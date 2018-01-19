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Суд признал гражданина США виновным в убийстве школьника из РФ

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Судья окружного суда округа Монтгомери, штат Мэриленд, Дэвид Бойнтон признал 26-летнего Хосе Каналеса Янеса виновным в убийстве 18-летнего гражданина РФ и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара.

Как сообщают местные СМИ, судья признал обвиняемого виновным по восьми пунктам: совершение убийства первой степени, сговор с целью совершения убийства, использование огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления и другие. Кроме того, прокурор Джон Маккарти добавил, выступая перед журналистами, что подсудимый также украл мобильный телефон Наджара и билет на выпускной вечер.

Артем Зиберов окончил школу с отличием и был зачислен в университет Мэриленда. Там он собирался изучать международные отношения. Зиберова убили в канун выпускного вечера, он похоронен в Москве.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция США арестовала трех человек по делу об убийстве россиянина Артема Зиберова и его друга в пригороде Вашингтона.

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