, что делал смертельные уколы, чтобы попытаться реанимировать пациентов и стать для них спасителем.

Ранее портал iz.ru сообщил, что суд признал гражданина США виновным в убийстве школьника из России.